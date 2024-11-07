https://ukraina.ru/20241107/1058702946.html

Почему Трампу запрещено заходить в Форт-Нокс. Пять интересных фактов о должности президента США

Почему Трампу запрещено заходить в Форт-Нокс. Пять интересных фактов о должности президента США - 07.11.2024 Украина.ру

Почему Трампу запрещено заходить в Форт-Нокс. Пять интересных фактов о должности президента США

В Соединенных Штатах подводят итоги президентских выборов, однако уже известно, что новым, 47-м по счету главой государства станет Дональд Трамп. Он стал вторым в истории США человеком, который займет этот пост дважды, но не два срока подряд, а с перерывом. Другие интересные факты об американских президентах — в материале издания Украина.ру

2024-11-07T14:11

2024-11-07T14:11

2024-11-07T16:42

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Клятвы и БиблияПеред тем, как окончательно въехать в Белый дом, за избрание Трампа в декабре должна проголосовать коллегия выборщиков, члены которой делегируются от каждого штата. Затем 20 января состоится церемония инаугурации, после чего президент считается официально вступившим в должность.Сама церемония проходит по традиционному порядку, который включает в себя встречу избранного президента с уходящим главой государства, их совместное прибытие в Капитолий, принесение клятвы, инаугурационную речь, парад и т. д.Текст президентской клятвы определен Конституций и звучит следующим образом: "Я <имя> торжественно клянусь (или заявляю), что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".За всю историю лишь один президент США не стал клясться, а предпочел слова "торжественно заявляю" — это был 14-й президент Франклин Пирс (президентствовал в 1853–1854 гг.)Основной закон страны не содержит требования приносить клятву на Библии и добавлять после нее фразу "Да поможет мне Бог", однако так сделал в далеком 1798 году на своей инаугурации первый президент Джордж Вашингтон, после чего этой традиции следовали все новые президенты, однако бывали и исключения.Так, Теодор Рузвельт не клялся на Библии во время своей первой церемонии присяги в 1901 году, а его шестиюродный внук Франклин Рузвельт вынужден был импровизировать, когда на его инаугурации в 1933 году выяснилось, что про Священное писание забыли и не успели его подготовить. Тогда ситуацию спас один из полицейских, стоящих в оцеплении, он любезно предложил главе государства свою карманную библию, которая была у него при себе.В основном американские президенты приносят клятву на каком-нибудь историческом экземпляре Библии. Так, Барак Обама впервые присягал на Библии, которую аналогичным образом использовал еще Авраам Линкольн. Затем на этом же экземпляре клятву давал Дональд Трамп в 2017 году. Другой популярный вариант — Библия Джорджа Вашингтона, ее использовали четыре раза. Кроме того, некоторые, как Джордж Буш младший, присягали на семейной Библии. Также поступил и Трамп, который приносил клятву сразу на двух Библиях.Случается так, что американского президента приводят к присяге без торжественной церемонии. Так происходило после смерти действующего главы государства. После убийства Джона Кеннеди его преемник Линдон Джонсон, например, присягал на борту самолета.Интересна в этой связи история 9-го президента — Уильяма Генри Гаррисона. Церемония его инаугурации состоялась 4 марта 1841 года. Тот день выдался ветряным и морозным, однако 68-летний Гаррисон отказался от пальто и шляпы и в течение двух часов оглашал свою инаугурационную речь. В ходе этой затянувшейся церемонии он простудился, а ровно через месяц скончался от воспаления легких. Его месячное правление до сих пор остается самым скоротечным в американской истории.Президент на часАмериканские законы четко оговаривают список лиц, которые могут замещать президента в случае его смерти, недееспособности или отставки. Первым в этом перечне идет вице-президент.Если он примет обязанности главы государства и будет исполнять их в течение двух лет и более, то ему зачтут это как полноценный президентский срок и переизбраться он сможет лишь еще один раз (Конституция США предполагает, что один человек может занимать президентскую должность лишь дважды, неважно, с перерывом или нет, так что для того же Трампа его нынешнее президентство в любом случае последнее).Всего в списке, помимо вице-президента, еще 17 человек: спикер палаты представителей, временный председатель сената, госсекретарь, все остальные — различные министры. Одно время поговаривали, что на случай ядерной войны этот список расширили, однако подтверждений этому нет. Иными словами, в США нет сценария на случай гибели всей американской верхушки, хотя такой вариант развития событий и крайне маловероятен.В Соединенных Штатах также есть законом закрепленное понятие, как исполняющий обязанности президента. Всего таких случаев было три, и все они произошли по историческим меркам совсем недавно.Во всех из них и. о. президента становились вице-президенты. В 1985 году Рональд Рейган лег на 8-часовую операцию по удалению раковых полипов из прямой кишки, его обязанности исполнял Джордж Буш — старший.Буш-младший дважды — в 2002 и 2007 гг. — проходил колоноскопию, поэтому временно (около двух часов) президентские обязанности исполнял Дик Чейни.В последний раз такая ситуация произошла 19 ноября 2021 года. Джо Байден решил проверить здоровье, в ходе процедур ему требовался наркоз. На это время он передал свои полномочия Камале Харрис. Проигравшая нынешние выборы вице-президент все-таки смогла тогда на несколько часов почувствовать себя в шкуре главы государства. Она стала первой женщиной в истории США, наделенной президентскими полномочиями. Пусть и на столь скромный срок. Подобный прецедент был, кстати, и в российской истории. Президент Борис Ельцин в 1996 году на время операции по коронарному шунтированию передавал свои полномочия тогдашнему премьер-министру Виктору Черномырдину.