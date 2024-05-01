"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке - 01.05.2024 Украина.ру
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"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке
"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке - 01.05.2024 Украина.ру
"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-05-01T05:00
2024-05-01T05:00
новости
россия
красный лиман
авдеевка
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В районе Часова Яра российские силы собирают огромное количество "православного чугуния", знаменитые авиабомбы, о которых все любят говорить. Поэтому будет так же, как в Авдеевке. Сначала долго собирали, а потом "грохнули так, что мало не показалось", рассказал эксперт.Обходные маневры в Часовом Яре тоже будут играть свою роль. Но надо же их не просто совершить, но и закрепиться после них. Поэтому нужно подождать, добавил он.Успех всегда приходит к тому, кто наносит противнику неожиданный удар. Поэтому прорыв ВС РФ к Красному Лиману через Торское был бы очень эффективен. Может быть, он случится, подчеркнул журналист.Сценарий штурма Славянско-Краматорской агломерации, когда ее будут охватывать с разных сторон сохраняется. Продвижение к Славянску вдоль Северского Донца от Красного Лимана через Райгородок и Николаевку – хороший вариант. Это отличная местность для наступления, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240429/1054762680.html
россия
красный лиман
авдеевка
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новости, россия, красный лиман, авдеевка, олег измайлов, донбасс, северск, славянск, краматорск, вс рф, наступление, всу, северский донец
Новости, Россия, Красный Лиман, Авдеевка, Олег Измайлов, Донбасс, Северск, Славянск, Краматорск, ВС РФ, наступление, ВСУ, Северский Донец

"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке

05:00 01.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
В районе Часова Яра российские силы собирают огромное количество "православного чугуния", знаменитые авиабомбы, о которых все любят говорить. Поэтому будет так же, как в Авдеевке. Сначала долго собирали, а потом "грохнули так, что мало не показалось", рассказал эксперт.
Обходные маневры в Часовом Яре тоже будут играть свою роль. Но надо же их не просто совершить, но и закрепиться после них. Поэтому нужно подождать, добавил он.
"Вообще, мне больше нравится район Северска и Красного Лимана. Мне кажется, нас в ближайшее время оттуда ждут хорошие новости. Сегодня линия фронта стабильна, а завтра – наоборот", - отметил Измайлов.
Успех всегда приходит к тому, кто наносит противнику неожиданный удар. Поэтому прорыв ВС РФ к Красному Лиману через Торское был бы очень эффективен. Может быть, он случится, подчеркнул журналист.
Сценарий штурма Славянско-Краматорской агломерации, когда ее будут охватывать с разных сторон сохраняется. Продвижение к Славянску вдоль Северского Донца от Красного Лимана через Райгородок и Николаевку – хороший вариант. Это отличная местность для наступления, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру
Армен Гаспарян интервью
29 апреля, 07:00
Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армиюАмериканцам наплевать сколько народу еще сдохнет на этой Украине. Ну, это же не Алабама, не Миссури, не там Бостон, не Детройт, правда же? Они прикинули, сколько денег нужно и выделили последний транш для Украины
 
НовостиРоссияКрасный ЛиманАвдеевкаОлег ИзмайловДонбассСеверскСлавянскКраматорскВС РФнаступлениеВСУСеверский Донец
 
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