Несмотря на приостановку сертификации оператора проекта «Северный поток - 2», немецкий регулятор планирует завершить этот процесс в запланированные сроки, то есть до начала января 2022 года

Сертификация оператора «Северного потока — 2» приостановлена

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) 16 ноября объявило, что приостанавливает сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Регулятор немецкого газового рынка счёл, что компания-оператор проекта — зарегистрированная в Швейцарии 100-процентная дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG — должна реорганизовать свою правовую форму, и учредить немецкую «дочку», которая будет владеть пролегающем в Германии участком трубы, говорится в релизе ведомства. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Для этого Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг следует передать основной капитал, активы и кадровые ресурсы немецкой структуре — в соответствии с законом об энергетической индустрии Германии. При этом немецкий регулятор специально отметил, что решение будет принято «в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев». Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года. После этого немецкий регулятор должен передать проект своего заключения на утверждение в Еврокомиссию.

Еврокомиссия, Минэнерго ФРТ и стороны, участвующие в сертификации оператора СП-2 были заблаговременно уведомлены о приостановке процедуры, сообщили Bundesnetzagentur. В Nord Stream 2 AG сразу же заявили, что компания учреждает дочернюю структуру, чтобы соответствовать требованиям немецкого регулятора. «Мы не комментируем детали процедуры, её сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию» — подчеркнули в Nord Stream 2 AG. Bloomberg не верит, что немецкие экоактивисты способны остановить «Северный поток-2 © РИА Новости, Шерри Парди / Перейти в фотобанк

При этом Министерство энергетики ФРГ назвало решение BNA «регуляторным вопросом» и «промежуточным этапом» в процессе сертификации оператора СП-2, которое не скажется на энергоснабжении Германии. Об этом сообщила представитель ведомства Сузанне Унград. В свою очередь, представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК приняла к сведению приостановку сертификации оператора трубопровода «Северного потока — 2» регулятором ФРГ, но не комментирует последствия этого решения для рынка и цен на газ в Европе.

Украина не сможет наложить вето на сертификацию оператора СП-2

Примечательно, что в тот же день глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко призвал США применить санкции к ещё не созданной в Германии «дочке» Nord Stream 2 AG, чтобы не допустить сертификацию оператора СП-2. Витренко назвал «хорошей новостью» факт приостановки сертификации, однако, по его мнению, «Газпром» осуществляет «юридические трюки». «"Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода «Северный поток — 2», причём только той его части, которая расположена на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», — написал глава «Нафтогаза» в Facebook.

При этом днём ранее, 15 ноября, стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии допустило «Нафтогаз Украины», а также компанию «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) к сертификации оператора проекта «Северный поток — 2». Поначалу об этом сообщили руководители этих компаний, Юрий Витренко и Сергей Макогон.

Как написал Витренко в Facebook, «Нафтогаз Украины» приведет аргументы по поводу того, «почему Nord Stream 2 AG не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству». В свою очередь, по словам Сергея Макогона, у ОГТСУ есть «веские технические и политические аргументы» по поводу действий России на европейском газовом рынке. «Мы стараемся не допустить энергетической изоляции Украины», — добавил он. Макогон также вновь озвучил мнение о том, что после ввода в эксплуатацию СП-2 Россия может прекратить или существенно сократить транзит газа через украинскую территорию, сделав нерентабельной эксплуатацию ее ГТС и вынудив провести ее оптимизацию. А вето-то нету! Почему Украина не сможет запретить «Северный поток-2»

К вечеру 15 ноября регулятор ФРГ подтвердил, что «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2», но без права вето. «Допущенные стороны имеют процессуальные права, в том числе право заявлять свое мнение. Права вето это не подразумевает», — отметили в пресс-службе BNA.

«Северный поток — 2» остаётся ключевой темой внутриполитических дискуссий в ФРГ

Во вторник, 16 ноября, в Германии произошло ещё одно важное событие, напрямую влияющее на «Северный поток — 2». Немецкий суд отклонил иск экологов из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), которая требовала не допустить строительства и эксплуатации СП-2. «Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда», — говорится в заявлении пресс-службы суда. Суд во время разбирательств указал на то, что иск «отчасти неприемлем», а также в некоторой степени необоснован. Кроме того, последствия газопровода для окружающей среды в принципе были изучены, отметили в суде. В инстанции также напомнили, что в основе иска, по данным DUH, было американское исследование, которое якобы предоставляло новые научные данные. «У нас разные взгляды»: Кулеба признал разногласия с Вашингтоном по СП-2 © AP, Saul Loeb/ Pool

