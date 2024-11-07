Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности США
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп, который по предварительным подсчетам побеждает в президентской гонке-2024, серьезно настроен прекратить войну на Украине. Такое заявление в интервью изданию LBC сделал бывший советник по национальной безопасности США Фред Фляйц
"Политика Трампа, которую мы здесь, в США, называем "Америка прежде всего", могла бы предотвратить войну на Украине. Некомпетентная политика Джо Байдена привела к войне и препятствует любому мирному процессу. То, что мы сейчас имеем со стороны американских и британских политиков, - это бесконечные свалки оружия на Украине, но нет никакого плана по прекращению войны", - сказал Фляйц.
Он выразил уверенность в том, что первое, что нужно для завершения войны - это "иметь президента, который полон решимости это сделать". Трамп, считает экс-советник по нацбезопасности США, может стать тем человеком, который принесет мир.
"Я знаю, что Трамп хочет урегулировать этот конфликт до января", - резюмировал Фляйц.
10:59Польский генерал: США прекратит финансирование ВСУ не завтра, но Украина и Европа пострадаютПриход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", однако кое-какие изменения все же будут. Такое мнение в эфире онлайн-радио RMF24 озвучил польский генерал Богуслав Пацек, комментируя обещание нового американского президента прекратить конфликт на Украине за 24 часа
Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, накануне заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые.
"Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты, предполагает, что должны быть конкретные для этого действия", - отреагировали в российском МИДе.
Вчера, 11:36Трамп пообещал остановить войны, в МИД РФ отреагировалиДональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые. Такое обещание он дал в ночь на 6 ноября, выступая в Мар-а-Лаго, где расположено его имение
Издание добавило, что чиновники в Киеве и по всей Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к "болезненному урегулированию" конфликта на Украине, ведь суровая реальность такова, что истощенные ВСУ зависят от помощи Вашингтона больше, чем многим кажется.
Тем временем Владимир Зеленский ищет пути подхода к новому главе США, а администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи перед возвращением в Белый дом Трампа.
Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает.
*Запрещенная в России террористическая организация.