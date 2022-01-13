«Коломыя — цэ Европа». Как Гоголя пытались перевести на украинский

190 лет тому назад, в 1832 году, было опубликовано одно из первых произведений Николая Гоголя — «Ночь перед Рождеством», в составе сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Попытки перевода на украинский

Многоликая «Ночь перед Рождеством»: как казаки и не только Гоголя экранизировали © РИА Новости, Юрий Кавер / Перейти в фотобанк был совсем молодым человеком — ему было 22 года. Книга сразу же сделала его знаменитым и очень популярным писателем.

Впоследствии именно повесть «Ночь перед рождеством» стала основой для двух опер — Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова, по ней было снято множество мультфильмов и фильмов. Самый знаменитый фильм снят в 1961 году режиссёром Александром Роу.

С самого начала публикаций, как только увидели свет первые произведения Гоголя, начались попытки их перевода на украинский. Их нельзя было назвать удачными. Как писала Олена Пчилка, мать Леси Украинки, и сама известная писательница, литературный украинский язык «ещё не вошёл в рамки». То есть его попросту не было.

Она как раз пыталась переводить «Ночь перед Рождеством». Интересно, что сам Гоголь никогда таких попыток не делал. Более того, никакого желания не выказывал, чтобы кто-нибудь его произведения переводил.

Но и сегодняшние переводы проигрывают оригиналу. Причину назвал профессор Юрий Манн, главный редактор собрания сочинений Гоголя. В произведениях великого писателя «украинская стихия взаимодействует с русской стихией». Именно это делает его произведения такими выразительными.

Перевести Гоголя на украинский язык, пишет он, это оказать «медвежью услугу именно украинскому началу. Гоголь становится одноцветен».

Сегодня сложилась уникальная ситуация. Одни и те же произведения Гоголя учат в школах на Украине и на уроках всемирной литературы (куда частично входит русская литература), и на уроках украинской. В современных «одноцветных» переводах, конечно.

Продолжается нелепый спор. Был ли Гоголь украинским писателем, спорят сами с собой политики и филологи на Украине. Конечно же да, отвечают они сами себе. Нехотя признавая и то, что Гоголь немножко принадлежит русской литературе. Но не всегда.

Совсем недавно министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Гоголь — это украинский писатель, «вопреки российской пропаганде».

Несмотря на то, что Николай Васильевич не написал ни одного произведения на украинском.

Более того, Николай Васильевич Гоголь высказывался по этому поводу. И даже, пожалуй, слишком радикально:

«Нам надо писать по-русски… Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан».

Черт, ведьма и общий хаос

Но вернёмся к весёлой повести-сказке. «Ночью перед Рождеством» перед нами появляются, кроме кузнеца Вакулы и прекрасной Оксаны, кроме колоритных жителей села, такие сущности, как ведьма и чёрт.

Ведьма Солоха, мать кузнеца Вакулы, — самая обычная женщина. Разве что ворует звёзды. А так и в церковь ходит, и с козаками дружбу водит. Козаки думают про неё: «Эх, добрая баба! Чёрт-баба!»

Саму Солоху Гоголь называет «сорокалетней кумушкой», как бы намекая, что такими «ведьмами» становятся чуть ли не все обычные «жиночки».

Чёрт тоже выглядит довольно безобидно.

Ворует месяц, заметает дорогу снегом. У него не получается никак обольстить Вакулу. Наоборот, Вакула с лёгкостью подчиняет чёрта и летит на нём в столицу.

« — Вези меня сей же час на себе!

— Куда?— спросил печальный чёрт.

— В Петембург, к царице!»

И полетел Вакула на чёрте за черевичками от царицы. Закончилось все, как мы помним, замечательно. Оксана рада была ему уже и без черевичек. А вся нечисть уж теперь-то знала своё место.

Но это, пожалуй, единственное произведение Гоголя, где нечисть окончательно повержена силами добра.

Гораздо хуже обстояли дела, например, у Хомы Брута в повести «Вий».

