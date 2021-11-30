Ятаган в поисках прибыли. Как Эрдоган хочет «доить» Украину и Россию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган опять откровенно идет на обострение. Недавно, побывав в Туркменистане и побеседовав с тамошним «туркменбаши» Гурбангулы Бердымухамедовым, что вдруг заявил о готовности помочь Украине и России

Мол, так и так, готов быть посредником, сказал Эрдоган телеканалу NTV. «Мы за мир в регионе. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — заявил турецкий президент, имея в виду конфликт в украинском Донбассе, где уже восьмой год идет гражданская война. И тем самым фактически предложил провести в Турции трехсторонний саммит для обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе с участием российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

В Киеве, кажется, только этого и ждали. И с готовностью вскинулись, как правоверные мусульмане при первом азане (призыве) муэдзина в мечети. Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил: «Мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину… И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке… Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом».

Но, как и следовало ожидать, случился облом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков для начала не стал комментировать информацию о предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию ситуации в регионе с участием лидеров России и Украины. А потом вообще добил: дескать, в Кремле не видят возможности решения конфликта в Донбассе путем встречи Путина и Зеленского. Тем более при посредничестве Эрдогана. И главным образом потому, что Россия — не сторона конфликта в Донбассе, а такой же гарант выполнения «Минских соглашений — 2» («Минска-2»), как Германия и Франция. А значит, по словам Пескова, и идея посредничества на таких условиях является бессмысленной, да и вообще подготовка встречи Путин — Зеленский не ведется тоже ввиду ее бессмысленности и бесполезности. Турция готова стать посредником между РФ и Украиной - Эрдоган © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Что все это означает? Только то, что Эрдоган опять лезет не в свое дело, куда его в Москве не просят. А значит, повторяю, опять может заработать по помидорам. Турецким пасленовым, разумеется. Этим бедным овощам опять может быть закрыт доступ на российские рынки, а это больно ударит и по турецким «помидоромейкерам», и вообще по турецкой экономике, испытывающей сегодня не лучшие времена.

Так уже было в 2016 году, когда годом ранее турецкие ВВС сбили российский военный самолет Су-24 из российского же военного контингента в Сирии. «Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя, не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники терроризма», — сказал тогда президент России Владимир Путин королю Иордании Абдалле II на встрече в Сочи.

Эрдоган тогда делал вид, что он — самый невинный президент в мире, а турецкие ВВС — ни при чем, а потому — никаких извинений и разбирательства обстоятельств трагедии с турецкой стороны не последовало.

Но туристы из России прекратили поездки на турецкие курорты, а Россельхознадзор обнаружил, что турецкие помидоры не соответствуют стандартам и закрыл их доступ в Россию. А это, между прочим, была серьезнейшая статья турецкого экспорта — 360 тыс. тонн томатов в год. И огромное количество турок враз лишилось серьезного заработка. Тут же обнаружилась прореха в доходах, которую так и не смогли закрыть турецкие отели: без россиян туристический сезон 2016 года был признан турками самым провальным.

И Эрдоган — хоть и не помидор, но через год он, краснея, все же извинился за сбитый самолет. А турки вернули тело погибшего российского летчика Олега Пешкова (это о нем недавно вышел на экраны фильм «Небо»). «Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений. Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе», — писал тогда Эрдоган Путину. А организатор убийства летчика сел на 5 лет в тюрьму. Турецкие активистки рассказали, почему Эрдоган продаёт «Байрактары» Украине © ukroboronprom.com

И Россия простила «турецкого партнера». Через пару лет турки согласились и не чинили препятствий газопроводу «Турецкий поток», начали обильно покупать российское оружие, даже вопреки протестам США и НАТО, а России опять открыла рынки перед помидорами. Хотя, по словам брата летчика, семья Олега Пешкова отказалась брать компенсацию у турок.

Сейчас Эрдоган опять подозрительно активизировался и начал по мелочи помахивать своим янычарским ятаганом и «покусывать» Россию. Например, в сентябре Турция назвала «незаконными» выборы в Госдуму России, проведенные на территории Крыма, а Эрдоган передал в Кремль список украинцев, который передал Эрдогану в свою очередь Зеленский с требованием освободить их. По обмену или по своей милости.

