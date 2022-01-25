25 января президенту Украины исполняется 44 года. Будет ли он праздновать свои 45, все ещё находясь в должности президента? Никто этого пока что не может предугадать

Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины

И каким образом, в каком качестве войдёт в историю Украины?

Сегодня в обществе накопилась огромная усталость от "президента Зе" и его "Слуг". А начиналось-то всё так триумфально.

Явление Полишинеля

31 декабря 2018 года изумленные телезрители украинского канала "1+1" увидели вместо привычного и, как всегда, слегка помятого лица пятого президента Петра Порошенко — лицо комического актёра Зеленского. То, что зрители на Украине очень удивились — это мягко сказано. Такого не бывало ещё никогда.

Зеленский тогда объявил, что идёт в президенты. Поздравление Порошенко транслировали уже 1 января 2019. Так будущий шестой президент по сути начал свою предвыборную кампанию.

Конечно же, все в Украине знают, что канал принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Беспрецедентный случай Зеленский довольно лицемерно объяснил "техническими неполадками", а Коломойский вообще не объяснял.

Новый, резкий, перспективный, Зеленский казался многим надеждой на выход страны из тупика.

Он вызывает Порошенко на стадион. Они оба сдают демонстративно, под прицелом телекамер, медицинские анализы. Всё красочно, ярко, "для телекартинки". Предвыборная кампания идёт с использованием символики из фильма "Слуга народа", в котором Зеленский совсем недавно сыграл роль президента страны, учителя Голобородько.

Его рейтинг — просто сказочный. Он победил на выборах, набрав 73 процента голосов избирателей.

Сатурн «раздаст карму»: астролог дала прогноз на «пенсию» Зеленского © пресс-служба президента Украины

У Леонида Кравчука в 1991 году на первых выборах президента Украины было почти 62 процента голосов, у Леонида Кучмы в 1994 — 52, в 1999 — 56 процентов. У Виктора Ющенко в 2004 (повторный второй тур) — 52 процента. В 2010 Виктор Янукович набрал 49 процентов. Петр Порошенко в 2014 — 54 процента голосов избирателей.

Результат Зеленского был невероятным. Потому что невероятными были надежды уставшего от войны, майданов, бедности народа Украины.

Но в итоге оказалось, что это и было его единственным достижением. "Вот-вот" никогда не наступило и видимо, уже не наступит.

Было ли всё это изначально спектаклем?— устало думает сейчас народ Украины.

Конечно же, да.

Является ли сам Зеленский лицемером? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Мы все живём по законам этой реальности, и все немножко лицемерим. Даже в течение одного дня — десятки раз. Из вежливости, из добродушия, от лени, из-за зависти или чувства мести, из лести и так далее. Мы все носим социальные маски, и живём в обществе "цветового дифференцирования штанов".

Зеленский — в общем-то, ещё и профессиональный лицемер. Как любой актёр, он легко меняет маски. Так что, может быть, он просто заигрался.

Роли президента

Вначале он играл "Голобородько", потом — кандидата в президенты (нет сомнения, что все сюжетные ходы предвыборной компании были расписаны политтехнологами).

Порошенко вплотную подобрался к Зеленскому в новом рейтинге © коллаж Украина.Ру

Дальше начались рабочие будни.

А играть-то что? Что играть дальше?— как бы спрашивает Зеленский.

Он сыграл пару раз "строгого начальника". "Выйди отсюда, розбийнык. Плохо чуеш?"

Он сыграл сценку "Президент идёт на войну". "Мне 42 года, и я не лох".

Он сыграл ещё несколько раз "своего парня". Помните умилявший всех поцелуй "лысого" из "квартала", когда Зеленский "шёл в президенты". То есть в буквальном смысле слова, шёл на свою инаугурацию?

Неужели это тоже была игра? Скорее всего, да. Но могло быть и спонтанным проявлением. "Вошёл в образ".

