Президент Украины Владимир Зеленский оказался в непростой ситуации. Его рейтинг тянет вниз нахождение во главе Офиса президента Андрея Ермака. Но отставка Ермака покажет слабость украинского президента

В понедельник, 22 ноября, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал МВД Геннадий Москаль заявил — в руководство страны пробрались враги.

«Россияне вслух [у меня] спрашивают: "Что там вам Тимофеев делает?" Я говорю: "Какой Тимофеев?". "Ну так это же агентурный псевдоним [главы Офиса президента Андрея] Ермака в России — "Тимофеев"», — рассказал Москаль в эфире украинского «5 канала», принадлежащего пятому президенту Украины Петру Порошенко. Сергей Станкевич о том, как Зеленский будет отбиваться от обвинений в предательстве © РИА Новости, Владимир Песня

Тем самым Москаль поддержал версию бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы о том, что в руководстве страны есть «крот».

«Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала [операции по «вагнеровцам»] — у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина — наша плохая подготовка. И третья причина провала — хорошая работа контрразведки Беларуси», — заявил Бурба в интервью журналисту Савику Шустеру несколькими днями ранее.

При этом во время интервью он дал понять, кто стоял за срывом операции. По словам Бурбы, именно Ермак отсрочил проведение операции, что и привело к её фиаско.

Примечательно, что Бурба говорил о том, что неназванный «крот» одной операцией с «вагнеровцами» не ограничился.

Интервью с Бурбой Шустер сделал после того, как в среду, 17 ноября, вышло «расследование» группы Bellingcat по инциденту с задержанием российских граждан в Белоруссии летом 2020 года. Несмотря на то, что этот материал по сути выводит президента Украины Владимира Зеленского из-под удара, его противники начали обвинять окружение главы государства в работе на Россию. Прежде всего речь шла об Андрее Ермаке.

В воскресенье, 21 ноября, под стенами Офиса президента прошёл митинг, приуроченный к 8-й годовщине начала Евромайдана. Его участники дали Зеленскому 10-дневный срок для увольнения Ермака. «Ураганная» годовщина. О чём свидетельствуют беспорядки у офиса Зеленского в Киеве © REUTERS, Valentyn Ogirenko

К тому времени украинское общество уже накачали информацией по поводу «предательства» окружения Зеленского.

Повторённая информация

«Ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой», — эту фразу приписывают министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу. Но её можно встретить ещё у Франсуа Рене де Шатобриана — в первой половине ΧΙΧ века.

И именно подходом, описанным этой фразой, руководствовались те, кто разгонял информацию о «предательстве Ермака». Примечательно, что на следующий день после обнародования «расследования» Bellingcat — 18 ноября — журналистка украинского «5 канала» Янина Соколова сообщила: ей под офис подбросили «секретные документы ГУР МОУ по делу "вагнеровцев"».

«Опубликованные ниже документы вы не видели нигде. Они публикуются впервые. Надеюсь, станут ещё одним аргументом в пользу организации честного расследования, которое можете катализировать только вы. Вы — гражданское общество. "Вагнергейт" — одна из самых сложных и профессиональных в истории Европы. Наши спецслужбы крутые. А ещё "Вагнер" — это лакмус того, кто именно сидит на Банковой (в Офисе президента. — Ред.). И почему мы это допустили…», — заявила она.

При этом и «расследование» Bellingcat, и «секретные документы» Соколовой не сообщили ничего из того, чего бы уже не знали украинцы.

«Нам снова повторили то же самое, но якобы из "другого источника". Хотя источник один и тот же в течение 1,5 лет — генерал Бурба. Всё, больше источников нет. Их не было тогда, нет и сейчас. На этот источник ссылались раньше. На этот источник ссылаются в последнем расследовании «Беллингкэт». Этот же источник — источник информации "флешки Соколовой"», — указал 19 ноября политолог Пётр Олещук.

Он подчеркнул, что никакой новой информации ни расследование британцев, ни данные Соколовой не сообщили. При этом он указал и на политтехнологический аспект проблемы.

«Очевидно, что запуск "нового источника" — это просто техника поддержания внимания к теме путём её постоянного "обновления". Могу предположить, что через некоторое время какой-то неравнодушный гражданин надумает пойти в лес по грибы в декабре и там найдет прикопанную свежей землёй папку, где будут "абсолютно новые документы по делу «вагнеровцев»", о чём, собственно, и будут говорить в медиапространстве», — предположил Олещук.

При этом он указал, что единственный источник одной информации ещё не означает, что она не правдивая, но проблема в том, что нужно искать новую информацию, новые доказательства и новые факты.

Однако этого не происходит. Напротив, украинцам, со ссылкой на слова Бурбы, внушают: во власти окопался российский «крот». Имя его известно — это Андрей Ермак.

Тем временем у президента Зеленского хватает проблем и без «вагнергейта». Его рейтинг падает, а идей по исправлению ситуации на Банковой нет.

Перспектив никаких? Порошенко потребовал восстановить разведчиков, уволенных после срыва операции по «вагнеровцам» © eurosolidarity.org

Вечером, 22 ноября, популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» сообщил об очередном падении рейтинга главы украинского государства.

«Наш источник сообщает, что по закрытой социологии рейтинг Президента просел до критических 19,5%, а динамика на понижение сохраняется. У власти нет грандиозных победных кейсов. Неужели начнут посадки, чтобы спасти себя от "падения" или маленькую войнушку? Страна входит в зону политической турбулентности, будет знатно трясти», — указывалось в публикации.

С каналом вступил в полемику народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Уважаемый Легитимный, никакие посадки, никакая война, не дай бог, вообще ничего скоротечного и сиюсекундного, инъекционного, рейтинг власти не спасут. И победные кейсы никакие не спасут, наоборот, только усугубят. Граждан откровенно раздражает поиск победных, как вы говорите, кейсов вместо системности. Скучной, унылой, без триумфов и поисков врагов работы. С унылым и скучным ответом на любой вопрос, "Что делаете?" — "Работаем"», — заявил он.

Бужанский подчеркнул: украинцы устали от форумов и брифингов. Им по душе работа народных избранников.

При этом нардеп подчеркнул, что уже поздно сажать пятого президента Украины Петра Порошенко: это невозможно, да и «никто не помнит, за что». ГБР ищет украинских военных, сливших в СМИ информацию о «вагнеровцах» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Но можно и нужно разрушить всё то, что он нагромоздил, от гуманитарного-идеологического, где полстраны обязательно должно считать врагом другую половину, без этого не работает, до экономического, где рынки и набсоветы означают просто полную десоциальность государства и грабёж граждан», — отметил Бужанский.

Он призвал перестать рассказывать о несуществующих успехах, поскольку это унижает украинцев. А их уважение может вызвать только «тяжёлая, системная и результативная работа по всем направлениям».

Но вряд ли его услышат в Офисе президента. Да и скорость падения рейтинга Зеленского всё больше подталкивает власть к быстрым решениям. И тут, с одной стороны, отставка Ермака может на время заморозить ситуацию. Но с другой — она ещё сильнее ослабит Зеленского. Выжив из правительства бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, Зеленский невольно пошёл на поводу у украинской улицы, требовавшей увольнения этого, что бы про него ни говорили, сильного политика. Вторая — теперь уже вольная — уступка улице ослабит фигуру Зеленского как политика. А это значит, что третьим, кто покинет свой пост, может стать сам президент Украины.