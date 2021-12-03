Предприниматель Игорь Коломойский, которого в украинской прессе называют олигархом, сделал еще один шаг к отбору всего украинского газа, накопленного в хранилищах к началу отопительного сезона

Коломойский продолжает тихое наступление на украинское государство, внедряя своих людей в госкомпанию НАК «Нафтогаз Украины». Последнее, хотя и не самое важное такое назначение — новый исполнительный директор НАК Маврикий Калугин. Он с 2016 года пять лет работал в «Укрнафте», компании, которая формально является государственной, а фактически управляется менеджерами Коломойского и является частью его гениальной по своей незаконности бизнес-цепочки.

Нефтяной бизнес Коломойского

Государственная «Укрнафта» добывает нефть и всю ее безвозмездно передает на нефтеперерабатывающие заводы контролируемой Коломойским «УкрТатнафты» (украденной у российской «Татнефти» — но это несколько другая история).«УкрТатнафта», компания с госучастием, передает произведенное топливо на заправки сети АЗС группы «Приват» Коломойского-Боголюбова. И только после того, как топливо продано конечным покупателям, Коломойский рассчитывался с «Укрнафтой». Но не всегда — примерно 20 млрд грн «Укрнафта» недосчиталась за годы управления Коломойским.

Коломойский обиделся на Тимошенко за то, что она втайне договорилась с Пинчуком – Царев © Facebook, Юлія Тимошенко Юлии Тимошенко, занимавшей пост премьера Украины, внесли определенные изменения в устав «Укрнафты». Согласно этим поправкам, главу правления госкомпании назначали миноритарные, а не мажоритарные акционеры.

Группа «Приват» Коломойского-Боголюбова через свои компании контролировала 43% уставного фонда «Укрнафты», являясь ее миноритарным акционером и назначая своих людей в ее управляющие органы. Одним из таких людей был нынешний глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Коломойский и Витренко

Витренко давно был замечен в связях с Коломойским. Днепровский предприниматель в интервью изданию «Цензор» от 27 августа 2019 года называл Витренко лучшим кандидатом на пост премьера Украины, «потому что с ним знаком». Знакомство это состоялось в начале 2019 года, когда Витренко стал председателем набсовета «Укрнафты». Тогда власти пытались бороться с гегемонией Коломойского в госкомпании.

Что интересно, заместителем Витренко тогда был тот самый Маврикий Калугин, новоназначенный исполнительный директор «Нафтогаза». Уже в марте стало очевидно, что Коломойский и Витренко нашли общий язык: хотя бы по тому, что Витренко предложил образовавшийся перед государством многомиллиардный долг госкомпании «Укрнафта» погасить самому государству, избавив от этого миноритарных акционеров компании — то есть группу «Приват» Коломойского.

Газовый долг

Усиление влияния Коломойского в «Нафтогазе» выглядит особенно странно в свете того, что госмонополист ведет тяжбу с «Укрнафтой» миноритарного акционера Коломойского. «Укрнафта» пытается через суд взыскать с «Нафтогаза» 9 млрд кубометров газа, который, по ее версии, во времена президентства Виктора Януковича использовали для нужд населения, не оплатив.

«Беня не дурак»: Коломойский может отсудить у Украины весь газ, накопленный в хранилищах © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Как рассказал журналист-расследователь Игорь Николов, если люди Коломойского в «Нафтогазе» все оформят «правильно», то «Укрнафта» может получить все 15 млрд кубометров газа — все, что есть в наличии в украинских хранилищах на текущий момент.

«Коломойский может получить решение суда про выемку из Нафтогаза 9 миллиардов кубов газа — половины всего что у нас есть в хранилищах. А если приватовцы дожали нафтогазовцев на подписание нужных им сверок, то Беня (прозвище Коломойского — ред.) заберёт 15 ярдов, а это почти все что есть у Украины на зиму», — полагает Николов.

Что интересно, на публике Витренко выступает стойким противником олигархов вообще и Коломойского в частности. Но это только видимость.

Борьба с олигархами по-украински

Как только Витренко возглавил «Нафтогаз» летом 2021 года, он тут-же начал бороться со своим благодетелем.

«Правительство не может позволить Коломойскому играть такую роль на рынке нефти и нефтепродуктов», — заявил Витренко.

Он также обвинил своего предшественника на посту главы Андрея Коболева в том, что тот остановил поиск нового «неподконтрольного Коломойскому» председателя правления «Укрнафты».

«Сейчас мы начинаем возобновлять эти поиски нового председателя правления "Укрнафты" — дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером», — сказал Витренко.

То есть не ищем кого-то на это место — только начинаем возобновлять поиски. А возглавляющий «Укрнафту» с 2019 года Олег Гез до сих пор на своем месте, хотя и формально он «исполняет обязанности».

Олигархи обузданы, а госпереворот не удался. Успехи или пирровы победы Зеленского © коллаж Украина.Ру Владимира Зеленского, который и назначил Витренко на этот пост. Зеленский и сам только изображает борьбу с олигархами, изо всех сил предлагая договориться, рассказал Украине.ру известный украинский политик Олег Царев. Он отмечает, что Зеленский совершенно не заинтересован устраивать войну с олигархами и только приглашает их ко взаимовыгодному диалогу.

А громкие заявления о борьбе с олигархами нужны только для того, чтобы замылить глаза вашингтонским кураторам. Ни Зеленский, ни Витренко себе не враги: они прекрасно понимают, что Байден далеко, а Коломойский и Ринат Ахметов — вот они, совсем рядом.