За несколько последних в 2021 году недель Россия сделала ряд, прямо скажем, шокирующих действий и заявлений. Эти действия, судя по всему, не нашли пока адекватного понимания на Западе. Запад попросту говоря оказался не готов к тому, что увидел, услышал и прочитал

Во-первых, Россия опубликовала переписку министра иностранных дел РФ и действующих руководителей дипломатических ведомств Запада относительно Минских соглашений. Во-вторых, предъявила в ультимативной форме требования к НАТО и США о нерасширении Альянса на восток, в-третьих, президент России Владимир Путин по своей инициативе провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, в котором подтвердил решимость России противостоять любым попыткам Запада переступить «красные линии».

Жертвы собственной политологии

На Западе, судя по всему, пока так и не поняли, что произошло на самом деле. Для Запада «авторитарный Путин» все еще готовит «агрессию на Украину», а весь Запад торжественно клянется ее, то есть Украину, мужественно защищать. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Правда, в этой «торжественности» в последние предновогодние дни стали появляться проплешины — США сказали, что не будут защищать своими войсками Украину и предложили на всякий случай своим гражданам, находящимся на Украине, приготовится к эвакуации. Великобритания тоже сообщила о своем нежелании жертвовать своими солдатами ради Украины, Германия не хочет предоставлять летальное оружие, Турция обещает всемерную поддержку, но как и водится, только на словах, поскольку на деле транзитирует к своему финансовому удовольствию российский газ.

Ну, еще в Польше делают много грозных заявлений и при этом там не забывают мнение ряда отставных, но трезвомыслящих польских военных о том, что Польша в случае нападения РФ простоит пять дней, а потом падет. Поэтому у них вся надежда, что за пять дней включится механизм Альянса и США вступятся за своего генерального (так считают в Польше) партнера в ЕС.

Особую грозность и последовательность в защите Украины от России проявляют только прибалтийские государства Литва, Латвия, Эстония, Они прямо живот готовы положить (то есть жизнь по-старославянски) за Украину. Вот только никто не раскрыл, сколько в этих европейских карликовых государствах этих самых животов, обтянутых гимнастерками цвета хаки…

Поэтому, когда они что-то заявляют, это большинством серьезных европейцев воспринимается, как необходимый, но совершенно бессмысленный шум ветра, сопровождающий движение каравана.

Самое удивительное в этой истории, не реакции Запада (она понятна и легко просчитываема, и вообще не имеет отношения к политике, а скорее к политологии), а России, которая чуть ли не впервые за 30 лет после распада СССР на комариный писк не реагирует, как будто бы сосредоточено слушает другие сигналы, и, конечно, неожиданные заявления самой Украины.

В Украине прямо накануне Нового года целый секретарь Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексей Данилов, исполняющий при президенте Зеленском роль попугая Ара, повторяющего любой слоган хозяина без понимания его содержания, заявил, что скопление российских войск на российско-украинской границе не представляет для Украины никакой опасности вторжения. То есть просто дезавуировал заявления украинских политиков и западноевропейских дипломатов и стратегов, уже вычерчивающих карты театра военных действий на Украине. Оказывается, по мнению Данилова (то бишь стоящего за ним Зеленского), войны нет и она не предвидится.

Почему на Украине, где весь минувший год буквально из каждого утюга уверяли и свое население и европейских партнеров, что вот прямо завтра Россия нападет на Украину, даже сроки называли — сначала март 2021-го, потом — католическое рождество, то есть 25 декабря, а уж затем — 22 января 2022 года, и вдруг в конце года сказали совершенно обратное?

Да все просто, не бином Ньютона. Кричали про войну, потому что рассчитывали на маленькую быстро проигранную территориально по линии Донбасса войну, которую можно было бы использовать для большой победы — запрета «Северного потока-2» и получения очередных подачек от Запада на «ликвидацию ее последствий», но в последний момент выяснились два обстоятельства, очень важные для украинского руководства.

Первое. Война точно будет проиграна, потому что никто Украину защищать по-настоящему не собирается. Обещают бессмысленные санкции, но это так, ни о чём. И второе, самое ужасное — война может быть не маленькой, а вполне себе по украинским меркам большой — если что-то начнется (например, попытка Украины военным путем вернуть Донбасс), то закончится в лучшем случае в Киеве, а может и во Львове. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

То есть весь этот дурацкий политологический вздор о приближающейся российской агрессии, которую затеял якобы против Зеленского Путин, чем это все и было на самом деле в украинской власти, пришлось срочно пригасить. Чтобы не получилось хуже, чем есть.

Конечно, это не очень красиво в отношении «торжественных» республик Прибалтики, Польши и еще там кого-то, кто поверил в украинский политологический бред, но что Украине, вернее ее власти — до них? Если на кону сама власть, если на кону «жизнь и достоинство» тех, кто раздувал всю эту истерию ради «минуты славы» у западных политиков? Если «минуты славы» не будет, а будут вместо этого часы и годы позора поражения и многотысячные жертвы, к чему все это им?

