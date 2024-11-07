ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение" - 07.11.2024 Украина.ру
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ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение"
ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение" - 07.11.2024 Украина.ру
ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение"
К сожалению, СВО выродилась в войну на истощение. Фронт сильно не сдвинется до тех пор, пока украинская армия массово не кончится и пока не кончится ее боевой дух. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
2024-11-07T05:30
2024-11-07T05:30
новости
украина
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германия
вс рф
первая мировая война
всу
наступление
сво
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На Украине уже начались разговоры о развале фронта, но это не так. ВСУ не бегут, они несут тяжелые потери, отбегают на 3–5 километров, а потом снова пытаются сопротивляться, сообщил историк.К сожалению, СВО выродилась в войну на истощение. Фронт сильно не сдвинется до тех пор, пока армия противника массово не кончится и пока не кончится ее боевой дух, отметил эксперт.Когда та же германская армия в 1918 года стала стремительно разваливаться, для союзников это стало полной неожиданностью. Еще летом 1918 года страны Антанты ожидали, что война перейдет в 1919 год, сказал Копылов.После чего немцев выбили с линии Гинденбурга и они покатились в Бельгию. В Германии случилась революция и все закончилось. Союзники считали, что немцы "где-то закрепятся и что-то придумают". И в ходе СВО борьба будет продолжаться до такого же момента, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.руО том, что останавливает Запад от прямого столкновения с Россией на территории Украины — в интервью Андрея Сушенцова: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, германия, вс рф, первая мировая война, всу, наступление, сво, потери, фронт, отступление, детали, спецоперация, союзники, история
Новости, Украина, Россия, Германия, ВС РФ, Первая мировая война, ВСУ, наступление, СВО, потери, фронт, отступление, детали, Спецоперация, союзники, История

ВСУ не бегут, пытаясь сопротивляться: историк раскрыл, почему СВО превратилась в "войну на истощение"

05:30 07.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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К сожалению, СВО выродилась в войну на истощение. Фронт сильно не сдвинется до тех пор, пока украинская армия массово не кончится и пока не кончится ее боевой дух. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
На Украине уже начались разговоры о развале фронта, но это не так. ВСУ не бегут, они несут тяжелые потери, отбегают на 3–5 километров, а потом снова пытаются сопротивляться, сообщил историк.
К сожалению, СВО выродилась в войну на истощение. Фронт сильно не сдвинется до тех пор, пока армия противника массово не кончится и пока не кончится ее боевой дух, отметил эксперт.
Когда та же германская армия в 1918 года стала стремительно разваливаться, для союзников это стало полной неожиданностью. Еще летом 1918 года страны Антанты ожидали, что война перейдет в 1919 год, сказал Копылов.
"Причем цель Стодневного наступления состояла в том, чтобы вернуть территории, которые Германия заняла в ходе Кайзершлахта. Может быть, немного подвинуть их западнее для наступления весной 1919 года. Но немцы стали разваливаться гораздо быстрее. Уже к октябрю 1918 года стало понятно, что они не оправятся", — подчеркнул он.
После чего немцев выбили с линии Гинденбурга и они покатились в Бельгию. В Германии случилась революция и все закончилось. Союзники считали, что немцы "где-то закрепятся и что-то придумают". И в ходе СВО борьба будет продолжаться до такого же момента, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру
О том, что останавливает Запад от прямого столкновения с Россией на территории Украины — в интервью Андрея Сушенцова: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность на сайте Украина.ру
Сэмюэль Трэпп интервью
Вчера, 10:45
Сэмюэль Трэпп о выборах в США: Несмотря на подлоги, Трамп выиграет и Зеленского ждет кошмарАмериканский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп во время прямого включения из США рассказал изданию Украина.ру, что происходит в Америке во время выборов и предположил, у кого больше шансов на победу.
 
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