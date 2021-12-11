Масштабный скандал разразился в Литве. В отставку подал министр транспорта Марюс Скуодис и глава МИД Габриелюс Ландсбергис (глава крупнейшей правящей партии - "Союз Отчества - Христианские демократы Литвы"). Причина — «Беларуськалий», который заключил контракт на транзит продукции с Литвой вопреки санкциям США

Дело в том, что США ввели против «Беларуськалия» санкции, которые вступили в силу 8 декабря, а члены литовского правительства, оказывается, выступили как будто против, заключив с компанией договор. Таким образом, Вильнюсу не удалось вовремя привести свою политику в соответствие с повесткой Вашингтона, что и вызвало внутриполитический кризис в стране.

В то же время, Америка не обязывала Литву отказываться от белорусского транзита: эта инициатива столь же добровольна, сколь и критически опасна для самой Литвы. Литва построила военную базу на границе с Белоруссией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Беларуськалий» — одна из крупнейших мировых компаний по производству удобрений с оборотом в 855 миллионов долларов (данные 2019 г. — ред.).

Значение транзита белорусской продукции через Литву трудно переоценить: белорусские грузы обеспечивают более трети всех погрузок Клайпедского порта, совокупный товарооборот с Белоруссией через литовские морские терминалы исчисляется миллиардами долларов.

Клайпедский порт — это 6-7% литовского ВВП, и потеря транзита по этому направлению, которая чревата экономическим кризисом, может грозить Литве даже политической дестабилизацией, заявил в интервью агентству Sputnik Беларусь шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович.

Тем не менее, вильнюсские функционеры в своём желании соответствовать политике Вашингтона пренебрегают вопросами экономической безопасности собственной страны. Польша, Литва и Латвия обсуждают применение 4-й статьи договора НАТО из-за миграционного кризиса © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В то же время, при всём желании Литва не сможет прекратить зафрахтованные поставки из Белоруссии — это будет грозить Вильнюсу настоящей катастрофой: препятствование транзиту будет нарушением международных обязательств, и штрафы могут составить миллиарды евро, пишет бизнесмен, акционер компании "Терминал насыпных грузов" (Biriu kroviniu terminalas) в Клайпеде Игорь Удовицкий на своей странице в Facebook.

По мнению экспертов, случившееся — следствие не только раболепия литовских чиновников перед США, но и жестоких склок между правящей коалицией консерваторов во главе с министром иностранных дел Ландсбергисом и президентом Гитанасом Науседой, которого поддерживают социал-демократы.

«Я не исключаю, что история с литовской железной дорогой была подстроена именно для этого. Литовская железная дорога в политическом плане близка к литовским левоцентристам, к социал-демократам, которые давно не у власти, но тем не менее — это влиятельная парламентская оппозиция, которая является фактическим союзником президента страны в борьбе против консерваторов, против правящей партии. И, более чем вероятно, что господин Бартушка (директор литовской железной дороги) подписал соглашение с "Беларуськалием" именно с целью этого скандала, чтобы потом министра иностранных дел стали обвинять в том, что литовская внешняя политика не работает, что Литва даже внутри страны не может реализовать свой внешнеполитический курс, и сам заговорил о собственной отставке», — заявил шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в интервью Украина.ру.

Соединённые Штаты же на официальном уровне передали Литве разрешение на транзит из Белоруссии:

«Летом этого года Бартушка летал в Вашингтон и интересовался у представителя Минфина США, распространяются ли американские санкции против "Беларуськалия" на литовские компании. Ему на это однозначно было сказано — нет. Американские санкции — это санкции, которые обязательны только для американских компаний», — добавил Носович. «Не Россию». Эксперт о том, кого Литва назначила своим новым главным врагом © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Таковы реалии Вильнюса: даже без указки из Вашингтона, недостаточная лояльность США может послужить причиной конца карьеры литовского чиновника.

Ранее Литва без какой-либо оглядки на национальную безопасность вступила в политический конфликт с Китаем: в ход пошли пассажи о «геноциде уйгуров», антикитайские резолюции и открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. Президент Науседа использовал своё время на климатическом саммите в Глазго, чтобы уверить лидера США Джо Байдена в исключительной лояльности антикитайскому фронту.

Ответ из Пекина последовал быстрый, болезненный и симметричный. Был отозван посол КНР в Вильнюсе, свёрнуты китайские инвестиции и возникла перспектива товарной блокады.

Высокотехнологичный литовский импорт из Китая равен 1,2 миллиарда евро, заявил вице-президент конфедерации промышленников Литвы Марюс Дубниковас. Эксперт добавил, что обойтись без китайских электромашин Вильнюс просто не сможет.

Неадекватное поведение литовских функционеров: внутриполитические склоки, в которых побеждает тот, кто лучше следует интересам Вашингтона, полное игнорирование собственных экономических и национальных интересов, ненадёжность Литвы как международного партнёра и вопросы к исполнению взятых на себя страной обязательств могут привести «прибалтийского тигра» к самым непредсказуемым последствиям.