Так вот и получилось, что, раздув чисто политологическую историю о несуществующих планах нападения России на Украину, украинские власти и сами теперь пытаются, неумело, глупо, через попугая Ара, ее погасить.

Но это оказывается не так-то просто. Потому что политологические украинские спекуляции вписались в общую геополитическую ситуацию, куда более важную по своей сути, чем жизнь и достоинство представителей украинской элиты.

Кошачья тактика Запада

Украина оказалась по воле своих элит между двумя мировыми гигантами, имеющими более важные, чем сама украинская действительность планы и глобальные цели, выходящие за рамки местных украинских интересов.

Интерес Запада заключался, как теперь стало окончательно понятно, не в том, чтобы защищать Украину, а в том, чтобы втянуть в междоусобную войну с ней Россию с перспективой ее, то есть войны, перехода в гражданскую.

Цель такой войны (а она должна в этом случае стать затяжной и изнуряющей силы РФ — и политические, и экономические) в том, чтобы решить как минимум три задачи:

1. Отвлечь Россию от глобального передела мира, который уже идет, вычеркнуть её в силу предположительно изнурительной войны с Украиной из союзников (хотя бы временно) еще одного глобального игрока — Китая. Уязвимость Китая, в случае нейтралитета России, занятой Украиной, резко возрастает, как впрочем, и другого российского союзника — Индии, так же претендующей на свое участие в новом мировом разделе пирога.

2. Вывести Россию из глобальных планов Европы, где подспудно началась своя игра — Германия и Франция, два локомотива ЕС, постепенно отходят от проамериканской безоглядной поддержки и начинают играть самостоятельную роль в мире, которая, в том числе, связана и с российскими глобальными амбициями. А следом за Германией и Францией начинают поднимать голову Австрия, Венгрия, Словакия… Это еще не бунт на корабле, а только перешептывание по каютам, но в этих перешептываниях слышно, что капитана, то есть США, можно со временем высадить на необитаемый остров…

3. Россия своим проектом Северный поток 1 и 2 перешла дорогу США, где по сути могут производить практически без ограничений сланцевый сжиженный газ. Начнись война между Россией и Украиной, и Северный поток-2 навсегда можно было бы остановить, предложив Европе взамен более дорогой сжиженный сланцевый газ из США, прозванный "молекулами свободы". Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Еще несколько лет назад (в начале 2017 года) перспективы газового рынка в Европе оценивались в 500 млрд долларов. Сейчас, когда цены подскочили втрое и будут расти дальше, речь идет уже о 2-3 триллионах. Да, в этом году США отправили свой газ в Азию, туда, где были цены выше, чем в Европе. Но если бы не СП-2, цены были бы ниже (а следовательно, и доходы американских компаний), так ведь ещё и не вечер, в том смысле, что в будущие годы на перспективу 15-20 лет — газ в Европе останется востребованным и очень дорогим. И единственное препятствие межу США и Европой в этом вопросе — СП-1 и СП-2 с российским относительно дешевым газом в трубе, который покрывает до 40 процентов потребностей континента в этом энергоносителе.

Ну, какой капиталист за столь огромную прибыль не решится на любой преступление, учил нас еще 150 лет назад Карл Макс?

Для того, чтобы реализовать эти планы (пункты 1, 2.3), США использовали свою традиционную дипломатическую игру — обещать, угрожать, намекать и ничего не делать такого, чтобы это могло повредить реальным интересам США. По российской поговорке: кот Васька слушает, да ест.

За восемь лет после Евромайдана США через своих агентов влияния предприняли вполне удачную попытку разрушения православной веры на Украине, создав полулегальную, но поддерживаемую властью Православную церковь Украины (ПЦУ); развязали и поддерживают гражданскую войну в Донбассе; создали антироссийский националистический режим в Украине; возродили нацистов, исповедующих идеологию неонацизма и свободно марширующих по улицам городов Украины; создали структуры так называемой антикоррупции, которые не привлекли к ответственности ни одного крупного госчиновника-взяточника или нардепа-коорупционера, но зато через систему сбора информации о доходах, расходах и наличия имущества полностью взяли под контроль всю украинскую элиту. Кроме того, за эти годы США посадили на наркотическую иглу МВФ саму Украину, которая не может решить без западных дотаций НИ ОДНОЙ экономической задачи. То есть зависимость Украины от Запада, прежде всего США — тотальная, а за счет контроля элиты — к тому же и безальтернативная. Тут убьют и зарежут любого, кто захочет оторвать людей от кормушки.

И при этом, все это сделано дешево и сердито — практически полностью за счет украинских налогоплательщиков, или в долг будущим поколениям этих самых налогоплательщиков.

В любой другой ситуации столь масштабное вмешательство иностранного государства в повседневную жизнь огромной европейской сорокамиллионной страны могло быть воспринято как подрыв основ государства, как аннексия (не фиктивная, а экономическая и кадровая), но только не в Украине, где вся элита фактически находится под полным и плотным контролем США. В том числе и Зеленский.

А теперь Горбатый!