Зеленский всю жизнь был комическим актёром, Шутом, Полишинелем. Что он умеет? Становиться в разные позы. Играть по сценарию. Принимать аплодисменты. Смешно морщить нос и коверкать слова.

Почему все любили президента "Зе"

Но как же это получилось? Как могли миллионы людей поверить в топорно склеенный спектакль? Грустный и простой ответ — они очень хотели поверить.

Коллективное бессознательное — не до конца исследованная территория. Многие "законы толпы" известны, на их основе и режиссируются "цветные революции". Но с великим "коллективным бессознательным" дела обстоят так же, как с законами гравитации. Пользоваться можно, объяснить до конца — нет.

Повторит ли судьбу Януковича: астролог оценил шансы Зеленского на побег за границу и тюрьму © пресс-служба президента Украины

Именно поэтому есть те, кто до сих пор "верит" и в "революцию достоинства", и в то, что "это народ сам, восстал против тирана Януковича", и в НЛО, и в планету Нубиру, и в конец света по календарю майя ("неправильно посчитали, майя записали на другой год").

Именно поэтому народ продолжал верить в "президента Зе" — и год, и полтора. Но похоже, уже и точка общественного "когнитивного диссонанса" пройдена, наступило тотальное разочарование. Уже совсем мало кто продолжает верить в светлое будущее с этим президентом.

Но всё-таки Зеленского по-прежнему выручает образ Шута, Скомороха, Полишинеля. Он, конечно, может и обмануть. Но мы его продолжаем любить — за то, что он раньше нас смешил и даже иногда говорил правду. Поэтому рейтинг ещё не стал совсем неприличным. Сейчас его поддержка — почти 17 процентов, иногда больше. Но не умопомрачительно, как в начале президентской карьеры. Совсем не так.

Кроме того, многим выгоден именно слабый президент Украины. И условным "олигархам" (под этим названием скрываются самые разные, в том числе иностранные группы влияния), и "коллективному Западу".

Поэтому у Зеленского, как ни парадоксально, есть все шансы оставаться президентом.

Но теперь ему, бывшему любимцу публики, приходится терпеть издевательства в СМИ и даже с трибуны Верховной Рады (депутат Гео Лерос и его знаменитый палец).

Или высказывания бывшего президента Петра Порошенко про Зеленского как про "абсолютного неадеквата", которому "пора прихлопнуть крышкой рояля" сами понимаете что.

Это очень тяжело для человека с таким складом личности, как у Зеленского.

Для этого ему приходится всеми возможными способами создавать себе "альтернативную реальность" и жить там, в другой, волшебной стране.

Там, где все любят "президента Зе".

Психопат

Психологи, в том числе политические психологи, определяют психотип Зеленского как нарциссический. Это акцентуация характера, которая присуща многим актёрам. Вместе с определенным эксгибиционизмом. Желание раздеться на публике чуть ли не до трусов, конечно, у Зеленского тоже присутствует (ну, хотя бы знаменитый эпизод с роялем). Но ведущая его мотивация — "страстное желание нравиться", как точно определил в интервью Дмитрию Гордону бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Люди, знакомые с ситуацией, скажут — и что удивительного? Нарциссический тип личности — да к нему принадлежат практически все политики (а также актёры, телеведущие, профессиональные телекомментаторы, аналитики и психоаналитики и много кто ещё из людей публичных профессий). В нарциссизме яростно обвиняли и обвиняют, например, Дональда Трампа.

Есть даже книга — "Как коллективный нарциссизм управляет мировой политикой".

Да, не один Зеленский в этой компании. Но это проблема. И основная проблема — не самовлюбленность, а равнодушие к людям. Что для политика означает профессиональную дисквалификацию. Тем не менее этих людей часто можно встретить во власти, по простой причине — они обожают власть.

Нарцисс влюблен даже не в себя. А в свое отражение. Он обожает зеркало (СМИ, толпа поклонников, театральные эффекты). Паталогически не переносит критики.

