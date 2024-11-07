Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план
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Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса включиться в разработку внутреннего плана усиления страны за счет "высвобождения внутренней экономической силы Украины". Такое заявление он сделал в видеообращении перед 10-ым Киевским международным экономическим форумом в Киеве
"Мы предложили бизнесу приобщиться к разработке внутреннего плана именно экономического направления. И стратегическое видение предпринимателей будет учтено. Так же, как и одна из ключевых наших геополитических потребностей будет в Европе. Это фундамент", - сказал Зеленский.
Он добавил, что уже поговорил с вновь избранным американским лидером Дональдом Трампом, и необходимо сделать все, чтобы результаты взаимодействия Украины и США остались продуктивными.
Ранее Зеленский представил "план победы" Украины, который фактически сводился к тому, что Западу нужно сделать, чтобы Киев победил. Однако такая постановка вопроса не нашла отклика в Вашингтоне и ЕС, а после президентских выборов в США и вовсе стало понятно, что рассчитывать на прежний уровень поддержки Киеву больше не придется.
В четверг, 7 ноября, эту мысль озвучил польский генерал Богуслав Пацек. Он отметил, что американская стратегия вряд ли позволит Вашингтону в одночасье покинуть Украину, но "может поставить Киев в ситуацию, которую будет сложно принять", отметил генерал. А именно - Киеву придется вести войну на свои деньги. Их у Украины сейчас нет, зато есть возможность взять долгосрочные кредиты, отметил Пацек.
10:59Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадаютПриход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", однако кое-какие изменения все же будут. Такое мнение в эфире онлайн-радио RMF24 озвучил польский генерал Богуслав Пацек, комментируя обещание нового американского президента прекратить конфликт на Украине за 24 часа
В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.
И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". Трамп пообещал тогда пересмотреть политику США в отношении Украины и Зеленского в том числе.
26 сентября, 11:27"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис
Теперь Зеленский пытается переиграть ситуацию в свою пользу. Об одном из вариантов можно прочитать здесь - Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.