https://ukraina.ru/20241107/1058691625.html

ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение"

ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение" - 07.11.2024 Украина.ру

ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение"

К сожалению, СВО выродилась в войну на истощение. Фронт сильно не сдвинется до тех пор, пока украинская армия массово не кончится и пока не кончится ее боевой дух. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО

2024-11-07T05:30

2024-11-07T05:30

2024-11-07T05:30

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На Украине уже начались разговоры о развале фронта, но это не так. ВСУ не бегут, они несут тяжелые потери, отбегают на 3–5 километров, а потом снова пытаются сопротивляться, сообщил историк.К сожалению, СВО выродилась в войну на истощение. Фронт сильно не сдвинется до тех пор, пока армия противника массово не кончится и пока не кончится ее боевой дух, отметил эксперт.Когда та же германская армия в 1918 года стала стремительно разваливаться, для союзников это стало полной неожиданностью. Еще летом 1918 года страны Антанты ожидали, что война перейдет в 1919 год, сказал Копылов.После чего немцев выбили с линии Гинденбурга и они покатились в Бельгию. В Германии случилась революция и все закончилось. Союзники считали, что немцы "где-то закрепятся и что-то придумают". И в ходе СВО борьба будет продолжаться до такого же момента, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.руО том, что останавливает Запад от прямого столкновения с Россией на территории Украины — в интервью Андрея Сушенцова: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241106/1058660930.html

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