После бегства (оно же отъезд) в Турцию экс-президента Украины Петра Порошенко, которого Госбюрорасследований (ГБР) вызвало на допрос 20 декабря 2021 года, возник закономерный и крайне актуальный в украинских реалиях тотальной политтурбулентности вопрос: кто будет следующим?

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Порошенко не вручили, а сам он как бы «сбежал».

Но как бы там ни было, а в этой возне вокруг экс-президента все увидели следы действующего главы Украины Владимира Зеленского, который, идя в президенты, как известно, обещал посадить Порошенко как барыгу, взяточника и коррупционера. И в это обещание Зеленского люди радостно поверили и выбрали его президентом, но вот уже более 2,5 лет президентства Зеленского Петр Алексеевич превосходно себя чувствует. Мечтает о реванше, растёт в электоральном смысле.

Следовательно, все, кто заинтересован в ослаблении власти Зеленского путем срыва любых его планов, решили уравновесить давление на Порошенко — важное звено в «антизеленской» борьбе — давлением на самого Зеленского. Со всех сторон, откуда это возможно.

К примеру, Алексей Кучеренко, нардеп и один из главных спикеров партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, уже предрек Зеленскому судьбу Порошенко: «Сейчас все должны подумать, и, в первую очередь, нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось, и такая же картина (то есть и лживые обвинения, и поспешное бегство). — Авт.) абсолютно не исключена».

И тут с ним спорить сложно — во многом вы выглядит именно так.

Призрак цугундера для Порошенко. Зеленский и его сценаристы © коллаж Украина.Ру

С имиджем все ясно. Всевозможным грантоедам-соросятам, оккупировавшим популярные телеканалы и заметные шоу, уже практически удалось представить действующего главу государства тем, кем он скорее все же и есть — самовлюбленным, не очень умным, поверхностным, но амбициозным неадекватом, который к тому же еще и психически неуравновешенный наркоман.

Но на интернет-ресурсе «Страна» психиатр Владислав Сова, основываясь на своих наблюдениях за Зеленским на публичных мероприятиях, уже сообщил:

«У него есть синдром полного психологического выгорания, невротическое расстройство, эмоциональные провалы и энергетическая недостаточность, неспособность до конца себя контролировать. Это признаки того, что президент может совершать эмоциональные действия и расценивать ситуацию субъективно — так же, как и любой человек. Но от его решений зависит не лично его судьба, а судьба страны. Он это понимает и это его еще больше истощает. Зеленский терял нить разговора, запинался, а из его речи стало понятно, что приступы тревоги, бессонницы и возможных панических атак идут вместе с энергетическим выгоранием».

В свою очередь политики говорят о досрочных президентских и, что вероятнее, о парламентских выборах. Цель — распустить сначала парламент и лишить Зеленского даже иллюзии опоры, а потом отправить на помойку истории и его самого.

Поэтому много усилий брошено на дискредитацию в Верховной Раде как бы заправляющего в ней монобольшинства пропрезидентской партии «Слуга народа» («СН»). Чтобы доказать народу, как бессмыслены парламент и «слуги народа», набранные в нардепы по объявлениям. Значит, надо переизбирать — и немедленно.

Как всегда, особо старается в этом деле для него и предназначенный соросятский Комитет избирателей Украины (КИУ). Совсем недавно он, например, опубликовал данные о депутатах, которые за период с 1 января по 6 декабря 2021 года не выступили в Раде ни разу и не сказали ни одного слова. И по данным КИУ, получается, что в парламенте молчали, как в рот воды набрали, 74 нардепа из 423 имеющихся по списку. И больше всего молчунов — 46 нардепов — во фракции «слуг» Зеленского.

Причем удар нанесли по ближайшему президентскому окружению — нардепам, пришедшие вместе с Зеленским во власть из его «Студии Квартал 95». КИУ показал, что молчали «Юзик» — нардеп Юрий Корявченков, Александр Кабанов (сценарист, «Квартал 95»), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, «Квартал 95»), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, «Квартал 95»). Такие данные, как они говорят, «пипл хавает» хорошо. На это и расчет.

И эти данные абсолютно органично ложатся на данные, который тот же КИУ обнародовал парой недель ранее, когда «СН» проводила свой съезд. На этом мероприятии, заявился Зеленский и что-то там, как всегда, амбициозно вещал, тогдашний глава «слуг» Александр Корниенко заявил, что «СН» выполнила 42% своих предвыборных обещания. Но КИУ громко посмеялся над этим и, вполне грамотно проанализировав сделанное «СН», заявил, что выполнила она в лучшем случае 25% обещаний — то есть только каждое четвертое.

