Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина запустили такие международнополитические процессы, которых не было с начала украинского кризиса. И если страны-члены НАТО начали возражать американскому лидеру, то президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось лишь выслушать принятые решения и принять к сведению

Спустя больше месяца тиражирования западными СМИ мысли о «готовящемся нападении России на Украину» американский лидер провел переговоры с коллегами из обеих стран, и последующие события вызвали немало удивления у партнёров США по НАТО. Зеленский созрел: после переговоров с Байденом президент Украины хочет поговорить с Путиным © РИА Новости, president.gov.ua

Звонок, изменивший мировую политику

Для всех уже стало привычным, что, не разобравшись в ситуации, даже не пытаясь найти какие-либо доказательства или опровержения, у Вашингтона по умолчанию виновата Москва, а Украина, «подвергающаяся агрессии со стороны соседа», всенепременно нуждается в поддержке — желательно не просто на словах, а деньгами и оружиями, да ещё и пакетом антироссийских санкций. Однако на этот раз всё пошло по другому сценарию.

Начиная с повестки переговоров президентом России и США. Ключевой темой 2-часовой беседы стали те самые вопросы, обозначенные российской стороной в преддверии видеосаммита как «красные линии», которые Западу пересекать не стоит ради собственного же блага — расширение НАТО к границам РФ и вступление Украины в альянс.

Менее 2 суток спустя после переговоров официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что договорённости президентов уже воплощаются в жизнь, но подробности обещала рассказать позже, призвав «дать экспертам время для того, чтобы поделиться не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы». Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Завесу тайны немного приоткрыли сами главы государств 8 декабря. Президент России Владимир Путин сказал, что стороны продолжат дискуссию о глобальной безопасности, которая должна распространяться в равной степени на всех. По его словам, свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передаст на рассмотрение Соединённым Штатам, а вообще этим направлением займётся соответствующая структура, которую ещё предстоит сформировать.

Сам факт, что Вашингтон выслушал озабоченности России и, более того, сделал их предметом дипломатических консультаций — это уже большой шаг вперёд, поскольку раньше обеспокоенность Москвы по какому-либо поводу никто не воспринимал всерьёз.

Американский лидер Джо Байден в тот же день, 8 декабря, анонсировал встречу на самом высоком уровне с участием России, США и как минимум 4 союзников Вашингтона по НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны по поводу расширения Североатлантического альянса и рассмотрения «возможности выработки каких-либо мер для снижения напряжённости на восточном фланге». Кто эти четверо, он не сказал, но, судя по всему, Германия, Франция, Великобритания и Италия — с лидерами этих стран Байден проводил консультации перед и сразу после переговоров с Путиным.

Фрагментация НАТО, которую задумал президент США, вызвала переполох среди членов альянса — почему к решению вопросов, которые касаются всего блока, привлекают только избранных? Почему вообще происходит деление членов на ключевых и второстепенных? Дипломат из Восточной Европы на условиях анонимности рассказал агентству Bloomberg, что «власти одной из стран в регионе возмущены и требуют немедленно прояснить, что именно планирует Байден». Украина может забыть о членстве в НАТО и ЕС после переговоров РФ и США - Карасев © скриншот с видео NEWSONE

«Другой дипломат дал более конкретные данные. По его словам, на восточном фланге НАТО нервничают: страны там в прошлом подчинялись СССР, а теперь они сталкиваются с агрессивной Россией. Эти страны хотят знать, какие именно уступки по итогам консультаций с Россией возможны. Также их интересует, какие могут быть даны (России — ред.) политические гарантии, насколько может уменьшиться свобода действий НАТО и насколько пострадает способность альянса к действиям», — продолжает Bloomberg.

Как объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Польша и страны Балтии будут противиться переговорам между НАТО и Россией, потому что получают выгоду от обострения конфликта между Москвой и Западной Европой, а их позиция — получать деньги за русофобию.

По словам председателя Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, выделение внутри НАТО ядра, которое и должно обсуждать наиболее сущностные вопросы, не распыляя присутствие за счёт небольших стран, — это послание весьма явное и не соответствующее всей прежней риторике о равноправии и равной важности каждого участника альянса.

«Иными словами, это явный шаг в сторону российской позиции. Но это всё в том случае, если заявленное Байденом действительно готовится и состоится. Учитывая неизбежное сопротивление и внутри США, и внутри альянса, потребуется весьма решительное проявление воли, чтобы это продавить, но нет ощущения, что имеется готовность к подобному»,- отмечает политолог.

Что касается самой встречи в формате «5+1», то Лукьянов считает, что она означала бы признание ведущими государствами НАТО наличия проблемы с системой безопасности в Европе, а ведь до сих пор считалось, что её просто не существует, есть только «смутьян Россия, которая никак не поймёт, чего сама хочет». Созыв такой встречи, по его словам, кто бы что ни говорил,- согласие с тем, что есть предмет для обсуждения.

