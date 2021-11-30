Ятаган в поисках прибыли. Как Эрдоган хочет «доить» Украину и Россию

Мол, так и так, готов быть посредником, сказал Эрдоган телеканалу NTV. «Мы за мир в регионе. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — заявил турецкий президент, имея в виду конфликт в украинском Донбассе, где уже восьмой год идет гражданская война. И тем самым фактически предложил провести в Турции трехсторонний саммит для обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе с участием российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Владимир Скачко: кто он
Владимир Скачко: кто он
© https://vesti-ukr.com/

В Киеве, кажется, только этого и ждали. И с готовностью вскинулись, как правоверные мусульмане при первом азане (призыве) муэдзина в мечети. Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил: «Мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину… И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке… Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом».

Но, как и следовало ожидать, случился облом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков для начала не стал комментировать информацию о предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию ситуации в регионе с участием лидеров России и Украины. А потом вообще добил: дескать, в Кремле не видят возможности решения конфликта в Донбассе путем встречи Путина и Зеленского. Тем более при посредничестве Эрдогана. И главным образом потому, что Россия — не сторона конфликта в Донбассе, а такой же гарант выполнения «Минских соглашений — 2» («Минска-2»), как Германия и Франция. А значит, по словам Пескова, и идея посредничества на таких условиях является бессмысленной, да и вообще подготовка встречи Путин — Зеленский не ведется тоже ввиду ее бессмысленности и бесполезности.

Турция готова стать посредником между РФ и Украиной - Эрдоган
Турция готова стать посредником между РФ и Украиной - Эрдоган
© РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Что все это означает? Только то, что Эрдоган опять лезет не в свое дело, куда его в Москве не просят. А значит, повторяю, опять может заработать по помидорам. Турецким пасленовым, разумеется. Этим бедным овощам опять может быть закрыт доступ на российские рынки, а это больно ударит и по турецким «помидоромейкерам», и вообще по турецкой экономике, испытывающей сегодня не лучшие времена.

Так уже было в 2016 году, когда годом ранее турецкие ВВС сбили российский военный самолет Су-24 из российского же военного контингента в Сирии. «Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя, не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники терроризма», — сказал тогда президент России Владимир Путин королю Иордании Абдалле II на встрече в Сочи.

Эрдоган тогда делал вид, что он — самый невинный президент в мире, а турецкие ВВС — ни при чем, а потому — никаких извинений и разбирательства обстоятельств трагедии с турецкой стороны не последовало.

Но туристы из России прекратили поездки на турецкие курорты, а Россельхознадзор обнаружил, что турецкие помидоры не соответствуют стандартам и закрыл их доступ в Россию. А это, между прочим, была серьезнейшая статья турецкого экспорта — 360 тыс. тонн томатов в год. И огромное количество турок враз лишилось серьезного заработка. Тут же обнаружилась  прореха в доходах, которую так и не смогли закрыть турецкие отели: без россиян туристический сезон 2016 года был признан турками самым провальным.

И Эрдоган — хоть и не помидор, но через год он, краснея, все же извинился за сбитый самолет. А турки вернули тело погибшего российского летчика Олега Пешкова (это о нем недавно вышел на экраны фильм «Небо»). «Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений. Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе», — писал тогда Эрдоган Путину. А организатор убийства летчика сел на 5 лет в тюрьму.

Турецкие активистки рассказали, почему Эрдоган продаёт «Байрактары» Украине
Турецкие активистки рассказали, почему Эрдоган продаёт «Байрактары» Украине
© ukroboronprom.com

И Россия простила «турецкого партнера». Через пару лет турки согласились и не чинили препятствий газопроводу «Турецкий поток», начали обильно покупать российское оружие, даже вопреки протестам США и НАТО, а России опять открыла рынки перед помидорами. Хотя, по словам брата летчика, семья Олега Пешкова отказалась брать компенсацию у турок.

Сейчас Эрдоган опять подозрительно активизировался и начал по мелочи помахивать своим янычарским ятаганом и «покусывать» Россию. Например, в сентябре Турция назвала «незаконными» выборы в Госдуму России, проведенные на территории Крыма, а Эрдоган передал в Кремль список украинцев, который передал Эрдогану в свою очередь Зеленский с требованием освободить их. По обмену или по своей милости.

