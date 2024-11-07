Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности США - 07.11.2024 Украина.ру
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Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности США
Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности США - 07.11.2024 Украина.ру
Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности США
Дональд Трамп, который по предварительным подсчетам побеждает в президентской гонке-2024, серьезно настроен прекратить войну на Украине. Такое заявление в интервью изданию LBC сделал бывший советник по национальной безопасности США Фред Фляйц
2024-11-07T12:16
2024-11-07T12:16
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Он выразил уверенность в том, что первое, что нужно для завершения войны - это "иметь президента, который полон решимости это сделать". Трамп, считает экс-советник по нацбезопасности США, может стать тем человеком, который принесет мир.Ранее польский генерал Богуслав Пацек заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", и конфликт завершится за 24 часа, как неоднократно обещал новоиспеченный американский лидер.Пацек считает, что Трамп, скорее всего, переложит финансовое бремя ответственности за Киев на Европу, а также предложит Банковой самостоятельно расплачиваться за западное оружие, поставляемое ВСУ.Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, накануне заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые."Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты, предполагает, что должны быть конкретные для этого действия", - отреагировали в российском МИДе.Ранее американское информационное агентство Вloomberg отметило, что ноябрьские выборы в США станут переломным моментом в истории Украины, а Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки.Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.Тем временем Владимир Зеленский ищет пути подхода к новому главе США, а администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи перед возвращением в Белый дом Трампа.Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает.*Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид, украина.ру, война
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МИД, Украина.ру, война

Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности США

12:16 07.11.2024
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Дональд Трамп, который по предварительным подсчетам побеждает в президентской гонке-2024, серьезно настроен прекратить войну на Украине. Такое заявление в интервью изданию LBC сделал бывший советник по национальной безопасности США Фред Фляйц
"Политика Трампа, которую мы здесь, в США, называем "Америка прежде всего", могла бы предотвратить войну на Украине. Некомпетентная политика Джо Байдена привела к войне и препятствует любому мирному процессу. То, что мы сейчас имеем со стороны американских и британских политиков, - это бесконечные свалки оружия на Украине, но нет никакого плана по прекращению войны", - сказал Фляйц.
Он выразил уверенность в том, что первое, что нужно для завершения войны - это "иметь президента, который полон решимости это сделать". Трамп, считает экс-советник по нацбезопасности США, может стать тем человеком, который принесет мир.
"Я знаю, что Трамп хочет урегулировать этот конфликт до января", - резюмировал Фляйц.
Ранее польский генерал Богуслав Пацек заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", и конфликт завершится за 24 часа, как неоднократно обещал новоиспеченный американский лидер.
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Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, накануне заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые.
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Ранее американское информационное агентство Вloomberg отметило, что ноябрьские выборы в США станут переломным моментом в истории Украины, а Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки.
Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.
Тем временем Владимир Зеленский ищет пути подхода к новому главе США, а администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи перед возвращением в Белый дом Трампа.
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Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
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