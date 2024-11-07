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"Он как бульдозер": Лукашенко пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
"Он как бульдозер": Лукашенко пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию - 07.11.2024 Украина.ру
"Он как бульдозер": Лукашенко пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если победившему на выборах президента США Дональду Трампу удастся прекратить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию, передает белорусское государственное информагентство Белта
2024-11-07T13:58
2024-11-07T13:58
2024-11-07T13:58
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Белорусский лидер напомнил, что Трамп во время избирательной кампании обещал прекратить войны, в том числе на Украине.Он назвал Трампа "мощью"."Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа... Камала (Харрис, кандидат от Демократической партии) героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя", - посоветовал Лукашенко.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября.В ходе предвыборной кампании он заявлял, что став президентом прекратит украинский конфликт за 24 часа. Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, белоруссия, выборы, александр лукашенко, минск, камала харрис
Новости, США, Дональд Трамп, Белоруссия, выборы, Александр Лукашенко, Минск, Камала Харрис
"Он как бульдозер": Лукашенко пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если победившему на выборах президента США Дональду Трампу удастся прекратить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию, передает белорусское государственное информагентство Белта
Белорусский лидер напомнил, что Трамп во время избирательной кампании обещал прекратить войны, в том числе на Украине.
"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - заверил Лукашенко.
Он назвал Трампа "мощью".
"Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа... Камала (Харрис
, кандидат от Демократической партии
) героическая женщина, ей не надо плакать. Америка
не созрела еще избрать женщину. Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя", - посоветовал Лукашенко.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября.
В ходе предвыборной кампании он заявлял, что став президентом прекратит украинский конфликт за 24 часа.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
на сайте Украина.ру.