Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного

В центре Луганска расположен уникальный парк-музей с половецкими статуями. Это самый большой на евразийском пространстве языческий парк под открытым небом

Он разместился на территории Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (бывший Луганский пединститут).

Официальное название — «Парк-музей антропоморфных стел и половецких каменных изваяний», а в народе его прозвали «Парк с каменными бабами». При этом половецкие скульптуры правильно называть именно статуями. Привычное название «бабы» пошло от тюркского, где «баба» значило «дед» или «предок».

Реже на Украине каменные статуи называли «мамаями». Гулящие бабы золотых скифов: К юбилею выдающегося археологического открытия в Донбассе © скриншот с видео "Крым.Реалии" / скриншот с видео "Крым.Реалии" / Перейти в фотобанк

С февраля по июнь 2010 года на Луганском телеканале ЛОТ шел проект «Чудеса Луганщины», в котором рассказывали об удивительных местах области. Финалистов и победителей выбирали зрители. С большим отрывом голосов победил Парк-музей каменных статуй.

Бабы, воины, кресты и путевые камни

Считается, что парк основали в 1969 году, когда сюда привезли первую скульптуру из села Каменка Лутугинского района. Руководил проектом Константин Красильников — заведующий Луганским отделением Восточноукраинского филиала Института археологии НАН Украины. Парк пополняли статуями в процессе археологических раскопок, проводившихся студентами на территории Луганской области.

Практически все статуи парка-музея происходят с территории Луганской области, главным образом ее южной части (Свердловский, Краснодонский, Антрацитовский, Лутугинский, Перевальский, Попаснянский районы).

Всего собрали 68 каменных изваяний из разных районов Луганской области — антропоморфные стелы катакомбной культуры XXV-XX веков до нашей эры (6 экземпляров) и памятники сакрального искусства половцев XI-XIII веков (62 экземпляра).

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Сначала парк задумали разместить во дворе Педагогического института, вокруг искусственного кургана, засеянного ковылем. Но на этом месте возвели третий корпус вуза. Для коллекции статуй выделили место у спортзала.

Статуи оберегали кочевников и давали им силу



Территорию нынешней Луганщины краеведы считают центром половецких поселений. Здесь расцветало каменное искусство половцев. Кочевники воспользовались богатой песчаником землёй и создали свои сакральные памятники.

Каменные изваяния устанавливали возле погребальных курганов степных кочевников, которые населяли восточную часть нынешней Украины. Возле них просили плодородия земли, к подножию приносили жертвы, получали благословение на военные походы.

Сейчас изваяния можно увидеть в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Например, в заповедниках Каменные могилы и Хомутовская степь или на острове Хортица — Скифский стан. Каменные языческие статуи сохранились в музеях Мариуполя, Донецка и Киева.

Благодаря половецким мастерам можно представить быт кочевников. На статуях можно различить одежду, украшения, головные уборы, в руках у изваяний предметы быта и оружие.

Различают скульптуры женщин и воинов. Первые обычно держат в руках разные сосуды (их использовали для угощения и жертвоприношения), вторые — мечи. Высота некоторых статуй в парке в Луганске доходит до 4 метров. Донецк: Не сметь стрелять в нашего мамонта! Фоторепортаж © Павел Нырков

Большинство собранных в парке статуй — женские фигуры. Образ женщины-матери, с обнаженной грудью, у половцев символизировал бесстрашие и победы. Заступники в образе женщин придавали сил, оберегали половцев. За это кочевники приносили им жертвы.

Азербайджанский поэт XII века Низами, женатый на половчанке, описал поклонение половцев своим богам:

И приходят кипчаков сюда племена,

И пред идолом гнётся кипчаков спина,

Пеший путник придёт или явится конный —

Покоряет любого кумир их исконный.

Что оставила история

На протяжении веков количество половецких изваяний постоянно уменьшалось. Первую волну уничтожений принесли татаро-монголы. Они или крушили скульптуру вдребезги, или, если камень был крепким, отбивали голову и закапывали истукана в землю. Так мусульмане боролись с язычеством.

Разрушая половецкий культ, захватчики ставили целью поработить завоёванный народ.

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Но постепенно энтузиасты, краеведы и учёные встали на защиту исторических памятников. Появились первые коллекции половецких статуй в заповеднике Аскания-Нова, Екатеринославе и других местах.

До наших дней дошло более 2000 каменных статуй.