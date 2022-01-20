Москва считает «Северный поток - 2» крупнейшим коммерческим проектом, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы, в Берлине опасаются его использования в качестве «оружия»

Россия и Германия пока расходятся в оценках «Северного потока — 2»

Во вторник, 18 ноября, новый глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Москву и встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. Естественно, что «Северный поток — 2» (СП-2) стал одной из главных тем переговоров. При этом стороны пока расходятся в оценках этого проекта.

Так, Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с Сергеем Лавровым предостерегла от использования энергетики «как оружия» и заявила, что в противном случае будут последствия, в том числе для СП-2. «В нашем коалиционном договоре нового правительства мы отметили, что в отношении всех инфраструктурных проектов, в том числе это касается «Северного потока — 2», действует европейское энергетическое законодательство. И поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта, которая пока приостановлена. Наше правительство подчеркивало, что если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе для этого трубопровода», — сказала она, фактически дословно повторив заявление, сделанное днём ранее в Киеве. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

В свою очередь, Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров Анналеной Бербок заявил: «Обменялись мнениями по вопросам, связанным с продолжающимся процессом сертификации и предстоящим вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта».

Днём ранее МИД России в официальном сообщении отметил, что процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» не должна искусственно затягиваться и политизироваться ни германскими регуляторами, ни Еврокомиссией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «Газпром» реализует этот проект во взаимодействии с компаниями из ФРГ и ряда других европейских стран, а запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза.

При этом в день визита Бербок в Москву её коллега по партии «Союз-90»/«зеленые», вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия и Россия должны продолжать сотрудничество в области энергетики. «Мы зависим от партнерства друг с другом, нам нужен газ, а России нужны деньги», — сказал политик. Говоря о ситуации вокруг «Северного потока — 2», Хабек напомнил, что сертификация газопровода в Германии на данный момент приостановлена, поскольку проект пока не полностью соответствует европейским нормам. Он выразил убеждение, что процесс вынесения решения немецким регулятором «будет профессиональным». Рар: «Северный поток-2» «переобул» главу германского МИД © REUTERS, Maxim Shemetov/Pool

Также 18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, как эскалация вокруг Украины может повлиять на газопровод «Северный поток — 2», заявил: «Прошлое федеральное правительство, канцлер Ангела Меркель, в тесных консультациях со мной и бывшим министром иностранных дел, договорились с США по этому вопросу. Мы поддерживаем все аспекты, которые были в тех договоренностях. Цена будет высокой, и если будет военная агрессия против Украины, обсуждаться будет все».

Комментируя на следующий день эти заявления Шольца, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что России «регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит». «Коммерческий международный проект «Северный поток — 2» отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвовал в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время», — констатировал Песков.

В Лондоне и Вашингтоне сомневаются в стойкости Берлина

В последние дни во влиятельных британских и американских СМИ появились материалы, в которых Германия фактически обвиняется в том, что эта страна между союзническим долгом перед Западом и сотрудническом с Россией выберет последнее.

Так, 17 января обозреватель британского издания The Financial Times Гай Чазан написал, что в правительстве Германии возник раскол из-за вопроса о запуске «Северного потока — 2». По словам колумниста FT, газопровод уже вбил клин между Берлином и Вашингтоном, а теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора внутри самой Германии. Противники проекта в руководстве страны считают, что он увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. Левоцентристы в значительной степени поддержали запуск газовой магистрали, а «зелёные» высказываются против.

Журналист напомнил, что социал-демократы, традиционно выступающие за дружественные отношения с Москвой, указывают на то, как важен российский газ для немецкой промышленности. Канцлер от СДПГ Олаф Шольц отказался публично одобрить санкции против СП-2. Глава МИД Германии от «зелёных» Анналена Бербок настаивает, что магистраль нельзя запускать в случае эскалации конфликта на Украине, а министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвала не связывать эти два вопроса.

