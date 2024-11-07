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На Украине в первую очередь мобилизуют безработных — Шмыгаль
На Украине в первую очередь мобилизуют безработных — Шмыгаль - 07.11.2024 Украина.ру
На Украине в первую очередь мобилизуют безработных — Шмыгаль
Преобладающее количество повесток было отправлено безработным украинцам, которые не платят налоги в бюджет. Об этом 7 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме
2024-11-07T13:55
2024-11-07T13:55
2024-11-07T13:55
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денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мобилизация
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Премьер-министр Украины подчеркнул, что сейчас в ВСУ преимущественно мобилизуют граждан, которые не зарегистрированы, как официально работающие. То есть списки призывников формируются из безработных украинцев, которые не платят налоги. По его словам, за последние месяцы только два процента от числа всех повесток были направлены работающим гражданам Украины. Он также отметил, что реестры позволяют проверить, платит ли человек налоги. При этом не важно, какой статус занятости имеет человек — ФЛП, наемный работник или самозанятое лицо. "Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум официально. Соответственно в реестрах это видно. Реестр "Оберег" подтягивает эту информацию, когда повестки формируются. И мы можем видеть, что человек безработный. Эти люди и есть приоритет для мобилизации. Очень простой принцип", — объяснил Шмыгаль. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Подробнее об этом — Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине Дополнительная мобилизация на Украине необходима, поскольку в ВСУ есть огромный дефицит качественного личного состава. Об этом 31 октября сообщили украинские СМИ, ссылаясь на военнослужащего Нацгвардии. 29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек. Более подробно об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов
https://ukraina.ru/20241107/1058695381.html
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новости, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация
На Украине в первую очередь мобилизуют безработных — Шмыгаль
Преобладающее количество повесток было отправлено безработным украинцам, которые не платят налоги в бюджет. Об этом 7 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме
Премьер-министр Украины подчеркнул, что сейчас в ВСУ преимущественно мобилизуют граждан, которые не зарегистрированы, как официально работающие. То есть списки призывников формируются из безработных украинцев, которые не платят налоги.
"На сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются через реестр "Оберег", где мы видим военнообязанных, направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы как люди, которые работают. Фактически, приоритет сегодня в мобилизации предоставляется людям, которые являются безработными", — рассказал Шмыгаль.
По его словам, за последние месяцы только два процента от числа всех повесток были направлены работающим гражданам Украины. Он также отметил, что реестры позволяют проверить, платит ли человек налоги. При этом не важно, какой статус занятости имеет человек — ФЛП, наемный работник или самозанятое лицо.
"Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум официально. Соответственно в реестрах это видно. Реестр "Оберег" подтягивает эту информацию, когда повестки формируются. И мы можем видеть, что человек безработный. Эти люди и есть приоритет для мобилизации. Очень простой принцип", — объяснил Шмыгаль.
Ранее Владимир Зеленский
подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады
.
Дополнительная мобилизация на Украине необходима, поскольку в ВСУ
есть огромный дефицит качественного личного состава. Об этом 31 октября сообщили украинские СМИ, ссылаясь на военнослужащего Нацгвардии
.
29 октября секретарь СНБО Литвиненко
сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.