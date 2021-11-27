На днях украинский «историк» Ростислав Мартынюк, близкий к неонацистской партии «Свобода», на сайте Gazeta.ua заявил, что из-за «голодомора 1932-1933 годов» на Украине погибли 15,5 млн человек. И если бы не это печальное событие, то украинцев в 2021 году могло бы быть более 100 млн человек

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Иосиф Сталин и его коммунисты, а именно Россия. И это что-то новое в «голодоморно-геноцидной» концепции в оценке голода. Зачем и кому это нужно? Всё очень просто: раньше манипуляторам-политиканам нужен был антикоммунизм-антисоветизм, а теперь понадобилась русофобия.

Судите сами: начиная с 2007 года на Украине каждую четвёртую субботу ноября отмечают печальную дату — День памяти жертв голодоморов, всему миру прямо говоря, что был не только страшный голод 1932-1933 годов, а несколько таких ужасных эпизодов в истории.

Отмечать получается по-разному: когда торжественно, когда скорбно, когда тупо пафосно, но почти всегда — крайне политизировано и спекулятивно. Многие это заметили: даже само название скорбной даты говорит о манипуляциях, пройдя определённую эволюцию. В зависимости от заморочек украинских президентов, которые даже на страданиях собственного народа хотели запечатлеться и запомниться. И, разумеется, получить «дивиденды патриотов» — славу радетелей за народ.

В 1998 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма своим указом утвердил «День памяти жертв голодомора». Уже в 2000 году, годом ранее победив «красный реванш» Компартии Украины Петра Симоненко, Кучма решил дожать нацию и утвердил «День памяти жертв голодомора и политических репрессий». Ещё через четыре года ему и этого показалось мало, и он утвердил новую редакцию — «День памяти жертв голодоморов и политических репрессий», как бы объединив все хотелки политических спекулянтов на этой трагедии и обильно бросая комья грязи в собственное прошлое.

Его сменщику и главному бенефициару первого неконституционного — «оранжевого» — захвата власти в стране в 2004-2005 годах Виктору Ющенко общей скорби уже показалось мало, и он разделил одну скорбную дату на две: нынешний «День памяти жертв голодоморов» и отдельный «День памяти жертв политических репрессий», отмечаемый каждое третье воскресенье мая. Тем самым Ющенко в мозгах украинцев окончательно перешёл к утверждению их как какой-то нации терпил и страдальцев, лузеров и вечно гонимых, которым все чего-то должны.

Техас признал «голодомор» геноцидом украинского народа © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк Алексей Мусиенко предложил термин «голодомор», и коммунисты, уже почти привыкшие жить в роли «виноватых и кающихся за всё», согласились.

Потом широко расплодившиеся на чужие гранты и под чужой заказ «патриоты нации» подхватили и понесли в массы национальные мотивы — начали утверждать, что голодом 1932-1933 коммунисты из Москвы специально хотели уничтожить исключительно «хлеборобский и вольный украинский народ». Уничтожить по национальному признаку, а значит, провести «геноцид украинского народа».

Это был однозначно западный (читай: американский) заказ тех, кто хотел развалить интернационалистский СССР, отрывая от него Украину кольями, вбитыми в её дружбу с Россией и другими советскими республиками. Президент США Рональд Рейган, как известно с 1983 года, с одной стороны, активно утверждал образ СССР как «империи зла», а с другой — активно обхаживал, заманивал и завлекал всевозможными коврижками первого и последнего советского президента Михаила Горбачёва. И не только развращал, но и натравливал его на собственную страну. И обработать «главного совка» до полного предательства интересов своей страны Рейгану удалось преотлично. И оставалось только окончательно «вальнуть» СССР, соблазнив на уход другие республики во главе с Россией Бориса Ельцина.

Украину обрабатывали особо, и 1986-1987 годах Конгресс США создал исследовательскую «комиссию по геноциду украинского народа» и поставил руководить ею исполнительного директора — крайне сердобольного, по-настоящему участливого и небесталанного, но сильно пьющего метиса-полуиндейца из Оклахомы Джеймса Мейса. Кстати, ассистента того Роберта Конквеста, большого специалиста по «Большому террору» и прочим репрессиям в СССР. Работа его сводилась к сбору и анализу свидетельских показаний людей, в разное время выехавших из СССР в Канаду и США. Другие исследователи занялись таким же сбором свидетельств выживших жертв голода уже на Украине после обретения ею независимости в 1991 году. Я тоже помогал в сборе этих данных и познакомился с самим Мейсом, который в 1993 году окончательно переехал на Украину, женился там, преподавал в Киево-Могилянской академии — главной кузнице дипломированных и профессиональных «патриотов», спился и умер в 2004 году.

