В понедельник, 22 ноября, в иранской провинции Тебриз начался военный трибунал по делу крушения украинского пассажирского лайнера в январе 2020 года. Тогда погибли 176 человек, находившихся на борту самолета компании Игоря Коломойского «Международные авиалинии Украины»

Из них 138 были иранцами, которые проживали или учились в Канаде, куда возвращались транзитом через Украину после новогодних каникул. Перед судом предстали десять военных, которых обвиняют в нанесении по самолету двух ударов ракетами «земля-воздух».

В предварительных отчётах Иран возлагал ответственность за происшедшее на оператора ПВО, принявшего пассажирский лайнер за американскую крылатую ракету. Военным чиновникам обвинения по делу были предъявлены лишь в апреле этого года. Иранская сторона утверждает, что инцидент произошел в результате «человеческой ошибки» в обстановке повышенной боевой готовности вооружённых сил, связанной с возможным ответом США на ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Кассема Сулеймани. Известно также, что иранские военные накануне инцидента просили правительство страны прекратить полёты гражданских самолётов, но их требование по ряду причин не было выполнено. МИД Украины: Иран не называет имена виновных в катастрофе «Боинга» МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанк

По свидетельствам иранской стороны, самолет через две минуты после взлета пропал с радаров, после чего оператор ПВО ошибочно идентифицировал его, как крылатую ракету. Из-за включенных «глушилок» система связи не работала, оператор сам принял решение о запуске ракет. Известно также, что самолет после взлета резко изменил курс. И это одно из темных пятен этого инцидента: неизвестна причина внезапного разворота самолета, поскольку экипаж не сообщал ничего об изменении курса и, вероятно, по этой причине судно при внеплановом подлете к аэропорту было перепутано с ракетой.

«Во время полёта самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект», — говорится в заявлении МИД Ирана.

В Тегеране после инцидента прошла демонстрация с требованием отставки правительства, на которой присутствовал и был задержан посол Великобритании Роберт Макер.

Через два дня после катастрофы Владимир Зеленский призвал правительство Ирана привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе и обсудить вопрос компенсации. Иран в прошлом году начал выплачивать родственникам жертв по $150 000, но Украина требовала выплатить по миллиону. Двадцать лет назад Украина оказалась в такой же ситуации, когда ошибочно сбила российский лайнер ТУ-154 над Черным морем во время учений. В 2003 году Киев выплатил родственникам жертв по $200 000.

После иранской катастрофы Зеленский дал указание генпрокурору Украины начать свое расследование причин катастрофы. Украина получила от Ирана доступ к бортовым самописцам разбившегося самолёта. Представителям украинской стороны также предоставили доступ к обломкам и месту крушения, а также к записям переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотами. Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что данные из «чёрных ящиков» лайнера подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета. Сколько стоит человеческая жизнь? Украина и Иран ведут переговоры о сбитом самолёте МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанк

Тем временем Канада инициировала создание международной координационной группы для родственников жертв катастрофы, которую возглавил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. Правительство Канады опубликовало также свой отчет по авиакатастрофе в Иране, где вся ответственность за произошедшее возлагается на власти Ирана и они обвиняются в "некомпетентности" и "полном пренебрежении жизнями людей".

В июле 2020 года Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате Ираном компенсаций (переговоры от имени пяти стран ведет Украина). В октябре этого года те же пять стран выпустили совместное заявление, призвав привлечь к ответственности не только военных, непосредственных виновников трагедии, но государство Иран.

Затем суд канадской провинции Онтарио назвал намеренным терактом ракетный удар по украинскому Боингу. «Сбив рейс 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность», — говорится в постановлении канадского суда.

В своем решении суд опирался на мнение двух канадских экспертов, один из которых пришел к выводу, что иранской стороне было известно, что воздушное судно является гражданским самолетом. Другой эксперт не был в этом уверен. Суд прислушался к мнению первого, обвинив Иран в терроризме, что уже не единожды служило для западных стран поводом для вторжений на Ближнем Востоке и в Африке. Эксперт рассказал, правда ли США устроили кучу проблем России, Китаю и Ирану, выйдя из Афганистана © REUTERS, Stringer

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов тоже фактически подпел Канаде, заявив, что Иран сбил самолет умышленно. Затем и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Иран в «сокрытии истинных причин уничтожения лайнера», поскольку версию о непреднамеренной ошибке оператора в Киеве и Оттаве не считают правдоподобной. В Иране же утверждают, что инцидент используется для политического давления на страну.

Фактически Украина в данном случае используется, как инструмент для давления на недружественный западным странам Иран, а любой инцидент является поводом для попыток свержения иранского правительства. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, Украина в этом деле ориентируется на Канаду. «Канада является нашим крупнейшим партнером в этом деле и всячески способствует установлению истины», — заявила в октябре Венедиктова.

Позиция Украины и Канады сводится к утверждению об умышленном уничтожении самолета, что предполагает затем обвинения в государственном терроризме. Чего в этой теории нет, так это банальной логики. Зачем Ирану понадобилось уничтожать именно украинский самолет, где большинство пассажиров были иранцами, которые легально покидали свою страну? В западных СМИ в таких случаях не мудрствуют лукаво. Иран или Китай, Россия или Венесуэла считаются неким злом априори, которое ведет себя нелогично и нерационально, лишь потому, что оно и есть сущее зло. Иранских чиновников обвинили в уничтожении украинского «Боинга» © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанк

На начавшийся судебный процесс в Иране пришли семьи потерпевших и их адвокаты. МИД Украины отказался присутствовать, поскольку Иран якобы не предоставил Украине всю запрашиваемую информацию. «По состоянию на сегодняшний день, запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной. В этой связи считаем нецелесообразным участие посла Украины в Исламской Республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт», — говорится в заявлении украинского МИДа. Однако Украина получила доступ и к «черным ящикам», и к записям переговоров диспетчеров, и к месту крушения. Какую же еще информацию Иран не предоставил?

Киев, как и Канаду, в данном случае совершенно не интересует, какое наказание получат конкретные виновные из числа иранских военных. От Ирана по настоянию западных стран требуют информацию, которая должна подтвердить виновность всего иранского правительства и версию о государственном терроризме. Поскольку иранская сторона, естественно, такой информации предоставить не может, Киев бойкотирует судебный процесс. Виновные уже назначены Канадой еще до начала суда в Иране, до того, как выслушана версия подозреваемых и адвокатов. Виновные назначены, поскольку кое-где много нефти, а она сейчас дорожает.