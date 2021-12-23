Первая ветка СП-2 была достроена в июне, вторая — в сентябре
Образно говоря, 2021 год для «Северного потока — 2» (СП-2) начался в середине декабря 2020-го. Тогда российская трубоукладочная баржа «Фортуна» начала работы по достройке первой ветки газопровода в немецкой экономической зоне Балтийского моря, на мелководье. Судя по всему, это была своеобразная тренировка как экипажа самой «Фортуны», так и судов снабжения и поддержки, число которых иногда переваливало за десяток.
После этого «Фортуна» переместилась в датские воды, где начала достраивать более глубоководную часть первой ветки СП-2, а завершающие работы на ней опять происходили в водах Германии. Уложив почти 63 километра труб, «Фортуна» 4 июня 2021 года полностью закончила строительство ветки «В» трубопровода «Северный поток — 2». Первым об этом сообщил Президент России Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума.
А уже 6 сентября 2021 года оператор «Северного потока — 2», швейцарская компания Nord Stream 2 AG отчиталась в завершении укладки труб ветки «А» газопровода, длина недостроенного участка которой составляла более 70 километров. Её также в основном достраивала баржа «Фортуна», поскольку российское судно «Академик Черский» оказалось способен укладывать не более 600-700 метров труб в сутки, хотя в тендерной документации о модернизации судна говорилось, что он должен давать не менее 2 километров. При этом «Фортуна» развивала скорость укладки свыше 1300 метров в сутки. Главной проблемой, тормозящей работы, были штормы на Балтике — только строительство первой ветки СП-2 они задержали более чем на полтора месяца.
Первая ветка газопровода была заполнена техническим газом еще 18 октября, на что ушло 177 миллионов кубометров газа, и она технически готова к началу поставок российского газа на рынок Германии и Европейского Союза. Заполнение второй ветки СП-2 началось 17 декабря 2021 года, на ней продолжаются пуско-наладочные работы. Еще в октябре Nord Stream 2 AG сообщила, что компании выданы необходимые разрешения на эксплуатацию властями России и четырёх стран ЕС (Финляндия, Швеция, Дания и Германия), по водам которых проходит газопровод.
В подвешенном состоянии
Для того, чтобы начать поставки газа по «Северному потоку — 2», его оператор должен быть сертифицирован властями Германии в соответствии с так называемым «Третьим энергопакетом ЕС». Базовое требование этого пакета — разделение энергокомпаний. Оно подразумевает необходимость разделения энергетических корпораций на независимые структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, с одной стороны, и независимых операторов энерготранспортных систем (трубопроводов, ЛЭП и т. д.), с другой. Доработанная Газовая директива ЕС была согласована в рекордные сроки в 2019 году. Суть внесенных в неё изменений — распространить нормы «Третьего энергопакета» и на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, и обязать их операторов резервировать до 50 процентов мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.
Несмотря на то, что Nord Stream 2 AG на 100 процентов принадлежит российскому концерну «Газпром», который и планирует поставлять газ по СП-2, швейцарская компания еще в июне 2021 года подала в Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора. «Период экспертизы начался 8 сентября 2021-го. У Федерального сетевого агентства теперь есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию», — сообщили в BNetzA 13 сентября. При этом у Еврокомиссии не будет права вето, подчеркнули в немецком регуляторе.
Однако 16 ноября BNetzA объявило, что приостанавливает сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2». Регулятор немецкого газового рынка счёл, что Nord Stream 2 AG должна реорганизовать свою правовую форму, и учредить немецкую «дочку», которая будет владеть пролегающем в Германии участком трубы, говорится в релизе ведомства. При этом немецкий регулятор специально отметил, что решение будет принято «в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев». Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года. После чего BNetzA должно передать проект своего заключения на утверждение в Еврокомиссию.
С тех пор никакой официальной информации о процессе сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2» не было. При этом ещё в начале ноября американское агентство Bloomberg сообщило, что процесс может затянуться до мая 2022 года. Мол, после получения решения по сертификации от регулятора ФРГ, у которого есть время до 8 января, оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии, которая может затянуть процесс ещё на два месяца (под предлогом изучения последствий запуска СП-2 для Украины), и лишь затем федеральное агентство Германии сможет выдать лицензию компании-оператору.
