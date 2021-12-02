Страны-члены Североатлантического альянса называют Россию и Китай главными угрозами, что будет оборажено в новой Стратегической концепции, но признают, что нуждаются в них. Украине же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что статус партнёра альянса не даёт гарантии ни военной помощи в случае войны, ни коллективной обороны

В Риге прошло 2-дневное заседание глав МИД стран-членов НАТО (30 ноября- 1 декабря), также на мероприятие были приглашены министры иностранных дел Украины и Грузии. В повестке дня значилось обсуждение операций и повышение оборонных расходов альянса, отношений НАТО со странами партнёрами — Швецией, Финляндией, Украиной и Грузией, анализ провала миссии в Афганистане.

НАТО будет жить по-новому

Ключевой задачей дипломатов было рассмотрение основных тезисов новой Стратегической концепции НАТО, которую должны утвердить летом 2022 года на саммите в Мадриде, она должна прийти на смену документу от 2010 года.

«Сегодня мы живём в век системной конкуренции. Россия и Китай подрывают международный миропорядок, основанный на правилах», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября на экспертном форуме «Перспективы НАТО до 2030 года и далее».

По его словам, новая Стратегическая концепция — это возможность определить, как НАТО будет работать в новой реальности. Ключевыми элементами документа он назвал защиту ценностей НАТО, укрепление военной мощи альянса, повышение прочности обществ государств-членов, видение глобальной перспективы, развитие НАТО в качестве институционального звена, соединяющего Европу и Северную Америку.

«Мы больше не можем считать мир и безопасность стран НАТО гарантированными. Российский режим (такая формулировка используется впервые — ред.) агрессивен во внешней политике и угнетающий во внутренней. Концентрация его военных сил на границе с Украиной вызывает озабоченность. Коммунистическая партия Китая использует свою экономическую и военную мощь, чтобы угрожать другим странам и контролировать другие народы, расширяя свое влияние от Африки до Арктики в космическом и кибернетическом пространствах», — заявил Столтенберг. Столтенберг рассказал, примут ли Украину в НАТО © president.gov.ua

В то же время он признал, что члены НАТО нуждаются в обеих этих странах: Европе нужен российский газ для обогрева домов и редкоземельные элементы из Китая для производства компьютеров и смартфонов.

НАТО на страже Украины. Но очень избирательно

На протяжении месяца в информационном пространстве Запада не стихает фейк-кампания о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

На этом фоне главы внешнеполитических ведомств альянса обсудили в Риге возможность введения новых экономических санкций и политических мер против России в случае «нападения на Украину». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал: «У нас есть общая оценка, что мы озабочены ситуацией на Украине и вокруг неё, страны НАТО обмениваются информацией. У нас нет никакой ясности и уверенности, в чём конкретно заключаются намерения России в отношении Украины».

Тем не менее, он отметил, что вне зависимости от вероятности вторжения — 20% или 80% — альянс должен быть готов к худшему — использованию Россией военной силы.

Этот тезис не может не радовать Киев. И вот на заседании в Риге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил НАТО усилить санкционное давление на Россию и укрепить оборонные возможности Украины, поскольку, как он утверждает, усиление Украины и восточного фланга НАТО будет взаимовыгодным и для альянса, и для Киева. Марков: Столтенберг завел в тупик отношения России и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Что касается России, то альянс придерживается по отношению к ней «двойного подхода» —сочетание сдерживания и диалога. И этот двойственный подход чётко просматривается в риторике государств-членов НАТО: если одни выступают за диалог с Россией, то другие призывают к усилению санкционного давления. Так, Дания готова применять серьёзные антироссийские санкции для защиты порядка в Европе и в случае нарушения территориальной целостности Украины; глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что сдерживание через диалог всегда лучше, чем через военные действия; по мнению чешской стороны, НАТО и Россия должны стремиться вернуться за стол переговоров, причём сейчас мяч на стороне Москвы; глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал прекратить разговоры о военных операциях, вернуться к выполнению Минских соглашений и диалогу с Россией; за открытый диалог выступает также Чехия.

«Турция не верит, что санкции позволят решить проблемы. Вместо санкций мы должны иметь значительное сдерживание. Турция верит в правильный баланс между сдерживанием и диалогом. Никто не может помочь Украине или какой-либо другой стране посредством санкций», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Его немецкий коллега Хайко Маас, который в ближайшие дни покинет свой пост, предупредил, что «за любую форму агрессии России придется заплатить высокую цену». Уточнить, какую такую высокую цену придётся заплатить России, журналисты решили у Столтенберга, и он дал понять, что ввязываться в войну из-за Украины альянс не собирается.

«Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнёром — Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении», — подчеркнул Столтенберг.

А на вопрос, поддержит ли НАТО Украину военными методами в случае конфликта с Россией, генеральный секретарь ушёл от ответа, лишь заверив в дальнейшем оказании политической и практической поддержки Киеву. В НАТО напомнили, что Украине не стоит рассчитывать на войска Альянса © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Украина — это партнёр НАТО, это не страна — член альянса. Наша статья о коллективной обороне, 5-я статья не распространяется на Украину. НАТО и её страны-члены уже предоставляют значительную политическую и военную поддержку Украине. Мы уже предоставляем различные военные и тыловые возможности, вооружения, оказываем помощь в подготовке военных», — добавил Столтенберг.

Лучше не провоцировать Россию на ответ

На пресс-конференции 30 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только её, на антироссийские действия.

«Государства НАТО занимают деструктивную позицию и пытаются втянуть Украину в свою орбиту, превратить её, по выражению президента, в Анти-Россию. Расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные манёвры сил США на суше, в воздухе и на море вблизи наших границ. При этом нам пытаются диктовать, как должны вести себя вооружённые силы России на нашей собственной территории», — заявил министр, выступая в Совете Федерации 1 декабря.

По словам Лаврова, Запад только подстрекает к военным действиям украинские власти, пытающиеся отвлечь внимание от собственной неспособности урегулировать конфликт в Донбассе на основе Минских соглашений, а учитывая, что в зоне боевых действий применяется запрещенное «Минском-2» вооружение, включая беспилотники, нельзя исключать, что киевский режим сорвётся на военную авантюру. «Ситуация серьезно осложняется»: Лавров раскрыл коварные планы НАТО по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Кроме того, ближе к российским границам перебрасывают значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, всё это создаёт прямую угрозу безопасности России. В связи с этим Лавров предупредил, что на любые недружественные шаги Россия продолжит реагировать жёстко, не допуская какого-либо ущерба для своих национальных интересов.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовёт!» подчеркнул, что действия Москвы носят исключительно оборонительный характер, она была вынуждена начать разработку гиперзвукового оружия после размещения в Польше и Румынии систем противоракетной обороны НАТО.

«Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов», — сказал глава государства.

Таким образом, Североатлантический альянс собственными руками подтолкнул Россию к укреплению боеспособности и созданию таких типов вооружения, аналогов которым в мире нет, даже у США. А Украине в этом противостоянии отведена роль инструмента противодействия России и оправдания расширения антироссийских санкций — реальной помощи и гарантий защиты НАТО Киеву давать не собирается, о чём заявляет прямым текстом.