Овальный кабинетРабочий кабинет президента Соединенных Штатов из-за его формы прозвали Овальным кабинетом. Это, пожалуй, самое известное помещение в Белом доме, хотя всего их там 132.Свой современный вид этот кабинет принял в 1909 году. Это помещение не подлежит перепланировкам, однако каждый новый президент волен привнести туда новые элементы дизайна, менять картины, шторы, ковер, разве что исторический стол должен всегда стоять на своем месте.В 2021 году в Овальный кабинет вместо Трампа заселился Байден. Новый хозяин Белого дома заменил портрет бывшего президента Эндрю Джексона на портрет Бенджамина Франклина — одного из "отцов-основателей" США. На полки над камином Байден поставил бюсты Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, также заменили или поменяли местами еще ряд картин.Также Байден избавился от золотистых штор Трампа и его ковра, вернув золотые портьеры и синий ковер, который лежал там еще во времена Билла Клинтона.В скором времени, впрочем, Байдену придется паковать свои картины и статуэтки, а Трамп сможет снова с комфортом для себя расположиться в знаменитом кабинете.В Форт-Нокс путь заказанФорт-Нокс — знаменитое хранилище, где сконцентрирована основная часть американского золотовалютного запаса и других ценностей. Находится оно вблизи одноименной воинской базы в штате Кентукки.Мало кто, за исключением работников Министерства финансов, знает, что там внутри. Никаких посторонних лиц туда не пускают, в том числе президента страны. За всю историю лишь Франклин Рузвельт в 1943 году посетил это место.Всего таких сторонних посещений, помимо визита Рузвельта, было еще два. В 1974 году члены конгресса в сопровождении журналистов были допущены в Форт-Нокс. На такой шаг власти пошли из-за популярной в то время теории, согласно которой все содержимое хранилища давно вывезено элитами и здание стоит пустое.В третий и последний на сегодня раз в Форт-Нокс впустили делегацию, которую возглавлял министр финансов Стивен Мнучин. Это произошло в 2017 году. Мнучин стал первым главой Минфина, который побывал в хранилище с 1948 года.По состоянию на 2020 год известно, что в Форт-Ноксе находится золота на 236,4 млрд долларов. Считается, что это здание одно из самых охраняемых и неприступных в мире, из-за чего в США до сих пор в ходу выражение "надежен как Форт-Нокс".Первые леди и джентльменыТак уж повелось, что в американской политической традиции по-прежнему высоко котируется роль супруги главы государства, которая получает статус первой леди.Первая леди сопровождает мужа на церемонии инаугурации, составляет ему компанию во время визитов в другие страны, самостоятельно проводит различные мероприятия и приемы. Более того, если избранный президент не женат, то первая леди ему все равно полагается.Как же быть в таком случае? Впервые с этой проблемой столкнулись во время правления Джона Тайлера в 1841–1845 гг. За несколько лет до избрания его президентом у жены Тайлера случился инсульт, она оказалась прикована к постели и не могла выполнять обязанности первой леди. Уже когда он вступил в должность, она умерла. Глава государства вскоре женился вторым браком. Он стал первым, кто сыграл свадьбу будучи президентом США. Сама церемония прошла в Нью-Йорке.Еще интереснее получилось с Гровером Кливлендом. Именно он стал первым и вплоть до победы Трампа единственным, кто занимал пост президента США с перерывом — в 1885–1889 и 1893–1897 гг.Он также остается единственным, кто возглавил Соединенные Штаты, будучи холостым. Но пост первой леди вакантным оставаться не должен, поэтому официально этот статус был закреплен за его сестрой Роуз Кливленд, которая вообще была открытой лесбиянкой*. Промаявшись в этой роли год, она с облегчением сложила с себя эти полномочия, когда ее брат наконец женился.Избранницей 49-летнего Кливленда стала 21-летняя Френсис Фолсом. Ее будущий муж знал ее буквально с младенчества, так как ее отец был его другом. После того как отец девочки погиб, когда ей было 11, Кливленд взял над ней опекунство и по достижению совершеннолетия сделал ей предложение, которое она приняла.Свадебная церемония прошла прямо в Белом доме, а именно в так называемой Голубой комнате — еще одном помещении овальной формы, которое располагается над знаменитым овальным кабинетом.Сама церемония была скромной, на ней присутствовали только родственники и друзья пары. После ее окончания Кливленд вернулся к работе, благо для этого нужно было лишь спуститься этажом ниже. До сих пор это первая и пока последняя свадьба, которую видели стены Белого дома.21-летняя Френсис взяла фамилию мужа и поныне является самой молодой первой леди в истории США.Сестра Кливленда после своей "отставки" с поста первой леди вернулась в литературу и вскоре завела отношения с богатой вдовой. Последняя затем вышла замуж за епископа Миннесоты, а когда тот умер, то женщина снова ушла к Кливленд. Вдвоем они уехали в Италию, где затем сожительствовали на троих с еще одной женщиной.Любопытно, что нынешние выборы могли стать историческими и с другой стороны. В случае победы Харрис она стала бы не только первой женщиной-президентом, но и привела бы в Белый дом первого джентльмена — своего мужа Дугласа Эмхоффа, такого за все время существования Соединенных Штатов также не случалось.Тем не менее Эмхофф стал первым в истории вторым джентльменом, так как супруги вице-президентов также имеют свои "церемониальные" обязанности.*Движение ЛГБТ запрещено в РФ.О том, как Дональд Трамп шел к своей второй победе на выборах, — в материале издания Украина.ру Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США.

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Павел Котов

эксклюзив, сша, президент, дональд трамп, барак обама, джордж буш, белый дом