В Киеве жгут документы. Как Россия накажет Украину за игру не по правилам и чем опасен Трамп - Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру рассказал о том, что изменится в политике США и в глобальном противостоянии с приходом к власти в Штатах Дональда Трампа.
00:27 - Почему Камала Харрис проиграла?
03:25 - Почему за Дональда Трампа голосовали не только его сторонники;
05:07 - Получит ли теперь Дональд Трамп всю полноту власти?
06:55 - Будут ли "показательные посадки" в США?
07:40 - Ожидать ли гражданской войны в США?
09:28 - Что Трамп обещал и что он будет делать на самом деле?
13:55 - Что думает Трамп об Украине?
18:04 - "Сольёт" ли Трамп Зеленского?
22:23 - Об ужесточении санкций с приходом Трампа;
27:32 - Какого сценария стоит ожидать после того как Трамп придёт к власти?
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00:27 - Почему Камала Харрис проиграла?
03:25 - Почему за Дональда Трампа голосовали не только его сторонники;
05:07 - Получит ли теперь Дональд Трамп всю полноту власти?
06:55 - Будут ли "показательные посадки" в США?
07:40 - Ожидать ли гражданской войны в США?
09:28 - Что Трамп обещал и что он будет делать на самом деле?
13:55 - Что думает Трамп об Украине?
18:04 - "Сольёт" ли Трамп Зеленского?
22:23 - Об ужесточении санкций с приходом Трампа;
27:32 - Какого сценария стоит ожидать после того как Трамп придёт к власти?
#Бавырин #Трамп #Харрис #выборы #Байден #общество #конфликт #демократы #республиканцы #Конгресс #СВО #ГражданскаяВойна #истеблишмент #НАТО #военныеБазы #Курск #война #спецоперация #победа #фронт #государство #Штаты #фальсификация #палаты #рестрикции #ООН #Польша #экономика #распутица #суверенитет #КНДР #Корея #право #БРИКС #договор #армия #танки #военнослужащие #стратегия #ДНР #Донбасс #АЭС #Украина #Россия #ГрязнаяБомба #доктрина #ТЯО #ФАБ #оружие #авиаБомбы #Конгресс #США #Китай #КНР #миротворцы #ОПЕК #РФ
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
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Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
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12:16Трамп планирует покончить с Украиной до января - экс-советник по нацбезопасности СШАДональд Трамп, который по предварительным подсчетам побеждает в президентской гонке-2024, серьезно настроен прекратить войну на Украине. Такое заявление в интервью изданию LBC сделал бывший советник по национальной безопасности США Фред Фляйц