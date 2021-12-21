Первый глава Офиса президента Андрей Богдан стал всё чаще выступать с разоблачениями своего бывшего начальника - украинского лидера Владимира Зеленского. Сегодня Богдан уверен: Зеленский изменился. И не в лучшую сторону

В своём осуждении Зеленского Богдан дошёл и до внешности украинского президента.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек», — пояснил Богдан 20 декабря в комментарии украинской журналистке Наталье Влащенко.

По его словам, речь не только о внешнем облике Зеленского, но даже о его речи.

«Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. Скорость речи имеет большое значение. Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим своим словом <…> У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает. Он не понимает, что будет завтра», — отметил он. Изменившийся Зеленский и издевательство над Украиной. О чём рассказал бывший глава Офиса президента Богдан © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем самым Богдан вольно или невольно подыграл тем украинским политикам и СМИ, который обвиняли Зеленского в наркомании.

При том, Богдан подчеркнул: при нём Зеленский не употреблял наркотики.

«Точно при мне ничего такого не было. Но два года уже прошло. Я вижу, он физиологически поменялся», — отметил Богдан.

Эти и другие заявления Богдана серьёзно бьют по украинской власти. И правда ли то, что говорит Богдан или это — вымысел бывшего "серого кардинала" Украины, сейчас не так уже важно. Многие задаются вопросом: кто же привёл в своё время к Зеленскому этого человека.

Самый главный трикстер Украины

Даже возглавляя Администрацию, а затем и Офис президента Богдан доставлял Зеленскому проблемы. В августе 2019 года он решил жёстко разыграть украинские СМИ и «слил» им фотографию своего заявления об отставке. Тогда — 1 августа 2019 года — новость об отставке Богдана стала громом среди ясного неба и мигом превратилась в тему №1 внутренней украинской повестки.

Самая популярная в украинских масс-медиа версия звучала так: накануне визита Зеленского в США из органов власти «убирают людей Коломойского». Богдан был советником олигарха Игоря Коломойского в бытность последнего председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Кроме того, Богдан был адвокатом соратника Коломойского — Геннадия Корбана.

Когда стало известно, что именно Богдан возглавит администрацию Зеленского, многие стали опасаться, что у главы государства появилась «шея», которая вертит этим самым главой так, как выгодно Коломойскому. Масла в огонь добавляла манера Богдана общаться с президентом. Он буквально нашёптывал Зеленскому в уши то, что считал нужным.

Поэтому ряд СМИ воспринял грядущую отставку Богдана с воодушевлением.

Однако позже оказалось, что ни в какую отставку Богдан не собирается. А слив заявления был устроен им для того, чтобы потролить СМИ.

На вопрос журналистки «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) не считает ли он свою шутку неуместной и подрывающей доверие СМИ у официальной власти, Богдан отметил, что масс-медиа администрации Зеленского уже ни к чему.

«Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», — сказал глава Офиса президента.

Перед тем, как произнести эти слова, он обнял журналистку, пояснив, что думал, что так «ей будет удобнее».

На самом деле, это заявление Богдана, подкрепленное реальным принебреженем украинский власти к СМИ на начальном этапе президентства Зеленскаого, не только не принесло положительных результатов, а добавила масла в огонь оппозиционных СМИ, открытый против президента и его команды.

При этом в тот момент Богдан в окружении Зеленского был самым скандальным политиком. Он был своеобразным трикстером — не подчиняющимся общим правилом ловкачом-антигероем, антиподом своей фамилии — «Богом данный». По сути Богдан был Локи президента Зеленского.

И когда 11 февраля 2020 года Богдан ушёл в отставку по-настоящему, многие вздохнули с облегчением. Но Богдан без властных полномочий оказался ничуть не безопаснее Богдана при власти.

От Зеленского ушёл, от Коломойского ушёл

Затяжное молчание Богдан прервал спустя семь месяцев после отставки. 9 сентября он дал обширное интервью Дмитрию Гордону. Этим интервью он нанёс сильный удар по своему преемнику — Андрею Ермаку. Богдан обвинил его в игре на противника Зеленского — пятого президента Украины Петра Порошенко.

