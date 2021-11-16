В Германии к 2030 году планируют довести мощности фотовольтаики до 140 ГВт, ветровой энергетики на суше до 98 ГВт, а ветропарков на море - до 28 ГВт. Все новые газовые ТЭС мощностью 43 ГВт будут «H2-ready»

Газ — долгосрочный партнёр возобновляемой энергетики, уверены в Германии

Недвусмысленный сигнал о том, как немецкая электроэнергетика в ближайшие два десятилетия будет добиваться радикального снижения выбросов парниковых газов, при этом обеспечивая электричеством высокоразвитую индустрию Германии, подал вероятный будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом в тематической статье напомнил немецкий правительственный портал Deutsche Welle.

В ходе выступления в конце октября на съезде профсоюза IG BCE, объединяющего работников горнодобывающей и химической промышленности, а также энергетики, будущий канцлер не оставил ни малейших сомнений: магистральным направлением в Германии останется всемерное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которое планируется значительно ускорить. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Тут ничего неожиданного не было — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) шла на выборы, в том числе, под лозунгом защиты глобального климата. При этом сам Шольц в качестве вице-канцлера и министра финансов в последнем правительстве Ангелы Меркель голосовал за досрочное достижение Германией климатической нейтральности — уже к 2045 году. А вот другое высказывание будущего лидера Германии можно считать сенсацией. Необходимо осознать, указал Олаф Шольц, «что мы ещё длительное время будем пользоваться газом, и будем также строить новые газовые электростанции, поскольку они являются предпосылкой для того, чтобы мы вообще смогли осилить этот период изменений».

О том, что для подстраховки электроэнергетики в период перехода на ВИЭ из всех ископаемых энергоносителей больше всего подходит природный газ, поскольку при его сжигании выделяется существенно меньше парникового газа CO2, чем при использовании нефти и тем более угля, говорили давно. В этой связи газовые электростанции называли в Германии переходной технологией или «мостиком» в «зелёное» будущее. Теперь же Олаф Шольц совершенно по-новому расставил акценты. Он видит в таких электростанциях «предпосылку» успешного энергоперехода, и настроен использовать газ «ещё длительное время». Но самое главное: он намерен строить новые тепловые электростанции (ТЭС), работающие на природном газе. Это принципиальное изменение курса: в Берлине уже весьма давно не ставилась такая политическая задача.

Примечательно, что выступавшая на том же съезде IG BCE сопредседатель партии «Зелёные» Анналена Бербок, решительная противница газопровода «Северный поток — 2», возражать против новых газовых ТЭС не стала. Не отмежевались от этого плана и другие лидеры партии, несмотря на давление со стороны части её сторонников и избирателей. Дело в том, что между социал-демократами и «зелёными» уже заключён компромисс: будущее правительство ФРГ не откажется от отключения всех немецких АЭС к концу 2022 года, а использование угля планирует прекратить в 2030 году вместо 2038-го. Взамен «зелёные» согласились не просто на более длительное использование газовых электростанций, но даже на строительство новых, сказав себе: уж лучше газ, чем уголь и атом.

Весьма показательно, что именно такой вариант поддерживает крупный немецкий бизнес. Об этом свидетельствует опубликованная также в конце октября, ещё до программной речи Олафа Шольца, концепция выполнения Германией климатических целей 2030 года, и достижения углеродной нейтральности к 2045 году. 300-страничное исследование под заголовком «Климатические тропы 2.0. Экономическая программа ради климата и будущего» представило Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Это — головная организация деловых кругов ФРГ, она сопоставима с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Программа BDI предполагает резкое увеличение спроса на электроэнергию. Чтобы его удовлетворить, предлагается первым делом удвоить темпы ввода в строй установок по использованию ВИЭ: с нынешних 7 до 14 Гигаватт (ГВт) ежегодно. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году довести суммарные мощности фотовольтаики до 140 ГВт, ветровой энергетики на суше до 98 ГВт, а ветропарков на море — до 28 ГВт. Одновременно для стабилизации энергоснабжения предлагается до 2030 года увеличить мощности газовых электростанций в Германии на 43 ГВт.

Однако, во-первых, газовые ТЭС рассматриваются как резервные мощности, во-вторых, программа предусматривает ускоренное развитие не только ВИЭ, но и самых разных технологий накопления и хранения производимой ими энергии. Но главное — представленная концепция строительства новых газовых электростанций предполагает, что все они в обязательном порядке должны быть приспособлены к использованию водорода (H2-ready) и сооружаться только там, где их со временем можно будет легко подключить к трубопроводным системам, способным транспортировать водород. Так что по мере роста производства «зелёного водорода» путем электролиза воды потребность в природном газе будет сокращаться.