Стоит отметить, что Nord Stream 2 AG также активно защищает своё право использовать «Северный поток — 2» на 100% в немецком и европейском суде. Швейцарская компания подала в Верховный федеральный суд ФРГ апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа об отказе исключить газопровод из-под ограничений Газовой директивы ЕC, и обжаловала саму эту директиву в Суде ЕС. Аргументы компании: изменения, внесенные в газовое законодательство ЕС, были дискриминационными и направленными только против одного газопровода — «Северный поток — 2».
Не так страшны санкции, как их малюют
Пока что единственными санкциями, которые всерьёз повлияли на строительство «Северного потока — 2», стали введённые США в декабре 2019-го ограничения на участие западных компаний в работах по прокладке СП-2. Именно это решение привело к почти годовой паузе в реализации проекта, поскольку швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела с Балтики свои трубоукладчики и другие суда.
Летом 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в санкции против «Северного потока — 2». В Nord Stream 2 AG тогда сообщили, что эти меры могут затронуть более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. Однако на самом деле США использовали санкционный механизм только в отношении российских компаний и судов.
Так, в январе-феврале 2021 года, когда трубоукладочная баржа «Фортуна» уже вовсю достраивала первую ветку СП-2, против этого судна и его собственника, компании «КВТ-Рус», были введены санкции сразу по двум американским законам. В мае Министерство финансов США внесло в черный список три российские организации и 13 судов, связанных с проектом «Северный поток — 2», а в августе — еще две российские компании и два судна, ходящих под российским флагом. В ноябре 2021-го Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна «Marlin», также задействованного в работах на проекте СП-2.
При этом, несмотря на введение точечных санкций, в мае 2021 года Вашингтон отказался накладывать ограничения на компанию AG Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии Энтони Блинкена, это решение не отвечало бы национальным интересам США. Отказ администрации Джо Байдена от более суровых санкций в отношении проекта возмутил политиков в Вашингтоне, которые считают, что нынешняя администрация делает недостаточно для остановки газопровода. В свою защиту президент США заявил, что проект уже завершен, а значит, вводить более суровые санкции фактически бесполезно. «К тому моменту, когда я стал президентом, он [трубопровод] был завершен на 90 процентов, и вводить санкции не имело никакого смысла» — заявил Байден.
По мнению Байдена, больший смысл имело обсуждать с Меркель то, пытается ли Россия якобы шантажировать своими энергетическими ресурсами Украину или кого-то еще. В июле 2021 года Вашингтон и Берлин достигли компромиссного соглашения о том, что проект может быть реализован без введения дальнейших санкций в отношении европейских, в первую очередь, немецких компаний. В ноябре 2021 года в Конгрессе и Сенате США были сняты с рассмотрения поправки, предусматривающие введение новых санкций в отношении проекта и задействованных в нём структур.
Правда, 18 декабря лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер и республиканский сенатор Тед Круз пришли к соглашению о том, что в Сенате до 14 января 2022 года будет вынесен на голосование вопрос о новых санкциях против СП-2, в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG. Белый дом пока не отреагировал на эту договоренность, однако в ноябре госсекретарь Блинкен высказывался против введения Конгрессом новых санкций, а Берлин называл их возможное введение «победой Путина».
Хотя упомянутая позиция Германии была сформулирована еще кабинетом канцлера Ангелы Меркель, новая правящая коалиция ФРГ также выступает против любых экстерриториальных санкций. Однако проблема «Северного потока — 2» не упомянута в коалиционном соглашении, а ключевые личности в правительстве Германии придерживаются противоположных взглядов на проект. Так, социал-демократ Олаф Шольц, занимающий пост канцлера, полностью поддерживает запуск СП-2 в эксплуатацию. А вот вице-канцлеры от партии «зеленых» — глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек — называют газопровод «несоответствующим европейским нормам» и даже «геополитической ошибкой».
Возможно, после того, как биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 000 долларов США за тысячу кубометров — на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа — даже политики, сделавшие карьеру на «зеленых» лозунгах, вернутся к реальности.