«То, что сейчас происходит, это раздувание рейтинга Петру Алексеевичу. Я слышал, что некоторые работники Офиса президента часто бывают в Санаханте (элитном магазине одежды и обуви в Киеве — Ред.) и обедают с Петром Алексеевичем. Эти совпадения бывают очень часто <…> Это часто происходит. Некоторые Telegram-каналы, которым я верю, говорили, что как минимум четыре раза это произошло», — заявил он Гордону в 2020 году.

Но это было не худшим обвинением в адрес Ермака. В том же интервью Богдан прозрачно намекнул на связь Ермака с провалом операции по «вагнеровцам».

«Насколько я слышал, я могу ошибаться, была создана фирма, набран персонал, поехали люди работать на вышки, они реально их охраняли. Это не сказка была. Эта спецоперация была суперсекретная и суперсерьёзная больше года. Ее разрушил один телефонный звонок и этот человек признался, что он сделал этот телефонный звонок. Кто это?— Это расскажет прокурор очень скоро в этом деле. Знаю, кто звонил и когда звонил. Это когда-то обязательно всплывет когда-то», — отметил он. Остап Бендер президента Зеленского. Как главу Украины подставил бывший лучший друг © Фото из открытых источников

Примечательно, что тогда в украинских СМИ уже появилась информация о возможной причастности Ермака к срыву спецоперации.

В том же интервью Богдан заявил, что отношения Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным серьёзно испортились. Изначально Путин был настроен благожелательно к молодому и неопытному украинскому коллеге.

«Проблема в том, что, то, что я знаю, на сегодняшний день всё кардинально поменялось <…> То, что я вижу, мне кажется, что мы его в чём-то жестко кинули. Да, наобещали одно, а сделали — ничего», — отмечал он.

Спустя год с небольшим — 14 декабря 2021 года — было обнародовано второе интервью Богдана Гордону. И в нём он повторил некоторые тезисы предыдущего интервью.

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чём с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать?» — отметил Богдан.

При этом о скандале с «вагнеровцами» он предпочёл не распространяться. Зато бывший советник Коломойского не смолчал о своих отношениях с олигархами. Если верить Богдану, это именно Коломойский настоял на его отставки с поста главы Офиса президента.

«50% увольнения Кабмина, генерального прокурора, меня — в первую очередь меня — это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского… Игорь Валерьевич мотал нервы, делал истерики, и была договоренность: хорошо, давай всех уволим и назначим [новых]», — заявил он Гордону.

Некоторые из откровений Богдана разъярили и тех соратников Коломойского, которые с ним побили горшки.

«Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста, и сыпет откровениями», — прокомментировал новое интервью мэр Днепра и бывший друг Коломойского Борис Филатов.

Он заявил, что не намерен комментировать «бред воспалённого разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, а потом заказал меня всем мусорам в нашей стране».

В самом свежем интервью — беседе с Натальей Влащенко — Богдан рассказал, как поссорился и с Филатовым и Корбаном, а также о том, сколько ездил к Коломойскому. Последнее во времена президентства Зеленского было один-два раза.

«Втроём у нас (Богдана, Зеленского и Коломойского — Ред.) бизнеса не было. У меня были свои отношения клиента (Коломойского — Ред.) с адвокатом, это очень сложные, очень доверительные отношения и я не могу о них рассказывать. У меня были разговоры и отношения с Владимиром Александровичем [Зеленским]. И у них были. Но втроём у нас не было отношений», — подчеркнул Богдан.

Что же до Корбана и Филатова, то причина ссоры с ними в том, что те, по словам Богдана, в какой-то момент они решили, будто он сможет «остановить правоохранительную машину». А Богдан делать этого не стал. Да и не мог.

«В Днепропетровск я не лез», — подытожил Богдан.

Сама же Влащенко заявила, что многих её источников во власти раздражала манера Богдана общаться, хотя они признавали — он — профессионал.

Теперь этот профессионал, судя по его словам, стал своеобразным ронином — самураем без хозяина. И этот «свободный радикал» добавляет хаоса в итак нестабильную внутреннюю политику на Украине. С такими друзьями и бывшими сторонниками Зеленскому, действительно, враги не нужны.