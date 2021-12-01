В воскресенье, 5 декабря, в Харькове откроют первое казино — Shangri La. Оно будет находиться на первом этаже пятизвездочного отеля Kharkiv Palace на проспекте Независимости, 2. Это не первая попытка открыть казино в первой столице Украины

Казино в Kharkiv Palace — гостинице, принадлежащей олигарху Александру Ярославскому — должно было открыться ещё два месяца тому назад — 5 октября. Но этого так и не произошло.

«Мы должны учитывать в своей работе законы, которые еще даже не приняты, а которые только должны быть приняты и которые фактически ограничивают наши права. Мы сотрудничаем с владельцем этого отеля. Мы тоже надеемся, что будет открыто казино здесь. Оно должно было быть открыто здесь 5 октября. Но знаете что — мы все еще не получили лицензию», — рассказывал 6 октября владелец компании-оператора казино Shangri La Storm International Майкл Боттчер на конференции «Харьков: развитие и инвестиции». Именем Зеленского, Вирастюка и Притулы: нелегальные украинские казино придумали, как заманить клиентов © NewsTeam / NewsTeam / Перейти в фотобанк

Что характерно, конференция проходила в Kharkiv Palace — гостинице, где и должны были открыть казино.

Боттчер также рассказал о том, что открытие компанией другого казино, в Киеве, тоже не было беспроблемным.

«В Киеве мы открыли казино в отеле Fairmont и успешно функционируем, но правительство, которое хочет сотрудничать с нами, вовремя не предоставило нам лицензию без какой-либо обоснованной причины. Мы открылись на месяц позже, чем предусматривали. А когда вкладываются миллионы долларов в бизнес, то мы ожидаем, что не будет задержек, что будет прибыль от этих инвестиций. Мы открывали кафе и бары, и открытие тоже задерживалось», — отмечал Боттчер.

И вот, спустя два месяца в Харькове со второй попытки откроют казино. Парадоксально, но это отчасти уравняет бедняков и богачей в этой городе.

Богатство и бедность

Как отмечают харьковские СМИ, в Shangri La будут несколько залов с двадцатью столами с классическими играми, включая американскую рулетку, блэкджек, четыре различные покерные игры и баккару, столы техасского холдема и 70 современных лицензированных игровых автоматов от таких производителей, как Novomatic, EGT, Scientific games и IGT.

Работать Shangri La будет круглосуточно. Однако испытать удачу смогут лишь посетители старше 21 года. Да и вход в казино будет не бесплатным — нужно будет обменять эквивалент $100 в гривнах по курсу Национального банка Украины в обмен на фишки. Как сообщают СМИ, на сайте компании-оператора уже открыта продажа туров в казино стоимостью от $5 тыс. до $25 тыс. Платить МВФ или Авакову: зачем Украина легализовала казино © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Тем, кто желает отдать свои деньги в погоне за весьма призрачным шансом разбогатеть, но не может или не хочет накупать фишек на $100, в Харькове есть куда обратиться.

Так, в городе уже действуют несколько залов с игровыми автоматами. В июне такой зал открылся в трёхзвёздочной гостинице «Турист». Через несколько недель после того, в конце марта украинская Комиссия по установлению категорий гостиницам подтвердила категорию «три звезды» для этого отеля, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала разрешение руководству этой гостиницы на открытие зала игровых автоматов. В зале расположены игровые автоматы от международных производителей, столы с электронной рулеткой и собственный бар.

Ранее владелец этого зала — ООО «Геймдев» — открывала подобный зал в гостинице «Харьков». Оба зала действуют под брендом Slots City. Ну а для тех, кому и это не по карману, существуют многочисленные виртуальные казино. Не все они действуют законно. Но это не помеха для игроков.

Хотя те, кто хорошо знаком с математикой, знает, что казино всегда в выигрыше. Так, на той же рулетке у казино благодаря ячейке «зеро» «дополнительная» доля шанса на выигрыш — 2,7%. А вот ставящий на цвет игрок может выиграть с вероятностью 18/37. Если же речь идёт о ставке на конкретный номер, то шансы у игрока выиграть — 1 из 37. А вот проиграть — 36 из 37.

«Своя» математика есть и для костей, и для игровых автоматов. Но тех, кто желает «влёгкую» разбогатеть, это не останавливает. Не вразумляют и истории лудоманов, пожертвовавших своей страсти все сбережения.

При этом для многих казино — это символ богатства и успеха страны.

Не только шик

Говоря о казино, многие представляют фешенебельный курорт Монте-Карло или казино в европейских столицах. А сами владельцы казино уверяют: их заведения делают страны лучше. Волонтер из АТО решила подработать в подпольном казино, но оказалась изнасилована и убита охранником © Simon Peter Tiu / flickr

«Вы убиваете курицу, которая несет вам золотые яйца. У вас есть возможность развивать бизнес, который приведет в вашу страну огромное количество людей и денег. Я не против того, чтобы платить налоги, но сделайте так, чтобы от этого можно было хоть что-то получить взамен», — рассказывал тот же Боттчер в интервью «Новому времени» в марте 2021 года — накануне открытия его казино Shangri La в столице Украины — Киеве.

Он указывал на ряд проблем на Украине и призвал поскорее решить их. Сам же Боттчер готов был инвестировать солидные средства на Украину.

«Мы уже потратили на это миллионы долларов, но мне это неинтересно, и деньги для меня — не самоцель. Я готов рискнуть и готов заплатить за все лицензии. Но если у меня не получится построить бизнес здесь, я не знаю, какие другие инвесторы смогут это сделать. Давайте не будем Африкой, давайте будем Европой», — призывал владелец Storm International.

А вот другие сторонники азартных игр отмечали: Украине нужно обратить внимание на проблемы, которые неизменно возникают в странах, где легализованы азартные игры. Так, в августе в комментарии изданию «Дело» глава Всеукраинского Совета Гэмблинга (UGC) Антон Кучухидзе указывал: закон о легализации азартных игр социально ориентирован. Но в нём есть что улучшить.

«Единственное, чего, возможно, не хватает, например, по британской практике, — организаторы азартных игр создают специальный фонд, который занимается вопросами образования, превентивности и лечения людей, у которых уже есть проблема лудомании. Вот такого пока в Украине нет. Но на рынке есть дискуссия: должно это делать государство или организаторы. Я считаю, что это должно быть государственно-частное партнерство. В принципе, я думаю, можно было бы специальную общественную организацию создать, объединив в ней бизнес и государство для создания чего-то подобного. Но это уже вопрос более высокого уровня развития самого рынка», — указывал он.

Лудомания — серьёзная проблема. Но на Украине пока об этом не задумываются. В стране, входящей в кризис и ожидающей веерных отключений электроэнергии, открываются казино. Фантасмагория? Нет, просто Украина.