На протяжении почти восьми крайне важных для участников этой истории лет, начиная с 20 февраля 2014 года, Россия занимала довольно сложную, чтобы не сказать мягкую и очень уязвимую позицию в отношении Украины и ее спонсоров на Западе.

Именно 20 февраля 2014 года представитель президента РФ Лукин отказался ставить подпись под соглашением между оппозицией, Януковичем и представителями стран Запада (Польши, США, Германии), дававших тогда президенту Украины гарантии безопасности в случае перенесения им сроков выборов и отвод войск и правоохранителей с Майдана. Янукович свои обязательства выполнил, а представители дипломатических ведомств Европы — нет. Россия в этом, как я уже сказал, участвовать отказалась. Зеленский в 2021-м. Политик года на Украине, ставший ее разочарованием © коллаж Украина.Ру

А дальше все пошло в том же ключе, за исключением Крыма, где была расположена база Черноморского флота РФ и имелась полноценная структура создания базы НАТО для размещения там натовских военно-морских и сухопутных войск. Этот плацдарм нападения на Россию, мы отстояли.

Но при этом Россия не поддержала референдум в Донбассе о присоединении этой территории к РФ, не смогла жестко ответить за сожжённых заживо пророссийских активистов в Одессе, не смогла вступиться за убитых таких же активистов в Харькове и других городах Украины. Россия не приняла исчерпывающих мер к развязанной в Украине антироссийской истерии, искусственно подогреваемой властью и агентами влияния США. Россия не вмешалась в конфликт православных, которых разделили на верных государству (ПЦУ) и «российских предателей» из Украинской православной церкви, единой с Российской. Россия не стала отстаивать свои СМИ, преданные на Украине гонениям и запрещениям, слабо реагируя в ответ. Россия отпустила два десятка моряков, нарушивших по приказу президента Порошенко ее границу в ноябре 2018 года. Да и самого Порошенко признала президентом, несмотря на то, что в конечном счете он пришел к власти незаконным путем — на выборах, которые состоялись вопреки конституции при действующем, но незаконно отстраненном от власти Януковиче. А ведь могла не признавать, подвесив его политическую карьеру на крючок, как это часто делают те же США..

По сути, все эти восемь лет, вернее почти восемь, Россия отступала по всем фронтам — дипломатическим, экономическим и межгосударственным.

Причин этому три:

1. Россия не готова была в военном и дипломатическом плане проводить системную политику защиты соотечественников в Украине и вообще в странах постсоветского пространства.

2. Россия финансово и экономически не готова принимать на себя обязательства за разоренные украинскими олигархами территории (Крым — не в счет, там помимо экономики есть и значительная военно-техническая составляющая).

3. Россия считала, особенно в 2014-2015 г.г., что постепенно сможет обеспечить свое влияние демократическими методами — через выборы пророссийских или во всяком случае нейтральных политиков, озабоченных интересами Украины, а не откровенно работающих на США ее агентов.

В 2019 году, после того, как в Украине стал президентом вроде бы, как казалось на старте, нейтральный политик Зеленский, быстро превратившийся в еще большего русофоба и националиста, чем его предшественник Порошенко, к тому же не признающий при полной поддержке Запада ни права, ни Конституции, ни моральных обязательств перед своими избирателями, стало ясно, что дальнейшее проведение политики невмешательства приведет только к ухудшению ситуации — размещению в Украине при полной поддержке ее элиты ударных ракетных комплексов, направленных против России.

Стало ясно, что в Украине, полностью подконтрольной США, невозможно демократическая победа не проамериканского лидера, их просто нет на свободе и в реальной политике.

Украина осознана Россией, российской властью, политологическим сообществом РФ как враг России, враг непредсказуемый, но самое главное, полностью подконтрольный США.

Россия, имея теперь значительное преимущество в вооружениях, а так же, одержав ряд дипломатических побед, обеспечивших ей более серьезное место в мире, чем оно было у нее еще восемь лет назад, будет теперь не выжидать, не уговаривать, а проводить, наконец, настойчивую целенаправленную политику защиты своих интересов и интересов своих союзников. Жёстко и возможно столь же прагматично, как до этого это делали США.

Поэтому разговор об Украине будет не между Зеленским и Путиным, а между Путиным и Байденом. Потому что в сегодняшней ситуации в мировом разделе функций именно Байден отвечает за Украину.

В знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя» есть такой эпизод. Оперативник Глеб Жиглов в последней серии, когда из подвала, где оказалась банда головорезов, по очереди выходят эти бандиты сдаваться милиции, неожиданно, чтобы показать, что в милиции знают, кто у них главный, кричит им в мегафон: «А теперь Горбатый. Я сказал, Горбатый!»

Нечто подобное происходит сейчас, но только на уровне геополитики, где используются другие образы и выражения, и где в отношениях России, Украины и США надо обозначить ответственного.

Путин требует выйти из политического подвала тех, кто ответственен за всё, что проделали с Украиной и то, что еще только планируют проделать с Россией.

Путин будет говорить с Байденом. А уже Байден потом резюмирует всё сказанное между ними Зеленскому. Если посчитает нужным.