Миссия Хомы Брута — вступить в борьбу с потусторонним мраком (панночка, Вий) и победить. Но он не победил.

Под внешностью прекрасной панночки скрывается страшное и неживое.

«— Ведьма! — вскрикнул он не своим голосом, побледнел весь, отвёл глаза в сторону и стал читать свои молитвы».

Закончилось всё очень печально, мрак победил.

Ведьмы, черти и другие «сакрально-хаотические существа» населяют произведения Гоголя даже слишком изобильно. Мистика, народные представления о потустороннем, сказки, сама фантазия Гоголя — всё смешалось в его произведениях.

Поэтический талант делает их образы чрезвычайно живыми.

Но «Ночь перед Рождеством» — это замечательная и добрая сказка. Хотя большинство других представителей «потусторонних сил» в его произведениях совсем не столь безобидно.

Гороскоп

Почему главный советский киносказочник снимал гоголевскую Украину на Русском Севере © кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Мы видим соединение Нептуна и Сатурна в трине к Юпитеру.

Сатурн делает мечты, фантазии и мистические переживания чрезвычайно конкретными, практическими. Это и есть соединение несоединимого. Фантастический мир мистических сущностей (Нептун), которые проявляются в суетном мире, с массой бытовых реалистичных подробностей (Сатурн).

Все герои «Ночи перед Рождеством» имеют свои бытовые, колоритные особенности.

Как запорожец Пузатый Пацюк, который «в ширину был довольно увесист», и которому вареники сами прыгали в рот.

Как кума ведьма Солоха, которая крутит романы сразу с четырьмя «лыцарями».

Или как чёрт, обладавший «узенькой, беспрестанно всё нюхающей мордочкой», который получает от Вакулы в конце концов в награду три мощных удара хворостиной.

Творческий, интуитивный человек, который умеет структурировать (Сатурн) хаос (Нептун). Но иногда не умеет, и тогда становится неорганизованным, не справляется с внешней жизнью. Как Гоголь, который был довольно беспомощен в быту.

Но и сила воздействия на читателей у такого человека невероятная.

Юпитер добавляет талант, но также увеличивает неприспособленность к быту и фантастический, мистический взгляд на жизнь.

Кроме того, человек обладает невероятным великодушием и благородством. Гоголь ещё в ранней юности и бедности отказался от наследства в пользу сестёр. В последние годы жизни раздавал все, что имел, нищим, студентам, нуждающимся, в церковь и так далее. После него осталась ношеная, негодная одежда и более никакого имущества. А 2000 оставшихся рублей своего гонорара он просил раздать неимущим.

Фантазер и Антихрист

Удивительным образом гороскоп современной Украины тоже связан с мистикой, фантазией и «потусторонними силами». Но в совершенно другой конфигурации. Которая в чём-то всё-таки напоминает и гороскоп Гоголя в его сказочной, мистической части.

Уран в соединении с Нептуном.

Уран — это внезапные перемены, революции. Нептун даёт мистический взгляд на реальность. Но приносит и негатив — хаос, обман и самообман. Люди не могут видеть реальность ясно, уходят в мир фантазий.

Под влиянием этих фантазий осуществляются внезапные, резкие перемены. Но цели их настолько туманны, что даже мистические определения не подходят.

Это можно назвать «революцией под влиянием фантазий». Что и происходит на Украине под видом бесконечных «майданов».

Кроме того, от радикальных, революционных действий происходит быстрый возврат к пассивному, «сказочному» восприятию действительности. После внезапной вспышки энергии — сонное, дремотное состояние.

Образно говоря, короткие периоды наэлектризованных вспышек недовольства сменяются «лежанием на печи». В пропорции: один Майдан на десять лет бездействия.

Символический гоголевский запорожец Пузатый Пацюк даже не двигал руками, чтобы есть вареники. Вот примерно так выглядит политическая жизнь на Украине между Майданами.

Если бы это был гороскоп человека, то мы бы видели внезапные и странные, необъяснимые перемены.

