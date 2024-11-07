https://ukraina.ru/20241107/1058699844.html

Президент Южной Кореи боится, что Трамп дорого обойдется Сеулу, но все равно пообещал оружие Киеву

Президент Южной Кореи боится, что Трамп дорого обойдется Сеулу, но все равно пообещал оружие Киеву - 07.11.2024 Украина.ру

Президент Южной Кореи боится, что Трамп дорого обойдется Сеулу, но все равно пообещал оружие Киеву

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что сотрудничество его страны с США при новой администрации Дональда Трампа продолжится, а также пообещал военную помощь Украине. Все это он сказал 7 ноября на пресс-конференции

2024-11-07T12:13

2024-11-07T12:13

2024-11-07T12:13

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Юн Сок Ёль отметил, что трехстороннее сотрудничество между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией продолжится при новой администрации Дональда Трампа. В то же время, уточнил он, Сеул прилагает все усилия, чтобы минимизировать экономические потери для страны в случае, если Трамп повысит тарифы или введет другие протекционистские меры.Юн Сок Ёль также пообещал помочь Украине оружием. Частота и объемы поставок будут зависеть от поведения КНДР."Если Северная Корея приобретет больше опыта в современной войне, это может представлять критическую угрозу нашей безопасности. Поэтому, что касается поддержки Украины, мы планируем подходить к этому поэтапно, исходя из степени участия Северной Кореи. Мы не исключаем возможности предоставления поддержки оружием, хотя нам нужно будет внимательно следить за ситуацией", - сказал Юн Сок Ёль.Южная Корея всегда придерживалась тактики непредоставлению оружия воюющим странам. Однако в конце октября Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию, поскольку по его мнению Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО.В середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.Владимир Зеленский даже добавил конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске.Глава Пентагона Ллойд Остин чуть позже заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию.Большинство специалистов сходятся во мнении, что истерия Киева и Сеула вокруг солдат КНДР на СВО - лишь повод вынудить Южную Корею включиться в украинский конфликт на стороне Киева, который сейчас стремительно теряет позиции.Еще по теме: Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.

https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html

https://ukraina.ru/20241024/1058317383.html

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новости, южная корея, сеул, киев, дональд трамп, владимир зеленский, ллойд остин, пентагон, госдума