Президент Белоруссии Александр Лукашенко в истории с миграционным кризисом добился главного – его де-факто признали в Евросоюзе. Может быть, он хочет получить признание де-юре, но он понимает, что на данном этапе это несбыточная задача, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Жозеп Боррель заявил, что альянс примет в понедельник новый пакет целевых персональных санкций против Минска и создаст санкционный механизм против авиакомпаний и турагентств, доставляющих мигрантов в Белоруссию. В свою очередь президент Александр Лукашенко подтвердил намерение жестко ответить на новые санкции ЕС.

- Владимир Леонидович, что конкретно должно произойти, чтобы эти жесткие санкции ввели?

— Насколько я понимаю, пошел обратный процесс, поскольку Борель сам позвонил министр иностранных дел Белоруссии и де-факто признал белорусский режим, чего Минск и добивался. Перестали летать самолеты в Минск, Ирак выразил желание забрать назад своих граждан, и ситуация начала рассасываться.

Но Боррель совершенно четко показал, что те методы, которые любят применять в Евросоюзе — введение санкций по любому поводу, ситуацию не улучшают. Ситуацию улучшают древние, но до сих пор действующие методы дипломатии — переговоры. А слово «переговоры» они забыли. Они по любому поводу, который им не нравится, сразу говорят: «А мы наложим санкции и все будет хорошо». У меня такое впечатление, что они будут бороться с глобальным потеплением, накладывая санкции на коров.

Поэтому ситуация постепенно рассасывается в том числе и стараниями тех людей, которые решают проблемы в Европе — Путин и Меркель. Я думаю, что Меркель попросила позвонить в Минск, а Путин попросил Минск сдержать коней. Ситуация начала разрешаться.

- Могут ли они вывести технически вывести оттуда всех беженцев?

— Я думаю, будет комбинированный вариант. Кого-то вывезут, кого-то увезут в Германию, кого-то оставят в Белоруссии. Эта проблема как-то решится. Но прецедент создан. Евросоюз стал разговаривать с минским руководством.

- Если Евросоюз стал разговаривать с Белоруссией, будет ли Лукашенко сейчас отдаляться от России и на уровне риторики, и на уровне реальных действий?

— А когда он удалялся от России? Он в основном удалялся от России на уровне риторики. На уровне риторики он любит удаляться от России, но на самом деле деваться ему некуда.

- Если подобные эпизоды в отношениях Польши и Белоруссии будут повторяться, сможет ли Запад и Россия дистанцироваться от этих разборок, чтобы они сами решали возникшие проблемы?

— А как они могут решать сами по себе эти вопросы, когда они являются частью Запада и частью Союзного государства? Может быть, на поверхности это и не видно, но проблемы между ними будут решать Германия, которая является лидером Евросоюза, и Россия, которая является лидером Союзного государства.

- Были заявления и Блинкена, и Арестовича о том, что Белоруссия, создав этот кризис, специально отвлекает внимание от действий России на границе с Украиной. Удастся ли Киеву воспользоваться этой ситуацией или это останется на уровне риторики?

— Думаю, нет. Заявление Блинкена и высказывание Арестовича — это арьергардные бои в ходе отступления. Мы видим, что и наступление украинских войск, видимо, планировавшееся, не получилось, и провокации в Черном море тоже не удалось (уплыли подальше от Керченского пролива). А теперь они говорят, что Лукашенко еще два месяца назад было дано задание «начать отвлекать». Это смешно.

- Будет ли Лукашенко проводить конституционную реформу и осуществлять трансфер власти или никуда он не уходить не собирается?

— Я бы не сказал «или, или». Скорее всего, произойдет «и, и». Конституционная реформа будет запущена, но такая, чтобы Александр Григорьевич достаточно длительное время оставался на своем посту.

- А коковы главные цели сейчас у Лукашенко?

— Пока что он добился главного — его де-факто признали в Евросоюзе. Эту задачу он выполнил, а дальше посмотрим. Может быть, он хочет получить признание де-юре, но он понимает, что на данном этапе это несбыточная задача.