Сигналы для Киева

Очень знаковые моменты в разговоре Путина и Байдена есть и для Украины. В 2-часовой беседе президентов не нашлось места для таких любимых американцами вопросов, как Крым и «Северный поток-2», под прикрытием которых традиционно вводятся всё новые и новые антироссийские санкции. «Северный поток-2» уже не нужен - как и Украина: парадоксальные последствия встречи Байдена и Путина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма в нём нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским. Да, будут и дальше на картах рисовать другим цветом, как это делают с Западной Сахарой или Голанскими высотами, но никто в мире ведь не кошмарит Марокко или Израиль по этим земля», — сказал в интервью изданию Украина.ру украинский обозреватель Игорь Лесев.

Кроме того, как он отметил, американцы уже не призывают «Россию убраться из Донецка и Луганска», риторика изменилась — теперь Москве угрожают «адскими санкциями», если русские попробуют зайти куда-то глубже в Украину, то есть и народные республики Донбассе уже относят к сфере влияния России.

«В-третьих, Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на её территории иностранных баз. Собственно, этот вопрос на ближайшее время становится центральным по Украине между Вашингтоном и Москвой. К чему по итогу вырулят, не совсем понятно, но позиции России здесь объективно сильнее. Всё-таки не Мексику берут в ОДКБ, а Украину пытаются запихнуть в НАТО», — добавил Лесев.

Не дошёл разговор Путина и Байдена, как сообщили пресс-службы администраций, и до энергетики, зато в то же время пришла новость о согласовании обеими палатами Конгресса текста оборонного бюджета США без поправки о санкциях против «Северного потока-2». В Киеве прекрасно понимают, что США их вот-вот кинут - Дробницкий © president.gov.ua

Как рассказали телеканалу CNN трое американских чиновников, Белый дом рассматривает введение санкций против России в сфере энергетики как крайнюю меру из-за влияния, которое они могут оказать на мировую экономику и цены на бензин в Америке, кроме того, между рейтингами одобрения президента Байдена и ценами на нефть существует чёткая взаимосвязь. Сейчас американский лидер оказался в ситуации, когда и наладить отношения с Россией стремится, и испытывает из-за этого давление со стороны внутриполитических оппонентов.

«Судя по содержанию переговоров, Байден снова решил дать устные гарантии Украине, что Вашингтон не оставит Киев один на один с Москвой. Для Байдена это было особенно важно именно сейчас — после онлайновых переговоров с Путиным. Таким образом, Соединённые Штаты балансируют между Россией и Украиной, а Байден показывает, что может проводить прагматичную политику по отношению и к Москве, и к Киеву», — отмечает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.

Донбассом займутся старшие товарищи Киева

США хоть де-юре и не входят в переговорные форматы по урегулированию внутриукраинского кризиса, но в стороне от этого вопроса не оставались, поскольку имеют сильное влияние на Киев. По этой причине Россия никогда не возражала против подключения Вашингтона — лишь бы процесс сдвинулся с мёртвой точки, но Германия и Франция относились к такой перспективе скептически.

И вот сейчас Путин и Байден вернулись к обсуждению этой темы. По информации дипломатических источников издания «Коммерсантъ», США подключится к урегулированию конфликта в Донбассе, но не в рамках «нормандского формата», а, вероятнее всего, через челночную дипломатию. Самым реалистичным вариантом выглядит возобновление американо-российских консультаций, которые будут вести заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая этим и занималась в 2015-2016 годах, и заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак (вместо Владислава Суркова, помощника президента РФ). Политики уже успели познакомиться лично и обсудить ситуацию в октябре, когда Нуланд, которой, к слову, запрещён въезд в Россию, приезжала с визитом в Москву. «А давайте позовем дедушку Джо»: Бондаренко объяснил, почему США не стоит звать в «нормандский формат» © РИА Новости, Нина Зотина

В связи с этим возникает резонный вопрос: заменит ли этот переговорный формат «нормандский»? На него ответил президент одной из стран-участниц — Франции — Эммануэль Макрон 9 декабря на пресс-конференции в Елисейском дворце: нет, беседа президентов РФ и США не отменяет европейской вовлеченности в урегулирование конфликта, именно существование «нормандского формата» позволяло до сих пор избегать самых тяжёлых последствий. Французский президент похвалил Байдена за то, что тот впервые за последние годы отношений Америки и Европы сначала провёл консультации с европейскими правительствами, а уже потом позвонил в Москву.

Макрон подчеркнул, что для Европы важно быть рядом с Украиной, однако невозможно решить проблему вблизи её границ, лишь увеличивая давление на Россию, и напомнил, что многие ключи к ситуации находятся в руках президента Путина. Лидер Пятой республики планирует провести переговоры с президентами России и Украины, на которых, как ожидается, обсудят обострение ситуации в Донбассе.

«Наше желание — это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду (15 декабря — ред.), и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат («нормандский» — ред.) и политический процесс в целом. Наша цель, европейцев, и США, наших партнёров, — это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать её защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе»,- сказал Макрон.