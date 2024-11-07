https://ukraina.ru/20241107/1058705225.html

Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план

Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план - 07.11.2024 Украина.ру

Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план

Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса включиться в разработку внутреннего плана усиления страны за счет "высвобождения внутренней экономической силы Украины". Такое заявление он сделал в видеообращении перед 10-ым Киевским международным экономическим форумом в Киеве

2024-11-07T13:57

2024-11-07T13:57

2024-11-07T13:57

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Он добавил, что уже поговорил с вновь избранным американским лидером Дональдом Трампом, и необходимо сделать все, чтобы результаты взаимодействия Украины и США остались продуктивными.Ранее Зеленский представил "план победы" Украины, который фактически сводился к тому, что Западу нужно сделать, чтобы Киев победил. Однако такая постановка вопроса не нашла отклика в Вашингтоне и ЕС, а после президентских выборов в США и вовсе стало понятно, что рассчитывать на прежний уровень поддержки Киеву больше не придется.В четверг, 7 ноября, эту мысль озвучил польский генерал Богуслав Пацек. Он отметил, что американская стратегия вряд ли позволит Вашингтону в одночасье покинуть Украину, но "может поставить Киев в ситуацию, которую будет сложно принять", отметил генерал. А именно - Киеву придется вести войну на свои деньги. Их у Украины сейчас нет, зато есть возможность взять долгосрочные кредиты, отметил Пацек.Все последнее время представители киевского режима открыто выступали за камалу Харрис, отмечая, что только в случае ее победы, Киев продолжит получать военную помощь от США.В конце сентября мировые СМИ обратили внимание на то, что Зеленский сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании он не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.И тот отреагировал, сказав, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". Трамп пообещал тогда пересмотреть политику США в отношении Украины и Зеленского в том числе.Теперь Зеленский пытается переиграть ситуацию в свою пользу. Об одном из вариантов можно прочитать здесь - Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20241107/1058697512.html

https://ukraina.ru/20240926/1057698241.html

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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, деньги, план