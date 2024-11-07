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Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности США

Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности США - 07.11.2024 Украина.ру

Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности США

Дональд Трамп, который по предварительным подсчетам побеждает в президентской гонке-2024, серьезно настроен прекратить войну на Украине. Такое заявление в интервью изданию LBC сделал бывший советник по национальной безопасности США Фред Фляйц

2024-11-07T12:16

2024-11-07T12:16

2024-11-07T12:16

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Он выразил уверенность в том, что первое, что нужно для завершения войны - это "иметь президента, который полон решимости это сделать". Трамп, считает экс-советник по нацбезопасности США, может стать тем человеком, который принесет мир.Ранее польский генерал Богуслав Пацек заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", и конфликт завершится за 24 часа, как неоднократно обещал новоиспеченный американский лидер.Пацек считает, что Трамп, скорее всего, переложит финансовое бремя ответственности за Киев на Европу, а также предложит Банковой самостоятельно расплачиваться за западное оружие, поставляемое ВСУ.Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, накануне заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые."Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты, предполагает, что должны быть конкретные для этого действия", - отреагировали в российском МИДе.Ранее американское информационное агентство Вloomberg отметило, что ноябрьские выборы в США станут переломным моментом в истории Украины, а Киев уже почувствовал ослабление западной поддержки.Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.Тем временем Владимир Зеленский ищет пути подхода к новому главе США, а администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи перед возвращением в Белый дом Трампа.Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает.*Запрещенная в России террористическая организация.

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид, украина.ру, война