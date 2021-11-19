С четверга, 18 ноября, Белоруссия полностью прекратила поставки электроэнергии на Украину. На Украине заговорили о веерных отключениях, угрозе национальной безопасности, хотя, согласно информации «Укрэнерго», экспортирует в Венгрию – 87 МВт·ч, Румынию – 38 МВт·ч и Словакию – 14 МВт·ч

Накануне Минэнерго Белоруссии сообщило об отключении энергоблока №1 БелАЭС от сети в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

Украинский депутат Евгений Шевченко винит в сложившейся ситуации Офис президента Украины, который хотел закупить электроэнергию негласно.

«Похоже, кто-то из Энергоатома ввёл в заблуждение Офис президента, пообещав после всех нападок и введённых санкций в отношении Беларуси, просто так, без политического урегулирования взять и купить — так недостающую для нашей страны электроэнергию.

Если наше руководство перестанет играть в карты под столом, и начнёт прямой диалог, нас всё-таки обойдут стороной "веерные отключения". Те, кто постарше помнят, что это такое», — пишет Шевченко. Энергомайдана не будет. Если Зеленский договорится с Путиным © коллаж Украина.Ру

Россия, как подчеркивает депутат, тоже отказалась поставлять электроэнергию и уголь, хотя власти Украины и надеются, что вскоре забудутся демарши Киева, удар «Байрактаром» по Донбассу, и поставки возобновятся.

До 1 ноября на Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии. Он не был продлен украинским энергорегулятором (НКРЭКУ) из-за дефицита электроэнергии, вызванного низкими запасами угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

В связи с энергетическим кризисом Украина в начале ноября стала запрашивать аварийную помощь у северной соседки, правительство которой не признает после прошлогодних выборов. И Белоруссия пошла на встречу, но только в первые дни ноября. Электроэнергию Киев закупал при этом не напрямую, а через компанию-прокладку «Тэт групп» из ОАЭ.

Подобные запросы о помощи повторялись бы регулярно, поскольку Украина столкнулась с энергетическим кризисом. Нет угля, нет электроэнергии, нет газа. Нет даже дров в продаже для домов на печном отоплении.

Все энергоресурсы, о наличии которых рапортовали украинские власти, уходят на запад, учитывая разницу цен и требования европейских партнеров, которым Киев не может отказать.

Для удовлетворения собственных нужд и аппетитов европейских партнеров были досрочно выведены из ремонта блоки украинских АЭС, что чревато авариями. Вся нагрузка теперь лежит на атомных станциях, работающих на предельной мощности. Сейчас работают 10 блоков АЭС, а в декабре планируют запустить на полную мощность все 15. Безпалько: энергетический кризис — ответ России на украинские провокации © скриншот видео Украина.ру

Однако возникает другая проблема: необходимость дополнительных закупок ядерного топлива, а его нельзя купить внезапно — необходимо заранее контрактовать требуемые объемы.

«Поставка ядерного топлива — это очень сложный процесс. К нему готовятся сильно заранее. Поэтому "Энергоатом" не сможет попросить ни американских поставщиков, ни российских, подбросить на зиму больше топлива, чем уже законтрактовано», — сообщили в Минэнерго Украины.

Власти Украины тем временем ждут кораблей с углем из США, которые должны дойти в декабре. Американский уголь был закуплен компанией ДТЭК Рината Ахметова, хотя президент Зеленский и поспешил в своем видеообращении поставить это в заслугу себе.

Парадокс ситуации в том, что Украина сама добывает уголь, но он в дефиците, шахтеры сидят без зарплаты, а шахтам отключают свет из-за задолженностей по электроэнергии, для выработки которой они и добывают уголь.

Из-за роста тарифа на электроэнергию, которая занимает 40% себестоимости, добыча угля на украинских шахтах становится убыточной. Например, на государственной шахте «Шахтоуправление Южнодонбасское №1» на днях отключили свет за долги. Соответственно, никто там уголь не добывает в кромешной тьме, а нехватка угля еще больше разгоняет цены на электроэнергию. Идеальный шторм: Золотарев описал последствия энергетического кризиса для Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Получается замкнутый круг.