А 18 января американское агентство Bloomberg написало, что США сомневаются в способности Германии противостоять России, и сложившиеся между Берлином и Москвой тесные экономические и культурные связи ставят под угрозу планы США. По мнению авторов статьи, пока администрация Джо Байдена пытается удержать Россию от якобы планируемого нападения на Украину, возникает все больше сомнений относительно готовности Германии включиться в эту борьбу. Издание, в частности, ссылается на источники, по словам которых американские чиновники всё чаще говорят о «проблеме Германии». Александр Рар: Глава МИД Германии Анналена Бербок "переобулась" в вопросе российского газа © РИА Новости, Михаил Климентьев

Как отмечают обозреватели, нынешняя ситуация все больше напоминает события 40-летней давности, когда немецкий канцлер Гельмут Коль дал отпор Рональду Рейгану после его попыток противостоять СССР, который президент США называл «Империей зла». (Речь идет о событиях лета 1982 года, когда США ввели эмбарго на поставку в СССР нефтегазового оборудования, производимого филиалами американских компаний за рубежом. Их целью было помешать строительству трубопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» в рамках договора между Советским Союзом и ФРГ).

Теперь камнем преткновения стал «Северный поток — 2», который, как ничто другое, демонстрирует теплые отношения между Берлином и Москвой, пишут авторы. Несмотря на то, что Германия неоднократно предупреждала о возможном прекращении сотрудничества с Россией, если та будет использовать энергопоставки в качестве оружия, отсутствие единства в новом немецком правительстве ставит под сомнение способность Берлина дать отпор Москве.

При этом в Германии ситуацию оценивают кардинально иначе. 19 января немецкая деловая газета Handelsblatt опубликовала материал под заголовком «Германия утрачивает свою особую роль для России». Его автор Матиас Брюггманн хотя и подтверждает, что немецко-российские связи многогранны, имеют глубокие корни и даже пережили опустошительную Вторую мировую войну, но справедливо отмечает, что «сегодня взаимное отчуждение обеих стран сильнее, чем в дни холодной войны».

«Санкции не прошли? Да здравствуют санкции!»

Когда Bloomberg пишет о планах США в отношении России, то в первую очередь имеет в виду разнообразные санкции, и ограничения в отношении «Северного потока — 2» лишь один из пунктов в этом списке. При этом Белый дом вынужден постоянно лавировать между сохранением сотрудничества с европейскими союзниками, в первую очередь, Германией, — и обвинениями со стороны республиканцев в предательстве национальных интересов.

Так, когда в минувший четверг Сенат Конгресса США отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2», сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что западные страны должны сохранять единство перед лицом России, поэтому сейчас не время вводить санкции против СП-2. По словам Шахин, США видят в «Северном потоке — 2» энергетическую угрозу для Европы, однако новые ограничительные меры против газопровода могут «разъединить» Америку с Германией и другими союзниками. «Сейчас в приоритете отправить важное сообщение Путину и России, и, чтобы оно было согласованным, необходимо держаться ближе к нашим союзникам» — заявила она. В США не приняли санкции против «Северного потока - 2» © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo

Однако уже на следующий день член комитета по иностранным делам Сената республиканец Марко Рубио представил новый проект санкций против России «в случае вторжения на Украину». Согласно тексту законопроекта, получившему название «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022», в таком случае рестрикции коснутся лично Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. Их потенциальные американские визы будут аннулированы, а возможные активы в США будут заморожены. Санкции, по словам Рубио, коснутся и «российских олигархов», имена которых не уточняются.

Инициатива также содержит «запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики», а также вводит санкции против международной межбанковской системе SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции законопроекта». Рубио также предлагает ввести рестрикции в отношении газопровода «Северный поток — 2» и обязывает госсекретаря разработать стратегию того, как США могут «подтолкнуть другие страны к введению соответствующих санкций против России». В пресс-службе Рубио подчеркнули, что данная инициатива «не будет зависеть от президента США Джо Байдена, который будет решать, что считать вторжением на Украину».

При этом на рассмотрении в Сенате США уже находится законопроект группы сенаторов-демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом — под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022». Он предполагает введение санкций против президента и премьер-министра России, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и «Северный поток — 2». Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн ранее сообщила о том, что Белый дом поддерживает законопроект демократов. Однако когда он может быть проголосован, пока неизвестно.