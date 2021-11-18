Ситуация с мигрантами на внешних рубежах ЕС накалилась до предела. Дошло до того, что и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель начала переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, хотя европейские страны официально до сих пор не признали его законным главой государства

Похоже, европейские чиновники всё же прислушались к совету президента РФ Владимира Путина и вступили в прямой диалог с властями Белоруссии по вопросу урегулирования миграционного кризиса на границе. Абзалов рассказал, во что выльются столкновения на польско-белорусской границе © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Неоднозначные контакты

За неделю и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель дважды звонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко. 15 ноября они на протяжении 50 минут обсуждали ситуацию с беженцами на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, оказание гуманитарной помощи беженцам и пути решения проблемы. Позже белорусский лидер сообщил, что предложил своей визави несколько вариантов урегулирования ситуации, но стороны договорились, что пока не будут озвучивать детали — глава немецкого правительства взяла паузу, чтобы обсудить этот вопрос с государствами — членами Евросоюза.

Следующий разговор лидеров состоялся 17-го числа, в итоге Меркель и Лукашенко договорились, что проблема миграционного кризиса должна решаться на уровне Белоруссии и Евросоюза. И. о. канцлера ФРГ сообщила белорусскому лидеру о просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с Минском.

Политики условились о продолжении контактов.

Тот факт, что Меркель напрямую пообщалась с Лукашенко, вызвал неоднозначную реакцию в странах ЕС. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не признаёт никаких договорённостей, достигнутых за её спиной, а выполнять будет только договорённости, в достижении которых примет непосредственное участие. Бывший глава МИД Украины обвинил Меркель в признании легитимности Лукашенко © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Бывший премьер-министр Польши Беата Шидло высказалась в своём микроблоге Twitter резче: «Канцлер Ангела Меркель нарушает все нормы ЕС, самостоятельно общаясь с Минском и Москвой. Её поведение напоминает самые плохие моменты в истории, когда страны Центральной Европы трактовались как объекты политической торговли. Не может быть согласия Польши на такое поведение Германии».

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (парламента) Эстонии Марко Михкельсон выразил недоумение, на основании какого мандата Меркель ведёт такие переговоры, ведь она уходит с поста федерального канцлера (исполняет обязанности до вступления в должность нового канцлера — ред.), поэтому эти консультации вряд ли целесообразны и приблизят ЕС к желаемому результату.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила с утверждением, что Лукашенко пообещал Брюсселю положить конец миграционному кризису на границе в обмен на официальное признание его статуса президента и снятие санкций против Белоруссии.

Эту информацию вскоре прокомментировала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт: «Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было. Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию».

Стоит отметить, что в официальных сообщениях немецкой стороны о состоявшихся переговорах Лукашенко не назван президентом — просто по имени и фамилии, — поскольку европейские страны и США не признали итоги прошлогодних выборов и, соответственно, легитимность победителя. Киселев рассказал, как обеспечить легитимную передачу власти от Лукашенко в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идёт о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают. Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко — чтобы найти гуманитарные пути. И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнёров в регионе», — объяснил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В отличие от своих соседей президент Литвы Гитанас Науседа поддержал позицию Берлина.

«Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к господину Александру Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель. Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе», — сказал Науседа в эфире радио BBC.

Глава государства призвал партнёров обсуждать с белорусским лидером гуманитарные проблемы, вызванные кризисом, а также требовать от ведомств ЕС изменений в миграционной политике и участия в строительстве стены на границе с Белоруссией.

«Евросоюз стал разговаривать с минским руководством, прецедент создан. Пока что Лукашенко добился главного — его де-факто признали в Евросоюзе. Эту задачу он выполнил, а дальше посмотрим. Может быть, он хочет получить признание де-юре, но он понимает, что на данном этапе это несбыточная задача», — отметил в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

До чего договорились Белоруссия и ЕС

17 ноября Еврокомиссия объявила о выделении €700 тысяч гуманитарной помощи мигрантам, застрявшим в районе границы с Польшей (из этой суммы €200 тысяч передадут белорусскому отделению Красного Креста), а также о проведении технических переговоров с ООН, Международной организацией по миграции и Минском о репатриации мигрантов из пограничной зоны.

Как пишет газета Bild, Меркель допустила предоставление косвенной финансовой помощи Белоруссии для строительства жилья мигрантам на границе с Польшей, а также пообещала помочь в решении проблем для некоторых беженцев, если Лукашенко отправит часть из них обратно в свои страны и перестанет оказывать давление на польскую границу. В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

В свою очередь, Эйсмонт рассказывала о предложении, выдвинутом Лукашенко в разговоре с и. о. канцлера ФРГ: ЕС создаёт гуманитарный коридор для 2 000 беженцев, находящихся в лагере, Минск берёт на себя обязательство содействовать остальным 5 000 вернуться на родину, Меркель, согласно договорённостям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию.

«Минск выполняет свои обещания, притом что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства. Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чём договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора», — подчеркнула Эйсмонт.

Около 1000 беженцев разместили в отапливаемых помещениях, прежде всего женщин и детей, впервые за 9 суток они ночевали не на улице, где температура опустилась ниже 0°C. Кроме того, 18 ноября из белорусской столицы в Багдад вылетел рейс со 431 мигрантом из Ирака на борту, он сделает промежуточную посадку в Эрбиле — столице Иракского Курдистана.

«После первого разговора пошли какие-то изменения, мигрантов разместили в пустующие огромные ангары на границе. Почему нельзя было этого сделать сразу? Видимо, Минску нужно было продемонстрировать гуманитарную катастрофу и агрессию поляков. Однако Польша же не напала на Белоруссию, и сами беженцы находятся на белорусской территории. То есть власти Белоруссии как раз и отвечают за гуманитарный кризис. Судя по всему, Меркель об этом сказала Лукашенко, поэтому мигрантов всё же завели в ангары, чтобы не позориться», — считает политолог Андрей Суздальцев. Политолог: Лукашенко просчитался, угрожая Европе мигрантами © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA/Handout

Однако в целом та беседа не изменила позиции Германии относительно приёма беженцев и отношение к Лукашенко, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так или иначе, урегулировать миграционный кризис нужно, и, согласно достигнутым договорённостям, делать это совместно с Минском.

«Разрешение любого конфликта требует компромисса. Мы не можем решить эту проблему, не позволив Лукашенко выиграть хоть что-нибудь», — констатирует дипломатический источник издания Financial Times в Евросоюзе.

Так что в сложившейся ситуации, ставшей головной болью для Европы, президент Белоруссии может выиграть.