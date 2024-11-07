Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план - 07.11.2024 Украина.ру
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Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план
Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план - 07.11.2024 Украина.ру
Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план
Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса включиться в разработку внутреннего плана усиления страны за счет "высвобождения внутренней экономической силы Украины". Такое заявление он сделал в видеообращении перед 10-ым Киевским международным экономическим форумом в Киеве
2024-11-07T13:57
2024-11-07T13:57
новости
киев
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
камала харрис
деньги
план
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Он добавил, что уже поговорил с вновь избранным американским лидером Дональдом Трампом, и необходимо сделать все, чтобы результаты взаимодействия Украины и США остались продуктивными.Ранее Зеленский представил "план победы" Украины, который фактически сводился к тому, что Западу нужно сделать, чтобы Киев победил. Однако такая постановка вопроса не нашла отклика в Вашингтоне и ЕС, а после президентских выборов в США и вовсе стало понятно, что рассчитывать на прежний уровень поддержки Киеву больше не придется.В четверг, 7 ноября, эту мысль озвучил польский генерал Богуслав Пацек. Он отметил, что американская стратегия вряд ли позволит Вашингтону в одночасье покинуть Украину, но "может поставить Киев в ситуацию, которую будет сложно принять", отметил генерал. А именно - Киеву придется вести войну на свои деньги. Их у Украины сейчас нет, зато есть возможность взять долгосрочные кредиты, отметил Пацек.Все последнее время представители киевского режима открыто выступали за камалу Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". Трамп пообещал тогда пересмотреть политику США в отношении Украины и Зеленского в том числе.Теперь Зеленский пытается переиграть ситуацию в свою пользу. Об одном из вариантов можно прочитать здесь - Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20241107/1058697512.html
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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, деньги, план
Новости, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Камала Харрис, деньги, план

Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план

13:57 07.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН
© POOL
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Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса включиться в разработку внутреннего плана усиления страны за счет "высвобождения внутренней экономической силы Украины". Такое заявление он сделал в видеообращении перед 10-ым Киевским международным экономическим форумом в Киеве
"Мы предложили бизнесу приобщиться к разработке внутреннего плана именно экономического направления. И стратегическое видение предпринимателей будет учтено. Так же, как и одна из ключевых наших геополитических потребностей будет в Европе. Это фундамент", - сказал Зеленский.
Он добавил, что уже поговорил с вновь избранным американским лидером Дональдом Трампом, и необходимо сделать все, чтобы результаты взаимодействия Украины и США остались продуктивными.
Ранее Зеленский представил "план победы" Украины, который фактически сводился к тому, что Западу нужно сделать, чтобы Киев победил. Однако такая постановка вопроса не нашла отклика в Вашингтоне и ЕС, а после президентских выборов в США и вовсе стало понятно, что рассчитывать на прежний уровень поддержки Киеву больше не придется.
В четверг, 7 ноября, эту мысль озвучил польский генерал Богуслав Пацек. Он отметил, что американская стратегия вряд ли позволит Вашингтону в одночасье покинуть Украину, но "может поставить Киев в ситуацию, которую будет сложно принять", отметил генерал. А именно - Киеву придется вести войну на свои деньги. Их у Украины сейчас нет, зато есть возможность взять долгосрочные кредиты, отметил Пацек.
10:59
Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадаютПриход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", однако кое-какие изменения все же будут. Такое мнение в эфире онлайн-радио RMF24 озвучил польский генерал Богуслав Пацек, комментируя обещание нового американского президента прекратить конфликт на Украине за 24 часа
Все последнее время представители киевского режима открыто выступали за камалу Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.
В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.
И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". Трамп пообещал тогда пересмотреть политику США в отношении Украины и Зеленского в том числе.
Зеленский Трамп
26 сентября, 11:27
"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис
Теперь Зеленский пытается переиграть ситуацию в свою пользу. Об одном из вариантов можно прочитать здесь - Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
НовостиКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКамала Харрисденьгиплан
 
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