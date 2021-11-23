Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки начали постепенно покидать Белоруссию, а также страны Евросоюза, в которые попали нелегальным способом. Мигранты возвращаются на Родину. Означает ли это начало конца кризиса, разбиралось издание Украина.ру

В понедельник, 22 ноября, 118 мигрантов отправились из Минска на Родину — на Ближний Восток. СМИ подчеркивают, что они сами захотели это сделать, осознав, что добиться цели — попасть в Евросоюз и закрепиться там в статусе беженцев — не удастся. В МВД Белоруссии указывают, что еще одна партия приезжих покинет республику 23 ноября.

Побороть кризис, но «выйти победителями»

Ущерб для бизнеса и власти. Миграционный кризис угрожает интересам России © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

На днях отправлять мигрантов на Родину начали и по ту сторону границы. Правда, не добровольно, а принудительно. 22 ноября около 200 нелегалов были отправлены из Варшавы в Ирак за нарушение правил пересечения границы. Еще 20 мигрантов будут отправлены из Польши в течение этой недели. В ближайшем будущем депортации ожидают еще 58 человек.

Эти процессы происходят на фоне заявлений Берлина о неготовности принять беженцев, рвущихся туда через Белоруссию и Польшу. В этот момент окончательно рухнули надежды Минска на то, что Западная Европа принудит Варшаву организовать для мигрантов гуманитарный коридор, чтобы они проникли в Германию. Напомним, ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Ангела Меркель по итогам переговоров с Александром Лукашенко инициирует переговоры о создании гуманитарного коридора для 2 тысяч находящихся на границе беженцев.

Миграционный кризис в ЕС. Почему Запад назвал Белоруссию «турагентством» для нелегальных мигрантов © REUTERS, Janis Laizans Хорст Зеехофер опроверг эту информацию, отметив, что Берлин «готов оказать гуманитарную помощь мигрантам на белорусско-польской границе, но не намерен их принять, поскольку эти люди являются инструментом гибридной стратегии Минска против ЕС». По словам Зеехофера, прием беженцев «будет означать, что расчет организаторов схемы продвижения мигрантов сработал».

Чтобы «не демонстрировать слабину» перед Белоруссией, европейские дипломаты пытаются работать и на другом фланге — пытаются ликвидировать проторенные пути из Ближнего Востока и Африки в Белоруссию, которые используют мигранты. С этой целью ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые могли перевозить нелегалов.

Сейчас турецкая Turkish Airlines прекратила принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, а сирийский авиаперевозчик Cham Wings Airlines приостановил все полеты в Белоруссию.

Всё только начинается?

Европейскому союзу в целом удалось если не разрешить, то как минимум ослабить миграционный кризис у своих границ. При этом, даже прямые контакты Ангелы Меркель с Александром Лукашенко не увенчались даже намеком на потепление отношений Белоруссии и Брюсселя. Скорее наоборот — в ЕС обсуждают очередной пакет санкций против Минска и понимают, что белорусский политический кризис снова принял форму регионального.

Мигранты пошли на прорыв. Что происходит на границе между Польшей и Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

И в связи с тем, что от Запада не получено ни признания, ни смягчения санкций, нет никаких признаков, что Минск возобновит прежний уровень охраны европейской границы. Значит, на место покинувших Белоруссию мигрантов могут прибыть новые.

Точно таким же образом ничего не гарантирует и блокировка маршрутов с Ближнего Востока в республику — могут быть найдены новые.