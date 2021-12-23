Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что в резком росте цен на газ в ЕС нет вины «Газпрома». Украина.ру вспоминает историю «Северного потока - 2», который мог бы удешевить топливо для Европы. Бюрократия в Брюсселе и других столицах тормозит запуск проекта в эксплуатацию, но политику могут и изменить свое мнение

Первая ветка СП-2 была достроена в июне, вторая — в сентябре

«Северный поток – 2»: Первая ветка достроена, но США не теряют надежды сорвать запуск проекта в эксплуатацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

После этого «Фортуна» переместилась в датские воды, где начала достраивать более глубоководную часть первой ветки СП-2, а завершающие работы на ней опять происходили в водах Германии. Уложив почти 63 километра труб, «Фортуна» 4 июня 2021 года полностью закончила строительство ветки «В» трубопровода «Северный поток — 2». Первым об этом сообщил Президент России Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума.

А уже 6 сентября 2021 года оператор «Северного потока — 2», швейцарская компания Nord Stream 2 AG отчиталась в завершении укладки труб ветки «А» газопровода, длина недостроенного участка которой составляла более 70 километров. Её также в основном достраивала баржа «Фортуна», поскольку российское судно «Академик Черский» оказалось способен укладывать не более 600-700 метров труб в сутки, хотя в тендерной документации о модернизации судна говорилось, что он должен давать не менее 2 километров. При этом «Фортуна» развивала скорость укладки свыше 1300 метров в сутки. Главной проблемой, тормозящей работы, были штормы на Балтике — только строительство первой ветки СП-2 они задержали более чем на полтора месяца.

Первая ветка газопровода была заполнена техническим газом еще 18 октября, на что ушло 177 миллионов кубометров газа, и она технически готова к началу поставок российского газа на рынок Германии и Европейского Союза. Заполнение второй ветки СП-2 началось 17 декабря 2021 года, на ней продолжаются пуско-наладочные работы. Еще в октябре Nord Stream 2 AG сообщила, что компании выданы необходимые разрешения на эксплуатацию властями России и четырёх стран ЕС (Финляндия, Швеция, Дания и Германия), по водам которых проходит газопровод.

В подвешенном состоянии

«Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Несмотря на то, что Nord Stream 2 AG на 100 процентов принадлежит российскому концерну «Газпром», который и планирует поставлять газ по СП-2, швейцарская компания еще в июне 2021 года подала в Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора. «Период экспертизы начался 8 сентября 2021-го. У Федерального сетевого агентства теперь есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию», — сообщили в BNetzA 13 сентября. При этом у Еврокомиссии не будет права вето, подчеркнули в немецком регуляторе.

Однако 16 ноября BNetzA объявило, что приостанавливает сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2». Регулятор немецкого газового рынка счёл, что Nord Stream 2 AG должна реорганизовать свою правовую форму, и учредить немецкую «дочку», которая будет владеть пролегающем в Германии участком трубы, говорится в релизе ведомства. При этом немецкий регулятор специально отметил, что решение будет принято «в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев». Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года. После чего BNetzA должно передать проект своего заключения на утверждение в Еврокомиссию.

С тех пор никакой официальной информации о процессе сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2» не было. При этом ещё в начале ноября американское агентство Bloomberg сообщило, что процесс может затянуться до мая 2022 года. Мол, после получения решения по сертификации от регулятора ФРГ, у которого есть время до 8 января, оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии, которая может затянуть процесс ещё на два месяца (под предлогом изучения последствий запуска СП-2 для Украины), и лишь затем федеральное агентство Германии сможет выдать лицензию компании-оператору.

Стоит отметить, что Nord Stream 2 AG также активно защищает своё право использовать «Северный поток — 2» на 100% в немецком и европейском суде. Швейцарская компания подала в Верховный федеральный суд ФРГ апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа об отказе исключить газопровод из-под ограничений Газовой директивы ЕC, и обжаловала саму эту директиву в Суде ЕС. Аргументы компании: изменения, внесенные в газовое законодательство ЕС, были дискриминационными и направленными только против одного газопровода — «Северный поток — 2».

Не так страшны санкции, как их малюют

Пока что единственными санкциями, которые всерьёз повлияли на строительство «Северного потока — 2», стали введённые США в декабре 2019-го ограничения на участие западных компаний в работах по прокладке СП-2. Именно это решение привело к почти годовой паузе в реализации проекта, поскольку швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела с Балтики свои трубоукладчики и другие суда.

Летом 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в санкции против «Северного потока — 2». В Nord Stream 2 AG тогда сообщили, что эти меры могут затронуть более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. Однако на самом деле США использовали санкционный механизм только в отношении российских компаний и судов.

Так, в январе-феврале 2021 года, когда трубоукладочная баржа «Фортуна» уже вовсю достраивала первую ветку СП-2, против этого судна и его собственника, компании «КВТ-Рус», были введены санкции сразу по двум американским законам. В мае Министерство финансов США внесло в черный список три российские организации и 13 судов, связанных с проектом «Северный поток — 2», а в августе — еще две российские компании и два судна, ходящих под российским флагом. В ноябре 2021-го Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна «Marlin», также задействованного в работах на проекте СП-2.

При этом, несмотря на введение точечных санкций, в мае 2021 года Вашингтон отказался накладывать ограничения на компанию AG Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии Энтони Блинкена, это решение не отвечало бы национальным интересам США. Отказ администрации Джо Байдена от более суровых санкций в отношении проекта возмутил политиков в Вашингтоне, которые считают, что нынешняя администрация делает недостаточно для остановки газопровода. В свою защиту президент США заявил, что проект уже завершен, а значит, вводить более суровые санкции фактически бесполезно. «К тому моменту, когда я стал президентом, он [трубопровод] был завершен на 90 процентов, и вводить санкции не имело никакого смысла» — заявил Байден.

По мнению Байдена, больший смысл имело обсуждать с Меркель то, пытается ли Россия якобы шантажировать своими энергетическими ресурсами Украину или кого-то еще. В июле 2021 года Вашингтон и Берлин достигли компромиссного соглашения о том, что проект может быть реализован без введения дальнейших санкций в отношении европейских, в первую очередь, немецких компаний. В ноябре 2021 года в Конгрессе и Сенате США были сняты с рассмотрения поправки, предусматривающие введение новых санкций в отношении проекта и задействованных в нём структур.

«Северный поток — 2»: новых санкций США не будет, а канцлеры ФРГ считают газопровод соответствующим интересам Германии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Хотя упомянутая позиция Германии была сформулирована еще кабинетом канцлера Ангелы Меркель, новая правящая коалиция ФРГ также выступает против любых экстерриториальных санкций. Однако проблема «Северного потока — 2» не упомянута в коалиционном соглашении, а ключевые личности в правительстве Германии придерживаются противоположных взглядов на проект. Так, социал-демократ Олаф Шольц, занимающий пост канцлера, полностью поддерживает запуск СП-2 в эксплуатацию. А вот вице-канцлеры от партии «зеленых» — глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек — называют газопровод «несоответствующим европейским нормам» и даже «геополитической ошибкой».

Возможно, после того, как биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 000 долларов США за тысячу кубометров — на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа — даже политики, сделавшие карьеру на «зеленых» лозунгах, вернутся к реальности.