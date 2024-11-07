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Шойгу рассказал о выборе по Украине, перед которым оказался Запад

Шойгу рассказал о выборе по Украине, перед которым оказался Запад - 07.11.2024 Украина.ру

Шойгу рассказал о выборе по Украине, перед которым оказался Запад

Обстановка на театре военных действий складывается не в пользу Киева. На это указал 7 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве

2024-11-07T12:10

2024-11-07T12:10

2024-11-07T12:10

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"Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором - продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", - сказал Шойгу.Он также подчеркнул, что план использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но его последствия будут сказываться еще долго.Кроме того, Шойгу отметил, что власти Киева с подачи Запада превратились в "управляемого извне террориста".Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Не в коня корм": военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей шойгу, запад, киев, снг