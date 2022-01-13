Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у Вашингтона и Берлина нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, однако немецкие политики не хотят идти против своих избирателей

Сенат США будет выбирать между «республиканскими» и «демократическими» санкциями

Ещё 18 декабря минувшего года лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер и республиканский сенатор Тед Круз достигли соглашения, что, что Круз перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации, а в Сенате 14 января 2022-го будет вынесен на голосование вопрос о новых санкциях против проекта «Северный поток — 2» (СП-2), в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG. При этом санкции, предложенные сенатором Крузом, вызвали недовольство не только в Белом доме и Демократической партии, но и среди части республиканцев, которые считают, что такие действия навредят отношениям США с Европой, в первую очередь с Германией. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, должны быть введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении их руководителей и ряда сотрудников. Санкции также закрывают въезд в США, а также ведут к заморозке активов в США и запрету для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами санкционного списка.

Против этих предложений резко выступил Госдепартамент США. Официальный представитель американского дипломатического ведомства Нед Прайс заявил 6 января, что США выступают против реализации проекта «Северный поток — 2», однако введение в настоящее время санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не стает сдерживающим Россию фактором в её политике в отношении Украины.

«Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины. Россия истолковала бы любое изменение нашей позиции, вытекающее из санкций в отношении „Северного потока — 2", как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях, и наша администрация полна решимости не допустить этого», — подчеркнул Прайс. США могут ввести санкции против Сбербанка и ВТБ © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В свою очередь, 11 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на брифинге для журналистов в Госдепартаменте заявила, что власти США взаимодействуют с представителями Германии и Евросоюза, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток — 2». «Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство предприняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством относительно того, что произойдет с СП-2, а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», — сказала Нуланд.

Заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в том числе Германией, нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, которые они якобы могут ввести. «Мы вполне уверены в консультациях, которые ведем с союзниками партнерами», — подчеркнула Нуланд. По ее словам, между сторонами есть «общее понимание относительно действенных мер в финансовой сфере», а также «экспортных ограничений». Спасти «Северный поток — 2» любой ценой: Нуланд подставила Германию и США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Против предложений Теда Круза выступили и его коллеги по Сенату. Так, сенатор-демократ Марк Уорнер заявил 11 января в комментарии агентству Bloomberg: «Мне не нравится идея "Северного потока — 2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину». В тот же день влиятельный сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative предупредил, что США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против «Северного потока — 2». «Введение новых санкций против России из-за газопровода — это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству. Санкции против „Северного потока — 2" обусловлены скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности», — считает сенатор.

При этом сенаторы-демократы, опасаясь обвинений в предательстве национальных интересов США, внесли проект другого пакета санкций против России, сообщила 12 января газета The Washington Post. Он предполагает, что в случае «гипотетического вторжения на Украину» власти США должны будут «рассмотреть все возможные и подходящие меры», чтобы не допустить начала работы трубопровода «Северный поток — 2», а также ввести персональные санкции против лично президента России Владимира Путина и высокопоставленных чиновников правительства и Минобороны РФ. Под ограничения также попадут ключевые российские банки и компании, обеспечивающие доступ к международным платежным системам — таким, как SWIFT. Пушков пригрозил США в случае санкций против Путина © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Автор законопроекта — сенатор-демократ Боб Менендес, в прошлом вносивший законы об «адских санкциях». Белый дом поддерживает инициативу сенатора, сообщила Washington Post официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн. По её словам, санкции «обернутся существенными издержками» для российской экономики. При этом предложения Менендеса, в отличие от поправок Круза, вступят в силу лишь в случае «вторжения России на Украину», которое сам автор законопроекта называет «гипотетическим».

Большинство жителей ФРГ поддерживает «Северный поток — 2»

Хотя Виктория Нуланд и заявила, что у США нет разногласий с Германией в вопросе об антироссийских санкциях, однако свобода действий немецких политиков ограничена позицией их избирателей. А большинство немцев поддерживает введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», о чём свидетельствуют опубликованные 6 января результаты исследования, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

Согласно данным опроса, за проект выступили 60% респондентов. Только 28% считают, что Германии не следует придерживаться курса по его реализации. При этом на востоке страны 70% поддерживают газопровод, в то время как в западногерманских землях таковых 57%. Против проекта выступили 30% на западе и лишь 18% на востоке ФРГ. Больше всего противников трубопровода среди сторонников партии «Союз-90»/«зеленые» — 55% из них не поддерживают проект, 34% выступают «за». Наибольшее число одобряющих проект немцев — среди сторонников «Альтернативы для Германии»: 86% против 8%. В целом сторонники всех представленных в Бундестаге (парламенте) ФРГ партий, кроме «зелёных», в большинстве своем выступают в поддержку газопровода.

Потому неудивительно, что самые резкие заявления в отношении СП-2 делает вице-канцлер и глава МИД ФРГ Анналена Бербок — выдвиженка партии «зелёных». Так, в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном 10 января, она сказала, что «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза, и это, по её словам, является причиной приостановки процесса его сертификации. Примечательно, что Федеральное сетевое агентство, которое занимается сертификацией трубопровода, находится в ведении Минэкономики Германии, которое слова Бербок не подтвердило.

Более того, претендент на пост главы германской партии «Союз-90»/«зеленые» Омид Нурипур заявил, что зависимость Германии от российского газа является проблемой, которую усилили предыдущие правительства, в частности трубопроводом «Северный поток — 2», но ныне «проекту очень сложно воспрепятствовать». «Мы всегда считали трубопровод ошибкой, но мы не можем политически вмешиваться в процедуру разрешения и нарушить законодательство», — сказал претендент на пост лидера «зелёных».

А Кевин Кюнерт, генеральный секретарь ведущей партии правящей в ФРГ коалиции — Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — призвал не смешивать ситуацию вокруг СП-2 и политические противоречия, существующие в отношениях с Россией. «Газопровод „Северный поток — 2" буквально подключен к сети, и лишь отсутствие юридических разрешений препятствует началу эксплуатации», — напомнил Кюнерт. «На определённом этапе в подобной дискуссии необходим мир как с политической, так и с правовой точки зрения», — подчеркнул генсек правящей партии в интервью агентству Reuters. Напомню, 29 декабря 2021 года вторая ветка СП-2 была окончательно заполнена газом. Посол Мельник как эталон украинской дипломатии © germany.mfa.gov.ua

По словам политика, газопровод «Северный поток — 2» не следует смешивать с «реакцией на противоречия между Россией и Украиной», а также с вопросами защиты прав человека. Кюнерт отметил, что по данным вопросам у Берлина есть отдельная четкая позиция и дипломатическая стратегия. Кюнерт также обратил внимание на то, что большинство немцев «в социологических исследованиях регулярно высказываются за запуск газопровода».

На этом фоне заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Европа и США должны принять жесткие «превентивные меры» в отношении России, и окончательный отказ от газопровода «Северный поток — 2» должен быть одной из них, вызвали раздражение у немецких политиков. Так, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре сказал, что такие заявления украинского посла «бросают тень на международную репутацию» ФРГ. «Требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными. Это является, в том числе, вмешательством в дела третьей стороны», — считает депутат немецкого парламента.