А вот буквально 12 ноября 2021 года в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который постановил изменить свое название на Организацию тюркских государств (ОТГ). А также утвердил Концепцию тюркского мира на период до 2040 года. А в состав ОТГ, как известно, входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия и вроде бы даже собирается каким-то боком присоседиться Украина. У нее-де тоже есть «оккупированный Россией» Крым, где живут тюрки — крымские татары.

И это все серьезно вот почему. По итогам саммита ОТГ глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели на встрече с Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира, в которую демонстративно включили значительную часть территории России и Крым в том числе. Потому что, по мнению Бахчели, кроме признанных членов ОТГ, в тюркский мир входят и могут рассчитывать на «верховное» покровительство Турции часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая, части территорий Монголии и Ирана. В феврале 2021 года турецкое гостелевидение уже пропагандировало карту с прогнозом известной компании «Stratfor» по «расширению турецкой сферы» влияния. На ней были регионы юга России, включая Кубань, Ростовскую область, республики Северного Кавказа и, конечно же, Крым.



Всё это можно было бы назвать фантазиями расшалившихся политиков, но есть несколько настораживающих обстоятельств. Во-первых, Партия национального движения находится в политическом альянсе с возглавляемой Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития (ПСР). Альянс имеет большинство голосов в парламенте Турции, так что идеи ПНД и ПСР — это почти что официальная точка зрения страны.

Во-вторых, именно ПНД имеет молодежную военизированную и однозначно террористическую организацию «Серые волки», боевики которой и сбили в 2015 году самолет Олега Пешкова.

И, наконец, в-третьих, «Stratfor» — это американская частная разведывательно-аналитическая компания, которую еще негласно многие называют «теневым ЦРУ». И в ее задачи, следовательно, входит ослабление России любой ценой. В том числе и путем стравливания с Турцией или вообще со всем тюркским миром.

Поняты и резоны активности Эрдогана. В первую очередь это экономические выгоды, которые Турция может или даже рассчитывает получить в обмен на политические услуги. Она уже сейчас довольно успешно торгует и с Украиной, и с Россией, совершенно цинично пользуясь распрями между ними и не обращая на них внимания. Например, у России Анкара покупает оружие, а на Украину продает свои беспилотники «Байрактар» для войны в Донбассе. То же самое касается и помидоров, и курортов, и всевозможного строительства и т. д и т. п. Турция — одинаково важный торговый партнер и России, и Украины. Дело не в пантюркизме. Турецкий эксперт о том, почему Эрдоган поддержал Азербайджан в Карабахе © Пресс-служба президента Азербайджана / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

Во вторую очередь это конечно же, Крым. Его Турция однозначно видит не украинским и не российским, а исключительно турецким. Политический аналитик Александр Кочетков в статье для украинского издания «Главред» прямо написал: «Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымско-татарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически — если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине».

Но украинцев такой турецкий «прагматизм» пока не волнует. Им важен любой союзник и на любой платформе, лишь бы он выступал против России и приветствовал ту же «Крымскую платформу» — международную переговорную площадку, созданную летом этого года и вроде бы призванную «вернуть Крым Украине». И Турция яростно поддерживает «платформу», но возвращать Крым мылится себе. Равно как и все остальные страны-члены НАТО совсем не собирается вместе с Украиной воевать с Россией ни за Крым, ни за Донбасс. Это главное. Но в Киеве это нарочито не хотят понимать, а может быть, в силу тупости и действительно не понимают.

«Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар», — сказал, например, уже упомянутый выше киевский советник Подоляк. И что тут можно добавить?

Ну разве что то, что в России пока довольно иронично воспринимают идею тюркского мира под эгидой Эрдогана и Турции. Пресс-секретарь Путины Песков как-то сказал по ТВ: «Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Единственное, могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю».

И никак не комментировал, что на упомянутой выше карте тюркского мира в него включили около 20 российских регионов. И все они — российские.