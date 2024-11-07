ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
К сожалению, СВО выродилась в войну на истощение. Фронт сильно не сдвинется до тех пор, пока украинская армия массово не кончится и пока не кончится ее боевой дух. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
На Украине уже начались разговоры о развале фронта, но это не так. ВСУ не бегут, они несут тяжелые потери, отбегают на 3–5 километров, а потом снова пытаются сопротивляться, сообщил историк.
К сожалению, СВО выродилась в войну на истощение. Фронт сильно не сдвинется до тех пор, пока армия противника массово не кончится и пока не кончится ее боевой дух, отметил эксперт.
Когда та же германская армия в 1918 года стала стремительно разваливаться, для союзников это стало полной неожиданностью. Еще летом 1918 года страны Антанты ожидали, что война перейдет в 1919 год, сказал Копылов.
"Причем цель Стодневного наступления состояла в том, чтобы вернуть территории, которые Германия заняла в ходе Кайзершлахта. Может быть, немного подвинуть их западнее для наступления весной 1919 года. Но немцы стали разваливаться гораздо быстрее. Уже к октябрю 1918 года стало понятно, что они не оправятся", — подчеркнул он.
После чего немцев выбили с линии Гинденбурга и они покатились в Бельгию. В Германии случилась революция и все закончилось. Союзники считали, что немцы "где-то закрепятся и что-то придумают". И в ходе СВО борьба будет продолжаться до такого же момента, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру
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