В 2016 году распоряжением киевского градоначальника Виталия Кличко в честь Мейса была переименована бывшая улица Коллективизации. И это стало неким символическим знаком благодарности за его труды. Ибо именно ускоренная коллективизация, начавшаяся в СССР в 1929 году, стала одной из причин разразившегося голода. Она повлекла за собой усиленные хлебозаготовки, сопровождающиеся насильственным изъятием зерна, обобществлением скота, что привело к его массовому забою, бегство крестьян из деревни, раскулачивание зажиточных хлеборобов и «уничтожение кулачества как класса».

И если в 1932-1933 годы и был какой-то геноцид, то не по национальному признаку, на чём напирают украинские идеологи-спекулянты, а по социально-классовому. Некоторые исследователи называют его «стратоцид». Я точно уверен, что это был социально-классовый геноцид (сознательное уничтожение одной страты населения по признаку принадлежности к классу крестьянства). Правящие тогда в СССР коммунисты были противниками частной собственности и буржуазных порядков. И согласно их идеологии, именно крестьяне остались последним классом в СССР, который опирался на частную собственность на землю и на результаты своего труда, чем возрождал в себе частнособственнические инстинкты, а вокруг себя — мелкобуржуазную среду, которая могла стать основой возрождения ненавистного капитализма-империализма.

Кроме того, в СССР тогда окончательно побеждала и становилась главной сталинская концепция «построения социализма в одной стране», отодвигая на задворки всех сторонников «мировой революции», для которой СССР и его народ были только «хворостом» и подручным материалом, который и должен был воспламенить всю планету. А то, что люди могли погибнуть в этой борьбе, «мировых революционеров» совсем не интересовало. И Сталин решил от них избавиться. И параллельно сломать хребет крестьянству, выбить из него частнособственническую дурь и поставить коллективизацией на индустриальную основу.

Украина vs Польша: чей геноцид круче © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

И СССР, как известно, развалили. Все последующие годы Украина в разной степени интенсивно и напористо, с переменным успехом боролась на всех площадках и трибунах за признание общей трагедии — голода 1932-1933 годов — сначала «голодомором», а потом и «геноцидом украинского народа». Что-то удалось, что-то нет. Около 20 стран сегодня признали «геноцид», но в 2003 году на 58-й сессии Генассамблеи ООН было принято ни к чему никого не обязывающее, чисто информативное «Совместное заявление», в котором говорится не о геноциде, а о «национальной трагедии для украинского народа». Это документ подписали 25 стран, в том числе и Россия, для которой тот голод тоже стал страшной трагедией.

Сегодня концепция «голодомора-геноцида» по-прежнему актуальна и даже, напоминаю, переживает определённую эволюцию её предназначения. В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века она нужна была для развала СССР, а сейчас понадобилась Западу во главе с США для «сдерживания России», которое должно закончиться развалом уже её. А вот для этого и нужен всплеск оголтелой, активной русофобии. По всему миру, но в первую очередь — на Украине, которую после госпереворота 2014 года активно и сознательно, системно и целенаправленно натравливают на Россию. Используют её как русофобский таран и антироссийский кулак.

Вот для эскалации русофобии в украинском обществе, для отвлечения от внутренних социальных проблем и мобилизации для отражения «агрессии врага — России» и понадобился пассаж «историка» Мартынюка. Как первый пробный шар. За ним однозначно пойдут другие спекуляции и манипуляции. И знаете почему? Потому что неонацисты и всевозможные патриоты не забывают и о собственной мошне и намереваются срубить с России бабла — компенсацию за «голодомор-геноцид». Ещё несколько лет назад шеф Мартынюка, лидер «Свободы» и герой госпереворота-2014 Олег Тягныбок называл размеры такой «компенсации»: триллион долларов, часть бриллиантов из Алмазного фонда и золота из золотовалютных резервов России. И что тут поделаешь, если в современной Украине и психиатрия — в кризисе и загоне…