А вот буквально 12 ноября 2021 года в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который постановил изменить свое название на Организацию тюркских государств (ОТГ). А также утвердил Концепцию тюркского мира на период до 2040 года. А в состав ОТГ, как известно, входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия и вроде бы даже собирается каким-то боком присоседиться Украина. У нее-де тоже есть «оккупированный Россией» Крым, где живут тюрки — крымские татары.

И это все серьезно вот почему. По итогам саммита ОТГ глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели на встрече с Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в которую демонстративно включили значительную часть территории России и Крым в том числе. Потому что, по мнению Бахчели, кроме признанных членов ОТГ, в тюркский мир входят и могут рассчитывать на «верховное» покровительство Турции часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая, части территорий Монголии и Ирана. В феврале 2021 года турецкое гостелевидение уже пропагандировало карту с прогнозом известной компании «Stratfor» по «расширению турецкой сферы» влияния. На ней были регионы юга России, включая Кубань, Ростовскую область, республики Северного Кавказа и, конечно же, Крым.

Ятаган в поисках прибыли. Как Эрдоган хочет «доить» Украину и Россию
© twitter.com/MHP_Bilgi

Всё это можно было бы назвать фантазиями расшалившихся политиков, но есть несколько настораживающих обстоятельств. Во-первых, Партия национального движения находится в политическом альянсе с возглавляемой Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития (ПСР). Альянс имеет большинство голосов в парламенте Турции, так что идеи ПНД и ПСР — это почти что официальная точка зрения страны.

Во-вторых, именно ПНД имеет молодежную военизированную и однозначно террористическую организацию «Серые волки», боевики которой и сбили в 2015 году самолет Олега Пешкова.

И, наконец, в-третьих, «Stratfor» — это американская частная разведывательно-аналитическая компания, которую еще негласно многие называют «теневым ЦРУ». И в ее задачи, следовательно, входит ослабление России любой ценой. В том числе и путем стравливания с Турцией или вообще со всем тюркским миром.

Поняты и резоны активности Эрдогана. В первую очередь это экономические выгоды, которые Турция может или даже рассчитывает получить в обмен на политические услуги. Она уже сейчас довольно успешно торгует и с Украиной, и с Россией, совершенно цинично пользуясь распрями между ними и не обращая на них внимания. Например, у России Анкара покупает оружие, а на Украину продает свои беспилотники «Байрактар» для войны в Донбассе. То же самое касается и помидоров, и курортов, и всевозможного строительства и т. д и т. п. Турция — одинаково важный торговый партнер и России, и Украины.

Дело не в пантюркизме. Турецкий эксперт о том, почему Эрдоган поддержал Азербайджан в Карабахе
Дело не в пантюркизме. Турецкий эксперт о том, почему Эрдоган поддержал Азербайджан в Карабахе
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

Во вторую очередь это конечно же, Крым. Его Турция однозначно видит не украинским и не российским, а исключительно турецким. Политический аналитик Александр Кочетков в статье для украинского издания «Главред» прямо написал: «Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымско-татарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически — если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине».

Ятаган в поисках прибыли. Как Эрдоган хочет «доить» Украину и Россию

Но украинцев такой турецкий «прагматизм» пока не волнует. Им важен любой союзник и на любой платформе, лишь бы он выступал против России и приветствовал ту же «Крымскую платформу» — международную переговорную площадку, созданную летом этого года и вроде бы призванную «вернуть Крым Украине». И Турция яростно поддерживает «платформу», но возвращать Крым мылится себе. Равно как и все остальные страны-члены НАТО совсем не собирается вместе с Украиной воевать с Россией ни за Крым, ни за Донбасс. Это главное. Но в Киеве это нарочито не хотят понимать, а может быть, в силу тупости и действительно не понимают.

«Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар», — сказал, например, уже упомянутый выше киевский советник Подоляк. И что тут можно добавить?

Ну разве что то, что в России пока довольно иронично воспринимают идею тюркского мира под эгидой Эрдогана и Турции. Пресс-секретарь Путины Песков как-то сказал по ТВ: «Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Единственное, могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю».

И никак не комментировал, что на упомянутой выше карте тюркского мира в него включили около 20 российских регионов. И все они — российские.

 