Человек может быть мягким, добрым и внимательным, но вдруг — внезапный каприз, перемена настроения — и это уже саркастичный и холодный критик. Добрый, мягкий фантазёр (Нептун) меняется на холодного и своевольного Анархиста (Уран) с быстротой молнии.

Это легко можно было увидеть в характере третьего президента Украины. Фантастические и наивные домыслы о величии «трипольской культуры» и древности украинского народа никому особо не мешали. Пока Виктор Ющенко предавался историческим фантазиям, он был «чудаковатым профессором» (Нептун).

Но как только что-то вызывало раздражение, из уст президента звучало злобное «перед тобой президент, а не свинячий пастух» (выступление в Донецке) или «набралась, извините, как сучка блох, кредитов» (о правительстве Юлии Тимошенко). Это, конечно, нервные вспышки эмоций, на которые влияет Уран.

Нечто подобное происходит и с Владимиром Зеленским.

Возможно, гороскоп Украины так действует на любого президента страны? Неадекватная оценка реальности и своей собственной роли очевидна. Смешной пафос проявляется у, казалось бы, до этого вполне адекватных людей.

На последней пресс-конференции Зеленский сказал веско, недвусмысленно и очень смешно:

— Я не главнокомандующий, а Верховный главнокомандующий!

— Панибратство вот это ваше, — журил он там же журналиста Михаила Ткача. — Вы с президентом разговариваете, между прочим!

Это точно тот человек, который сыграл учителя Голобородько? Президента, который ездил на работу на велосипеде?

Мистические силы действуют, видимо, на каждого, кто приходит к власти на Украине.

К сожалению, ни один из прекрасных образов из произведений Гоголя не подходит Зеленскому. Вакула? Хома Брут? Нет, нет. Разве что Хлестаков из «Ревизора».

Сказочное полнолуние

Со дна снова постучат: таролог дала прогноз для Украины © ©Shutterstock / Fotodom

Принятие Акта независимости Украины произошло спонтанно и поспешно. На бурных эмоциях.

Полнолуние — это всегда кульминация эмоций, энергии очень много. Слишком многое выходит из-под контроля. Уже через день страсти улеглись бы. И гороскоп Украины был бы совершенно другим.

В частности, из-за записанного в гороскоп рождения страны полнолуния, стиль ведения дел здесь почти всегда — взбалмошный, истеричный. Таким он останется всегда. Хотите верьте, хотите нет, но так будет, пока не поменяется гороскоп.

Вот такая политическая и общественная жизнь — постоянная истерика, неадекватность, часто откровенная глупость.

Если не истеричный президент, то захлёбывается в истерике оппозиция (как при Кучме или Януковиче). Если же и президент, и оппозиция ведут себя нервно и неадекватно, то это — эпоха Виктора Ющенко.

Кроме внезапных революций, которые сменяются бегством в мир фантазий или в «сонное царство», аспект Нептун — Уран можно описать как «много шума из ничего».

Всё-таки Гоголь удивительно чувствовал душу народа.

От сказочных «вечеров на хуторе» народ плавно и без ущерба для восприятия действительности перешёл к вере в «европейский выбор».

«Коломыя — цэ Европа» — это такая же сказка, как «черевычки от царицы».

Перед Рождеством

И всё-таки вернёмся в прекрасный мир, где живут и любят жить Солоха, Пузатый Пацюк, кузнец Вакула и Оксана, которая ждёт свои черевички. Уже почти 200 лет нестареющая сказка радует и взрослых, и детей.

Говорят, что в сегодняшней Диканьке до сих пор живёт род Пащенко, с одного из предков которого написал Гоголь образ Пузатого Пацюка. Сохранилась Троицкая церковь, где рисовал на стенах кузнец Вакула.

Говорят, что и нечистая сила водится, но довольно добрая, безвредная, занимается разве что проказами. Как и в прекрасной повести «Ночь перед Рождеством».

Как здорово, что можно погрузиться в мир доброй фантазии Николая Гоголя. И знать, что с нечистью расправятся, она сгинет, как сон, а добрые люди могут перед Рождеством спать спокойно.