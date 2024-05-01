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"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке

"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке - 01.05.2024 Украина.ру

"Грохнем так, что мало не покажется": эксперт раскрыл, почему в Часовом Яре будет также, как в Авдеевке

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-05-01T05:00

2024-05-01T05:00

2024-05-01T05:00

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В районе Часова Яра российские силы собирают огромное количество "православного чугуния", знаменитые авиабомбы, о которых все любят говорить. Поэтому будет так же, как в Авдеевке. Сначала долго собирали, а потом "грохнули так, что мало не показалось", рассказал эксперт.Обходные маневры в Часовом Яре тоже будут играть свою роль. Но надо же их не просто совершить, но и закрепиться после них. Поэтому нужно подождать, добавил он.Успех всегда приходит к тому, кто наносит противнику неожиданный удар. Поэтому прорыв ВС РФ к Красному Лиману через Торское был бы очень эффективен. Может быть, он случится, подчеркнул журналист.Сценарий штурма Славянско-Краматорской агломерации, когда ее будут охватывать с разных сторон сохраняется. Продвижение к Славянску вдоль Северского Донца от Красного Лимана через Райгородок и Николаевку – хороший вариант. Это отличная местность для наступления, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру

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