Немецкая парламентская Партия «Союз-90» /«Зелёные» пока не отреагировала на это решение суда, а вот действия Федерального сетевого агентства в политической силе прокомментировали. Зампред фракции «зелёных» в Бундестаге (парламенте) ФРГ Оливер Кришер заявил, что решение регулятора не позволит запустить газопровод предстоящей зимой. «"Северный поток — 2" не нужен, поэтому „Газпром" и Герхард Шрёдер вынуждены прибегать к стольким хитростям, — сказал Кришер в интервью газете Rheinische Post. — Тем самым ввод трубопровода в эксплуатацию значительно отсрочивается, и он, по всей видимости, этой зимой больше не будет играть никакой роли».

Кришер участвует в коалиционных переговорах между «зелёными», социал-демократами и либералами о создании новой правящей коалиции ФРГ. Хотя «зелёные» неоднократно критиковали строительство газопровода и выступают против его запуска, у социал-демократов иная позиция. В частности, вероятный будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц уверен, «что мы ещё длительное время будем пользоваться газом, и будем также строить новые газовые электростанции, поскольку они являются предпосылкой для того, чтобы мы вообще смогли осилить этот период изменений».

В свою очередь, принадлежащий к партии Ангелы Меркель министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце в ходе пресс-конференции в Магдебурге предупредил о негативных последствиях приостановки сертификации оператора СП-2. По его словам, соответствующее решение немецкого регулятора может привести к росту цен и производственным убыткам. «Я вижу большую проблему в том, что «Северный поток — 2» не будет работать всю зиму, о чем сейчас совершенно точно стало известно», — отметил Шульце.

А депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст, который в парламенте предыдущего созыва возглавлял комитет по экономике, считает, что задержка с запуском СП-2 в эксплуатацию приведёт к росту цен на газ в Европе. Политик отметил, что после решения BNA на нидерландской платформе TTF стоимость этого энергоносителя уже выросла примерно на 10%.

В России не считают решение немецкого регулятора политическим

Ситуация вокруг «Северного потока — 2» и энергетический кризис в Европе не зависят друг от друга, заявил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG готов выполнить все требования немецкого регулятора, чтобы пройти сертификацию. «Но что касается энергетического кризиса, все-таки это два процесса. Хотя и в одной области, но они не взаимозависимые. С самого начала было понятно, что нужно набраться терпения. Естественно, мы, как российская сторона, убеждены, что сам по себе проект важен для Европы», — сказал Песков журналистам. На вопрос, не видят ли в Кремле политической подоплеки в решении Германии, он ответил отрицательно.

Песков также считает, что увеличение поставок российского газа в Европу по существующим маршрутам зависит от прямых договоренностей между поставщиками и получателями. «Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности „Газпрома" выполнить эти заявки, это вопрос прямых контактов получателей газа и поставщика газа, это чисто коммерческий вопрос», — сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, означает ли задержка с сертификацией оператора СП-2, что «Газпром» может увеличить поставки по существующим маршрутам для стабилизации на европейском газовом рынке. «Северный поток — 2»: Путин обвинил европейских лидеров в лицемерии, а в Германии пока молчат об СП-2 на коалиционных переговорах © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

При этом 15 ноября «Газпром» впервые не стал выкупать мощности польского транзита в Германию. Оператор польской ГТС Gaz-System на венгерской платформе RBP провёл аукционы по бронированию мощностей газопровода «Ямал-Европа» на декабрь 2021 года. На четырех торгах компания предложила 88 миллионов кубометров в сутки, однако российского газового монополиста они не заинтересовали. Также «Газпром» уже привычно не забронировал дополнительные мощности поставок газа через Украину, хотя ОГТСУ предлагал 5,2 млн кубометров в сутки через пункт «Сохрановка» и 9,8 млн кубометров через «Суджу».

Подобное поведение «Газпрома», который демонстрирует уверенность в скорейшем запуске «Северного потока — 2», наряду с решением немецкого регулятора о приостановке сертификации газопровода, вызвало очередной рост цен на газ в Европе. Так, к концу дня 16 ноября поставки газа с хаба TTF в декабре 2021-го подорожали на бирже ICE до 1144 долларов за тысячу кубометров. За день рост составил почти 10%.

Последний раз так высоко цены на газ на европейских биржах поднимались в конце октября. Исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров газа — цены в Европе достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат: 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе на фоне роста поставок из России фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов.