Шойгу рассказал о выборе по Украине, перед которым оказался Запад - 07.11.2024 Украина.ру
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Шойгу рассказал о выборе по Украине, перед которым оказался Запад
Шойгу рассказал о выборе по Украине, перед которым оказался Запад - 07.11.2024 Украина.ру
Шойгу рассказал о выборе по Украине, перед которым оказался Запад
Обстановка на театре военных действий складывается не в пользу Киева. На это указал 7 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве
2024-11-07T12:10
2024-11-07T12:10
новости
украина
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запад
киев
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"Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором - продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", - сказал Шойгу.Он также подчеркнул, что план использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но его последствия будут сказываться еще долго.Кроме того, Шойгу отметил, что власти Киева с подачи Запада превратились в "управляемого извне террориста".Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Не в коня корм": военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сергей шойгу, запад, киев, снг
Новости, Украина, Сергей Шойгу, Запад, Киев, СНГ

Шойгу рассказал о выборе по Украине, перед которым оказался Запад

12:10 07.11.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Обстановка на театре военных действий складывается не в пользу Киева. На это указал 7 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве
"Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором - продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", - сказал Шойгу.
Он также подчеркнул, что план использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но его последствия будут сказываться еще долго.
Кроме того, Шойгу отметил, что власти Киева с подачи Запада превратились в "управляемого извне террориста".
Подробнее о провалах ВСУ - в материале "Не в коня корм": военный эксперт о том, как Запад теряет на Украине свою технику с ущербом для репутации на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСергей ШойгуЗападКиевСНГ
 
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