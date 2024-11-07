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Завербованный Киевом житель Бердянска пытался подорвать судью за 10 тысяч долларов - СК
Завербованный Киевом житель Бердянска пытался подорвать судью за 10 тысяч долларов - СК - 07.11.2024 Украина.ру
Завербованный Киевом житель Бердянска пытался подорвать судью за 10 тысяч долларов - СК
Житель Бердянска, обвиняемый в подрыве автомобиля судьи в Запорожской области, действовал по заданию ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
2024-11-07T12:30
2024-11-07T12:30
2024-11-07T12:30
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До вхождения Запорожской области в состав РФ мужчина проходил службу в органах прокуратуры Украины. У него был знакомый, который работал в украинские времена судьей и ожидал переназначения уже при России. Украинские спецслужбы предложили ему убить знакомого за денежное вознаграждение, он согласился. Устройство сдетонировало, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего. В салоне никого не было. Транспортному средству причинен ущерб.Суд избрал покушавшемуся меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт (путем взрыва с целью убийства) и в незаконном обороте взрывных устройств.Обстоятельства преступления устанавливают.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, СК РФ, ФСБ, Россия, Бердянск, СБУ, ГУР МОУ
Завербованный Киевом житель Бердянска пытался подорвать судью за 10 тысяч долларов - СК
Житель Бердянска, обвиняемый в подрыве автомобиля судьи в Запорожской области, действовал по заданию ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
До вхождения Запорожской области в состав РФ мужчина проходил службу в органах прокуратуры Украины. У него был знакомый, который работал в украинские времена судьей и ожидал переназначения уже при России. Украинские спецслужбы предложили ему убить знакомого за денежное вознаграждение, он согласился.
"С августа 2023 года выполнял задания Главного управления разведки Украины по наблюдению за объектами и лицами на территории города Бердянска. В дальнейшем, 30 сентября, заложил взрывное устройство под автомобиль, впоследствии чего должен был эвакуироваться через территорию России и Белоруссии на Украину и там должен был получить за это 10 тысяч долларов", - признал задержанный в видео ФСБ.
Устройство сдетонировало, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего. В салоне никого не было. Транспортному средству причинен ущерб.
Суд избрал покушавшемуся меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт (путем взрыва с целью убийства) и в незаконном обороте взрывных устройств.
Обстоятельства преступления устанавливают.