Вдова украинского журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава возвращается на Украину. Она не была на Родине с 2004 года. В Киеве Гонгадзе займется информационной борьбой с Россией

О новой карьерной ступени Гонгадзе сообщило её «родное» издание «Голос Америки» (СМИ — выполняющее функции иноагента — Ред.).

«Голос Америки» назвал Мирославу Гонгадзе первым в истории руководителем в Восточной Европе. Гонгадзе переходит на новую должность после работы шеф-редактором украинской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне, округ Колумбия. Она переедет в Киев, на Украину, в 2022 году. На новой должности она возглавит расширение вещания на регион, который страдает от гибридной войны и дезинформации», — указывалось в сообщении этого американского СМИ.

Как объяснялось в сообщении «Голоса Америки», «Гонгадзе будет информировать мировую аудиторию об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе». «Где деньги?» Для чего Порошенко врывается в эфир и обвиняет команду Зеленского в коррупции © скриншот видео

Сама Гонгадзе заявила, что ей оказана большая честь продолжить её семнадцатилетнюю карьеру в «Голосе Америки» на новой должности.

«Я с нетерпением жду возможности донести информацию об Украине, которая является ключевым полем битвы в глобальной борьбе за демократию, а также о большем регионе, до мировой аудитории», — заявила она.

Её возвращение на Украину может свидетельствовать о том, что Соединенные Штаты уже не доверяют украинским союзникам в деле информационной борьбы с Россией. Американцы разочаровались в украинцах, которые вместо информационной войны с внешними противниками все чаще сводят счеты друг с другом.

Журналист высокого полета

Фамилия Гонгадзе стала почти что именем нарицательным на Украине. Смерть журналиста Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года всколыхнула украинское общество. Обнародованные оппозиционными политиками в ноябре того года записи разговоров президента Леонида Кучмы вызвали масштабный политический кризис в стране. Записи свидетельствовали о якобы причастности Кучмы к исчезновению Гонгадзе, что никогда не было доказано ни следствием, ни тем более в суде.

По стране прокатились акции «Украина без Кучмы», которые стали репетицией «Оранжевой революции» в 2004 году.

Жена Гонгадзе — уроженка Тернопольской области Мирослава вместе с двумя дочерями получила в 2001 году убежище в США.

Даже после успеха «Оранжевой революции» возвращаться на Украину Гонгадзе не спешила. Так, в интервью «Газете по-киевски» в 2005 году она заявила, что вернётся в страну только тогда, когда накажут не только исполнителей, но и заказчиков убийства её мужа.

К тому времени она успешно продолжила начатую на Украине журналистскую карьеру. Так, Гонгадзе работала не только в «Голосе Америки», но и на «Радио Свобода» (СМИ — иноагенты — Ред.). Кроме того, она была приглашённым исследователем Института европейских, русских и евразийских исследований в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. Офис Зеленского хочет переформатировать два телеканала под себя - СМИ © РИА Новости, Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Также она вместе с рядом российских журналистов создала Международную школу безопасности имени Георгия Гонгадзе и Анны Политковской. Помимо этого она основала Фонд Гонгадзе, акции которого в разное время поддерживали Freedom House и Комитет защиты журналистов.

Несколько раз Гонгадзе, несмотря на пребывание в США, попадала в списки самых влиятельных женщин Украины.

С 2011 года она является членом Союза украинок Америки. А в декабре 2014 года — уже после второго Майдана — указом президента Украины Петра Порошенко Мирославу Гонгадзе наградили орденом княгини Ольги ΙΙΙ степени «за весомый вклад в развитие журналистки, активную гражданскую деятельность и высокое профессиональное мастерство».

На Украине именем её мужа названы улицы. Кроме того, ежегодно 16 сентября — в годовщину исчезновения — отмечается день памяти Георгия Гонгадзе.

Примечательно, что ранее сама Гонгадзе всегда находилась вне любых внутриполитических конфликтов на Украине — на позиции внешнего наблюдателя.

И вот Гонгадзе возвращается на Украину. При этом заказчики убийства ее мужа (а в этом, среди прочего подозревали и второго президента Кучму, руководителя администрации президента при нем, а позже спикера парламента Литвина), так и не были наказаны. Тело самого Гонгадзе пролежало более десяти лет незахороненным в морге, так как мать Гонгадзе опознала его, а голова погибшего журналиста так и не была обнаружена. При этом сами исполнители убийства, давшие признательные показания, были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Что или кто заставили Мирославу Гонгадзе отказаться от своих намерений — не возвращаться в Украину до момента осуждения заказчиков преступления, неизвестно. Очевидно, ей было сделано предложение, от которого нельзя отказаться.

Готовясь к информационному наступлению

В последние дни американские политики и СМИ нагнетают ситуацию вокруг Украины. Так, 19 декабря издание The Washington Post сообщило о планах США поддержать «украинских партизан», на случай «российского вторжения» и занятия ВС РФ части Украины.

Как указало издание, по мнению администрации Джо Байдена, это будет лучшим выбором в условиях, когда нельзя допустить прямое столкновение США и России.

Днём позже — 20 декабря — посольство США на Украине распространило информацию для американских граждан.

«Граждане США должны знать о сообщениях о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Гражданам США также напоминают об условиях безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине, они (условия — Ред.) непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления», — указывалось в сообщении на сайте посольства.

Там же напоминалось о запрете путешествий в Крым, Донецк и Луганск.

За день до этого сообщения на странице посольства США на Украине в Facebook сообщалось о визите в Киев делегации Конгресса.

«Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории. Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации жестких ответных мер на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию», — указывалось в сообщении.

Похоже, на роль одного из главных борцов по отражению "информационной угрозы США" ми назначена Мирослава Гонгадзе ее кураторами в США.

Тем временем в России сообщили о готовящейся украинцами при помощи американских военных специалистов провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Как заявил 21 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу, американцы готовят провокации с химоружием на Украине.

«Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны в Москве с участием президента Владимира Путина.

По его словам, достоверно установлено, что в Авдеевке и Приазовском находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний.

«Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», — заявил Шойгу.

Обстановка в Донбассе накаляется. К этому региону приковано внимание всего мира.

Однако украинские СМИ, призванные быть главным оружием информационной войны Киева против Москвы, пока используются не по назначению. Тот же телеканал «Дом» превратился в «распилочную», на которой зарабатывают заинтересованные лица. При этом сам канал превращают не столько в «рупор против Кремля», сколько в «рупор против врагов президента Зеленского». Слишком дорогой «Дом». Зачем украинский пропагандистский канал оснастили по последнему слову техники © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Украинские негосударственные СМИ активно участвуют в обострившейся в эти дни внутриполитической борьбе. Проклятия в адрес либо власти, либо олигархов звучат в их эфирах гораздо чаще, чем новости о происходящем в Донбассе.

Украинские СМИ не справляются с донесением до мира точки зрения Киева и Вашингтона на происходящее в Донбассе. При том, не справляются даже те масс-медиа, которые были созданы конкретно для этой задачи — например, «Дом».

В таких условиях в США, очевидно, решили вспомнить старую максиму: «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам». И расширили своё информационное присутствие на границе с Россией. Тот факт, что заниматься этим доверили такому именитому журналисту с незапятнанной репутацией, как Мирослава Гонгадзе, свидетельствует: Штаты всерьёз готовятся обострить информационную войну с Россией.