В сочетании с тем, что тот же КИУ доказал, что и Зеленский не выполнил из своих обещаний практически ничего из обещанного для улучшения жизни людей, а Корниенко постарался от греха подальше сбежать с поста главы партии в руководство парламента, картинка получается аховая: все плохо. Потому что страной правят либо безответственные карьеристы, либо молчуны, либо лжецы, либо молчаливые лжецы, либо лживые молчуны, которые думают лишь о себе, а не о стране и народе.

Но самое противное для Зеленского заключается в том, что продолжают его прессовать не только дома, но и извне. Во-первых, его продолжают толкать на немедленное выполнение обещанного внешним кураторам и спонсорам евромайдана, которым, похоже, надоело ждать, и они хотят урвать «свое» и отбить вложения поскорее, пока Украина еще держится.

Буквально 18 декабря этого года Зеленский встретился с «семипосольщиной» — послами стран «Большой семерки», в ходе которой стороны обсудили реформы в стране.

И эти люди, традиционно заявив, что они «страшно рады» видеть Зеленского как надежду демократии, жестко потребовали незамедлительно и ускоренно выполнять обещанное:

а) завершить судебную реформу и полностью ее имплементировать в жизнь;

б) провести прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда;

в) избрать «правильного» главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ);

г) принять новый закон о Службе безопасности Украины (СБУ);

д) завершить процесса отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) из людей, угодных Западу, а не Украине;

е) немедленно завершить деолигархизацию и «раскулачить» олигархов так, чтобы хорошо была западным бенефициарам.

Зеленскому сейчас бы тактически притормозить с этими непопулярными в Украине процессами, чтобы укрепить власть и попытаться заручиться поддержкой или хотя бы расколоть единый олигархический строй, направленный против него, а его толкают делать все побыстрее. То есть идти на медведя даже без рогатины.

При этом коллективный Запад в лице США уже четко определился, кого первого ему поднести на антиолигархической тарелочке — Игоря Коломойского по кличке «Беня». Притом, что Зеленский наметил себе другую жертву — самого богатого человека Украины Рината Ахметова, который решил полностью обнулить президента, а тому и его окружению это страшно не понравилось.

Порошенко покинул Украину. И поставил на растяжку Зеленского и Байдена © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Кейси Мичела под названием «Американская клептократия» («American Kleptocracy»), в которой раскрываются схемы Игоря Коломойского по отмыванию денег. Более того, — и это самое важное! — там рассказывается о связях олигарха с президентом Зеленским. Автор прямо называет Коломойского «тенью Владимира Зеленского» и утверждает, что это олигарх привел его к власти.

А предисловие к опусу написал шведский экономист Андерс Ослунд, который тоже привычно под заказ Запада, которого он ни разу не ослушался, предал Зеленского. Ослунд прямо написал вводные: «Наконец-то глобальная клептократия стала главной темой. Первым большим прорывом стала публикация «Панамских документов» в 2016 году. Нынешние разоблачения «Pandora Papers» показывают, как мало было сделано для того, чтобы остановить столь масштабную коррупцию…».

Ну а буквально на днях кипрский суд вновь вызвал Коломойского на слушания по делу о возмещении убытков в размере 5,5 млрд долл., которые национализированный «Приватбанк» пытается взыскать с олигарха и его партнера Геннадия Боголюбова. В случае признания ущерба, дело может обернуться международным розыском для компаньонов. Набирает обороты еще один интересный скандал — промышленные активы Коломойского, купленные в США, разорились, но при этом набрали долгов и отметились нарушениями трудового законодательства и экологическими штрафами.

По мнению многих, все эти эпизоды связаны с отмыванием украинских денег и потенциально грозят Коломойскому уголовными делами и экстрадицией.

Госдеп таким образом, как бы подсказывает Зеленскому, что он должен «мочить» Коломойского, а не Ахметова. Тем более что последний, похоже, подсуетился и выдал на рассмотрение в Вашингтоне несколько кандидатур возможных сменщиков Зеленского. Например, проект во главе с экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым сотоварищи, куда вошли и экс-глава МВД Арсен Аваков, и «любимчик Запада» Арсений Яценюк, и даже, вы не поверите, непотопляемый экс-президент Порошенко.

Всё, круг как бы замкнулся. И у Зеленского осталось три варианта: либо идти до конца и сломить всех, чтобы доказать Западу свою дееспособность и снова стать «любимой женой Госдепа», либо смириться и начать безропотно выполнять все хотелки, либо попытаться совсем уйти из власти и попытаться получить удовольствие из того, что успел «нагреть» за время президентства. А в то, что он бессребреник не верит уже никто.

А тут еще и Порошенко вернется из своего «побега».