На других шахтах рабочие отказываются спускаться в забой из-за огромных долгов по зарплате. К примеру, на шахте «Добропольеуголь» долг достиг 102,7 млн. ​​гривен. И если он не будет погашен 19 ноября, шахтеры грозят прекратить добычу угля.

По плану, на начало отопительного сезона на складах ТЭС и ТЭЦ должно было быть накоплено 3,05 млн тонн угля. Накопили же в четыре раза меньше, и даже эти запасы сокращаются.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики РФ Александр Фролов недоумевает, почему Киеву не хватает электроэнергии.

«Общее изменение экономической ситуации, прекращение поставок в Крым, изоляция части восточных регионов должны были гарантировать Украине значительный избыток генерирующих мощностей. Но талантливые руководители страны смогли сделать так, что практически каждый отопительный период Киев вынужден обращаться за помощью к самым любимым соседям — Белоруссии и России», — говорит Фролов.

Он также подчеркивает, что ожидаемые поставки американского угля не в состоянии покрыть потребности украинских ТЭС.

«Одно судно может привезти порядка 60 тыс. т, а расход угля на украинских электростанциях на прошлой неделе составил 101,4 тыс. т.», — отмечает эксперт, ожидая дальнейших просьб из Киева о поставках электроэнергии в Минск и Москву.

Пока же Киеву приходится уповать на погоду. Если не будет морозов зимой, власти Украины надеются пройти энергетический кризис без серьезных ударов по экономике страны. Если же вдруг зима окажется холодной, то придется отключать не только коммерческие организации, но и население.

Приходится даже перечить прогнозам западных экспертов и обещать небывало теплую зиму. Глава украинской разведки заявил, что энергетический кризис, «антиваксеры» и мигранты - часть одного заговора © Dmitri Tovstonog

Тем временем, как утверждает эксперт в области энергетики Олег Попенко, украинские власти негласно договариваются с коммерческими предприятиями об уменьшении потребления, уговаривая их «добровольно» выходить в ремонт или временный простой.

Однако эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич утверждает, что уже сейчас запас прочности энергосистемы Украины заканчивается.

«Сегодня на ТЭС на два дня угля. Еще неделю такой работы — и не будет что сжигать. Энергосистема работает как единый комплекс. Если не будет хватать угля на ТЭС, нужно замещать эти или отключениями, или импортом.

Финальная стадия этого процесса — это когда импорта уже не хватит на покрытие всех потребностей. Это уже или веерные отключения, или блэкаут. Запас прочности системы — когда все возможные варианты покрытия потребностей не будут доступны для диспетчера.

Вероятность такого явления нарастает по мере снижения температуры, по мере исчерпания запасов угля и отсутствия подвоза, из-за возможных сбоев в подвозе и возможных ограничений импорта электроэнергии», — утверждает эксперт.

Итогом могут стать, по словам Марунича, аварии на АЭС и ТЭС, которые работают на пределе. Однако Марунич ожидает и возобновления поставок из Белоруссии, несмотря на политические разногласия между правительствами двух стран.

«Как только блок БелАЭС будет перезапущен, Беларусь снова станет профицитна по электроэнергии, а потому возможность возобновления поставок присутствует», — говорит эксперт.

В свою очередь бывший губернатор Луганской и Закарпатской области Геннадий Москаль предупреждает о вероятности новых аварий наподобие Чернобыльской из-за нехватки электроэнергии и чрезмерной загруженности АЭС.

«Кто строил атомную энергетику Украины? СССР. Где все запчасти? В России. Надо в воскресенье пойти в церковь, положить свечку чтобы атомная энергетика не взорвалась потому что все — старье. Зеленский стучит кулаком на Банковой — «давай, давай!». Это может кончиться большой трагедией для Украины», — говорит Москаль.

В сложившейся ситуации и при угрозах веерных отключений украинские власти будут традиционно уповать на милосердие и жаловаться западным партнерам, чтобы те надавили на РФ и Белоруссию санкциями. В Киеве давно используют сочетание угроз и жалостливых просьб с отсылками на гуманизм.

Если на Украине остановиться промышленность, население будет замерзать без света и отопления, виноваты в этом будут «диктаторские режимы» соседних стран. В Киеве расскажут о давлении на свободу и независимость, негласно пытаясь договориться о поставках через какие-нибудь компании-прокладки из западных стран.