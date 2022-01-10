Пока Владимир Зеленский на отдыхе в Карпатах то ли вдыхал, то ли исторгал фитонциды, «патриотическая общественность» Украины всячески поддерживала дружественных казахстанских головорезов. Прошло сразу несколько акций, включая запуск огромного флага Казахстана и призывов неонациста Дмитра Корчинского к созданию отрядов джихадистов

Кроме того состоялся могучий митинг из сотни участников под традиционным лозунгом «Скажи Путину нет!». Надо полагать, собравшиеся одобряют разгром центра Алма-Аты, факты зверского убийства казахских правоохранителей, гибели в результате беспорядочной стрельбы маленьких детей.

Впрочем, ранее одобрявшие киевский майдан людоедики и не могут мыслить иначе — разве что в дискурсе «а нас за что?».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Так, украинское издание «Новое Время» сообщает о гибели детей в Алма-Ате — «у ході силового придушення антиурядових протестів…» («в ходе силового подавления антиправительственных протестов…»). Подлый намёк: мол, это не мятежники устроили кровавую бойню, а правительственные силы «подавляя» виноваты в смерти ребёнка — а заодно убийстве погромщиками известного музыканта Сакена Битаева и гибели ещё множества мирных людей.

Публично высказал симпатии к казахскому Майдану один из главных организаторов госпереворота 2014 года Александр Турчинов.

«Президент Казахстана Токаев вместо диалога с оппозицией, поиска компромисса и мирного выхода из кризиса отдал приказ потопить в крови акции протестов. Безоружных казахов начали расстреливать из автоматического оружия», — написал Турчинов на своей странице в ФБ.

И далее советует неразумным казахам как правильно воевать против миротворцев из ОДКБ: «Именно такой сценарий хотел реализовать Кремль в 2014 году, оккупировав всю Украину по просьбе Януковича. Оперативно реагируя на эти угрозы, реанимировав наши Вооруженные Силы, перебросив войска на север и восток страны, подавив сепаратистские мятежи от Харькова до Одессы, мы смогли тогда сорвать путинский план оккупации Украины».

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Нескрываемые симпатии Киева к террористам легко объяснимы, если мы вспомним, сколь часто сам киевский режим использовал террористов в своих целях — в частности, приглашая их к качестве военнослужащих в различные добробаты, используя для спецопераций на территориях ЛДНР и РФ.

Неудивительно, что в Киеве сошлись многие нити управления очередным мятежом — в частности, здесь функционировал штаб казахстанского беглого олигарха Аблязова. А известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире youtube-канале «Соловьев LIVE» прямо говорит, что многих казахстанских боевиков тренировали именно на Украине.

«Мы знаем, что тренировки боевики, помимо казахского Алтая, проходили также в Карпатах на Западной Украине. Большой привет Мухтару Аблязову и "британским коллегам", которые там ведут тренировки, как до сих пор считалось, исключительно украинских служб. Но, похоже, далеко не только украинских», — говорит Сатановский.

Россия может быстро и легко выключить Казахстан — Грозин © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Жанара Ахметова, «Украина — страна, которая имеет независимую власть, независимые СМИ, независимый парламент», в общем, светоч демократии. А «в нашей стране», продолжает госпожа Ахметова, «предатели сдали не просто часть территории, они сдали весь Казахстан на откуп бандитам из Кремля».

Антитеза проста: Киев — вдохновляющий пример и демократической союзник, а Кремль и законное правительство Казахстана — враги и бандиты.

В этой связи обращает на себя внимание наличие на киевском митинге солидарности с алма-атинскими погромщиками флагов не только Казахстана и Украины, но и Азербайджана. Учитывая «туранский» след в беспорядках, неадекватную реакцию турецких и азербайджанских националистов на вмешательство ОДКБ и получивший там хождение полуанекдотичный тезис об «армяно-российской оккупации» Казахстана, можно предположить, что «демонстрация флага» на киевской площади случилась неспроста.

Украина уже давно стала прибежищем для разнообразнейших фриков из РФ, Белоруссии и Казахстана, крепко спаянных лютой ненавистью к России. Но в качестве базы террористической оппозиции Украина является реальной опасностью практически для всех стран ОДКБ — и этот факт им необходимо учитывать, когда входящие в дружественный союз государства будут принимать решения о тех или иных поставках на Украину.