К примеру, представитель немецкого производителя газовых турбин Siemens Energy сообщил газете Handelsblatt, что перевод поставляемого им новейшего оборудования с природного газа на водород будет стоить не более 5% суммы, инвестированной в строительство новой ТЭС. Однако в компании уточнили, что не ожидают крупномасштабного перехода на «зелёный водород» до 2035 года.

Более десятка стран обязались отказаться от двигателей внутреннего сгорания

На 26-м Климатическом саммите ООН (КС-26) в столице Шотландии Глазго на минувшей неделе были даны новые обещания, на этот раз в основном связанные с развитием транспортного сектора, на который приходится примерно четверть глобальных выбросов парниковых газов. С 1970 года выбросы в этом секторе увеличились более чем вдвое, причем около 80% прироста приходится на наземные транспортные средства. В Программе ООН по окружающей среде (UN Environment Programme, UNEP) подсчитали, что мировой транспортный сектор почти полностью работает на ископаемом топливе. Но это может измениться в ближайшие десятилетия. «Съели бы живьём». Эксперт-энергетик рассказал об отношении к Газпрому в Европе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На КС-26 представители более 100 правительств, регионов, городов и крупных предприятий подписали Декларацию о автомобилях с нулевым уровнем выбросов, в которой ставится цель к 2035 году прекратить продажу транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания на основных рынках мира, а к 2040 году — во всём мире. По крайней мере 13 стран обязались к 2040 году прекратить продажу тяжёлых транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. А представители нескольких городов Латинской Америки, в том числе Боготы, Куэнка и Сальвадора, поставили цель к 2035 году перейти на использование общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов — на электрической или водородной тяге.

Кроме того, на саммите в Шотландии 200 предприятий судоходной отрасли взяли на себя обязательство к 2030 году увеличить количество морских судов на топливе с нулевыми выбросами. Они также призвали правительства разработать необходимые правила и подготовить инфраструктуру для обеспечения справедливого перехода к «зелёной» судоходной индустрии к 2050 году. Девять крупных мировых брендов, включая Amazon, IKEA, Michelin, Unilever и Patagonia, объявили, что они планируют к 2040 году использовать для всех своих морских грузовых перевозок суда с нулевым выбросом углерода. А 19 стран подписали «Декларацию Клайдбанка» (по названию города в Шотландии) в поддержку создания экологичных судоходных маршрутов. В ней предусмотрено создание к середине нынешнего десятилетия как минимум шести морских коридоров с нулевым уровнем выбросов, и заявлено о стремлении ввести ещё больше таких коридоров к 2030 году.

Предприятия авиационной отрасли и их крупные корпоративные клиенты также объявили об обновлении своей коалиции «Чистое небо для завтрашнего дня», задача которой — наращивать использование экологически безопасных видов авиационного топлива. Теперь 80 подписавших сторон обязались обеспечить, чтобы к 2030 году экологичное авиатопливо составляло 10% мирового рынка. Это «зелёное топливо» производится из растительного масла, отходов пальмового масла, а также твердых бытовых и коммерческих отходов.

Если поставленная цель будет достигнута, это позволит сократить выбросы углекислого газа на 60 миллионов тонн в год, и создаст около 300 тысяч «зелёных» рабочих мест. Кроме этого, глава отдела авиации Всемирного экономического форума Лорен Аппинк уверена, что первые самолеты, работающие на электричестве и на водородном топливе, появятся в небе уже к 2030 году. Однако, по мнению эксперта, пока эти источники энергии могут быть использованы лишь для полётов на короткие расстояния.

В «Ростехе» создают водородный авиадвигатель

Государственная корпорация Ростех также планирует создать авиационный двигатель на водородном топливе, сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью ТАСС, опубликованном 12 ноября. По его словам, создать российский электрический самолет вполне реально, но для этого нужно преодолеть ряд технических сложностей.

«Это реально, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — На последнем МАКСе можно было увидеть первые российские образцы таких машин. Эти самолеты имеют меньший углеродный след и целый ряд других преимуществ. Но есть и сложности, которые предстоит преодолеть, в первую очередь — с системой питания, которая должна состоять из целого ряда элементов, от обычных аккумуляторов до суперконденсаторов и системы управления. Наши компании ведут разработки в области электрификации воздушных судов. По ряду агрегатов уже есть хороший технический задел».

«Добавлю, что мы начали разработку авиадвигателей на водородном топливе. Сформирована рабочая группа проекта, начаты опытно-конструкторские работы. Мы видим в этом направлении большой потенциал», — отметил Чемезов. Украина залезла в «экологический долг» © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ранее генеральный конструктор входящей в Ростех «Объединенной двигателестроительной корпорации» сообщал, что компания рассматривает две основные технологии при разработке водородного авиадвигателя: непосредственное сжигание водородного топлива в модифицированных газовых турбинах, и электрохимическое преобразование топлива в электрическую энергию с использованием топливных элементов.