Любая неудача в его воображении является скрытой победой. Он живёт в другой реальности.

Нарцисс как таковой

Какие же они, нарциссические личности? Самовлюблённые, тщеславные, эгоистичные. Но при этом очень привлекательные. Даже очаровательные. Особенно при поверхностном знакомстве.

Чрезвычайно зависят от похвалы окружения. Ни в коем случае нельзя вступать с ними в споры или конфликты. Особенно если такой человек — ваш начальник.

По всей видимости, люди, которые ежедневно находятся рядом с Зеленским, именно так себя и ведут. По словам Андрея Богдана, нынешний глава ОП Андрей Ермак поддерживает любую идею президента. "Он никогда не говорит ему "нет". Любой бред — "давай, класс!"

Если его "очарование" не действует, старается вызвать у окружения чувство вины или стыда. Зеленский обвинял журналистов в том, что они мешают его личной жизни, мешают его детям.

Не стыдно?— такой был общий смысл этих высказываний.

Рискованные поступки. Пренебрежение нормами. Самое удивительное в Зеленском — то, что, он, будучи юристом по образованию, грубо пренебрегает нормами права.

Зеленский на публике ещё изображает интерес к простым людям. С трудом и довольно фальшиво. Ну и.. а когда он последний раз был на публике? И когда он вообще был на публике? На митинге? На встрече с избирателями?

Перед выборами таких встреч просто не было, политтехнологи тщательно следили, чтобы он не сказал лишнего. Во время президентства — пресс-конференции. Но там были только представители СМИ, и далеко не всем давали слово.

Зеленский не очень хорошо держит удар. Он не выносит прямой критики, особенно в глаза. Хотя старается это делать, заставляет себя терпеть, надо это признать. Но не выдерживает, сразу закрывается маской "я президент".

"Вот эта фамильярность ваша — я президент, между прочим", — в ответ на обвинения журналиста Михаила Ткача.

"Я хочу, чтобы мною восхищались все", — таково желание нарциссической личности. Оно, конечно, неосуществимо. Отсюда и внутренний неразрешимый конфликт таких людей.

Они действительно убеждены в своем превосходстве, в своей уникальности, в своих талантах. Видят себя грандиозной фигурой.

Себя считают идеальными. Всех остальных — нет. Главная личная цель — достижение статуса в обществе.

Другие люди — это только зеркала для подобных личностей. Говорящие зеркала. Все должны говорить, естественно, только одно: "Вы прекрасны!"

Эту свою потребность Зеленский отлично удовлетворял на сцене. И всё шло хорошо. Он был очевидно доволен жизнью, с упоением играл свои роли, да и публика его обожала.

Из-за болезненной зависимости от чужих оценок они стараются контролировать мнение окружающих о себе. Что невозможно, и зачастую ставит их в смешное и дурацкое положение.

Отсюда — внезапные вспышки раздражения. Неумение держать себя в руках. Глупость, несуразное поведение. Как в ответ корреспонденту БиБиСи на вопрос о падении его рейтинга Зеленский начал хохотать и хлопать в ладоши. Что это было? Он и сам не сможет, пожалуй, ответить.

Это, скорее всего, была истерическая реакция на вопрос, который ему крайне неприятен.

Худшее, что могло случиться с Зеленским как с человеком — это испытание властью. Фантазии о собственной грандиозности вышли из-под контроля разума.

Успех — это поражение, как говорят мудрые люди.

Критика невыносима

Многих удивляет, что Зеленский не выдерживает критики. Как раз в основном актёры к критике привычны и спокойно её переносят. Режиссёры чаще всего обладают крутым характером. Поэтому для актёра немаловажное умение — абстрагироваться, выдерживать и терпеть критику.

Для Зеленского критика невыносима. В его собственном воображении его фигура по-прежнему должна оставаться грандиозной.

И ещё одна есть черта у нарциссической личности. Уверенность, что "мне за это ничего не будет".

"Я фартовый", — так, по словам Андрея Богдана, о себе говорит сам "президент Зе".

Подытожим.

"Я — фартовый". "Я — не лох". "Я — президент, между прочим".

Это, пожалуй, всё, что хочет нам рассказать о себе президент Украины.

Гороскоп

Признаки самовлюбленной, тщеславной личности в гороскопе Зеленского, конечно, есть. Без этого и не может быть актёра.

Первейший такой признак — Венера в соединении с Солнцем. Надо сказать, что это очень распространенный аспект. Венера — планета, которая никогда от Солнца далеко не отходит. Естественно, часто бывает в соединении.

Но у Зеленского очень точный аспект, Венера на расстоянии от Солнца меньше градуса. И у планет больше нет никаких аспектов, только друг с другом.

Никто "не вмешивается" в его идиллию любви к самому себе.

Во-первых, влияет это во многом уникальное соединение — очень точное, без дополнительных аспектов.

А во-вторых, имеет значение среда, окружение, ситуация рядом. Всё-таки у многих людей есть соединение Солнца и Венеры, и они живут счастливо и спокойно. Если только волна успеха не вскружит голову.

Второй, можно сказать, классический признак самовлюбленности, и в то же время — нетерпимости — Луна во Льве. Это человек заметный, привлекательный, артистичный, популярный. Он добросердечно относится к людям. Но очень падок на лесть, и совершенно не терпит критики.

Луна в квадрате к Урану. Можно сказать, истерически нетерпим. Раздражается даже при намёке на критику.

Марс во Льве, в квадрате к планетоиду Хирону.

Астролог предсказал, снесет ли Зеленского Майдан © president.gov.ua

Но увы, Зеленскому не повезло, он стал президентом. Сама эта должность — сплошной огромный стресс. Проявится всё, и станет очевидным — вспыльчивость, истеричность, самовлюбленность, нетерпимость.

И наконец, Меркурий квадрат Плутон. Нервозность, подозрительность, критичность. "Язык мой — враг мой". Он часто выдаёт президента.



Маленькие секреты Полишинеля

Полишинель — это персонаж французского народного театра, шут и балагур. Секрет Полишинеля — это не просто то, о чем все знают, а то, что буквально и очевидно.

Секрет, о котором на самом деле знают все — это связь Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Оба они это категорически отрицают.

Зеленский на вопрос о финансировании его предвыборной компании сказал: "Мы сами… Слава Богу, у меня есть друзья". При этом конечно же, добавил, что Коломойский не входит в число этих друзей.

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована ещё в 2017 году. Но Коломойский утверждает, что Зеленский сам, вдруг, значительно позже захотел идти в президенты. Он только помог с телеэфиром (что отрицать было невозможно).

Всем всё понятно, но надо делать вид, что "мы даже не встречаемся". Последняя такая встреча была в Буковеле. Президент поселился в отеле, принадлежащем Коломойскому, когда там находился и сам Игорь Валерьевич.

Но как только данные об этом попали в СМИ, Коломойский выехал из отеля, выложив в интернет фото своей удаляющейся из Буковеля машины.

"Я об этом ничего не знал и с Зеленским не встречался", — прокомментировал олигарх.

Это странное поведение — норма на Украине. Стиль жизни. Практически все в политике живут по принципу "я знаю, что ты знаешь, что я знаю".

Лицемерие — норма жизни. Полишинель чувствует себя там как рыба в воде.

Как грустно шутит народ, вся Украина сейчас превратилась в "Квартал 95".

Но неужели это было непонятно, когда в ночь на 1 января 2019 года раздвинулись театральные шторы и появился перед публикой комический актер, сообщивший, что теперь он готовится сыграть роль президента?

Зеленский неоднократно говорил о том, что хочет "войти в историю". Будет грустно, если от него останется горстка смешных мемов типа "я не лох" и потерявшая последние остатки благополучия страна.