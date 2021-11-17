Запад всё активнее использует Украину для давления на Россию: не прошло и месяца с момента визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина, как прилетел секретарь по делам обороны Великобритании Бен Уоллес

16 ноября государственный секретарь по делам обороны Великобритании Бен Уоллес, направившийся в Польшу из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, совершил рабочий визит в Киев, чтобы «подтвердить неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины», как отметило оборонное ведомство королевства. Британский премьер призвал ЕС выбирать между Украиной и газом из РФ © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Европейского чиновника принял президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства, пользуясь случаем, затронул темы, не относящиеся напрямую к украино-британским отношениям: напомнил о желании своей страны вступить в НАТО и противодействии запуску газопровода «Северный поток — 2», а также заверил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира в Донбассе.

Однако действительность говорит об обратном: на последнем заседании Контактной группы (11 ноября), как сообщили полномочные представители РФ и ЛНР на переговорах Борис Грызлов и Владислав Дейнего, Киев не проявил никакого нежелания продвигаться в урегулировании политических, экономических и гуманитарных вопросов.

Что касается «нормандского формата», украинские власти регулярно заявляют о необходимости проведения саммита на высшем уровне, однако до сих пор не выполнили договорённостей, достигнутых лидерами в декабре 2019 года в Париже.

Зеленский назвал Великобританию ключевым партнёром Украины в вопросе развития флота и рассказал, какие вызовы стоял перед Киевом в районе Чёрного и Азовского морей. Президент Украины и глава Министерства обороны Великобритании обменялись мнениями о шагах, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.

Действительно, развитие флота — один из ключевых аспектов военно-технического сотрудничества Киева и Лондона. Меморандум об усилении сотрудничества в военной сфере, подписанный в ходе визита Зеленского в Соединённое королевство в 2020 году, предусматривает поставки современных образцов военной техники, налаживание производства отдельных видов военной продукции на Украине. Так, Киев получит списанные после 20 лет службы в британском флоте корабли Ramsy и Blyth противоминной защиты класса Sandown.

Кроме того, в меморандуме о проекте морского партнёрства между консорциумом промышленности Соединённого Королевства и ВМС Украины, подписанному в Одессе 21 июня 2021 года, говорится о строительстве двух военно-морских баз на Украине. Украина даже не подозревает, как стала инструментом реализации имперских амбиций Великобритании © AP, Ted Shaffrey

Впрочем, стоит понимать, что Великобритания так заинтересовалась развитием украинского флота вовсе не из добрых чувств к Украине. Новая концепция внешней и военной политики королевства («Глобальная Британия в эпоху соперничества. Интегрированный обзор политики в области безопасности, обороны, развития и иностранных дел») и новая Белая книга (Defence in acompetitive age) нацелены на восстановление глобального влияния Великобритании, а для этого нужно усилить присутствие во всех регионах.

В этом плане Украина имеет важное значение с геополитической точки зрения, прежде всего как точка доступа к акватории Чёрного моря.

В Киеве Уоллес также встретился со своим новым украинским коллегой Алексеем Резниковым. Главы оборонных ведомств обсудили, как обстоит ситуация с безопасностью в Донбассе и вокруг границ Украины, сотрудничество Киева с Лондоном и НАТО. Кроме того, они уделили особое внимание рассмотрению вопроса «дальнейшего использования Россией гибридных методов ведения войны как против Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО, а также продолжения милитаризации Азово-Черноморского региона и препятствования со стороны страны-оккупанта РФ свободному судоходству».

Уоллес и Резников констатировали факт дальнейшего обострения ситуации безопасности «из-за безответственных и провокативных действий России».

При этом в их совместном заявлении отмечается: «У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной».

Звучит красиво, но не правдоподобно. Накануне британская газета The Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Лондон создаёт оперативную группу из бойцов спецназа, солдат специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте (в общей сложности до 600 человек), чтобы оперативно — в срок до 36 часов — направить её на Украину «в случае вторжения России».

Как сказано в публикации, всё оборудование упаковано, военные готовы лететь и высаживаться с воздуха.

Кроме того, в конце октября издание The Times написало, что Лондон ведёт переговоры с Украиной о поставках вооружения, в частности применявшихся в Сирии и Афганистане ракет Brimstone класса «земля-земля», на фоне опасения Киева из-за «использования Россией газового кризиса для захвата украинской территории». Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал подобные действия украинской и британской сторон провокацией. Война возможна. Схватка США за Европу и Россию до последнего лимитрофа

«Вы представляете, что значит поставлять вооружение для дальнейшей провокации? Это по-другому не назовёшь, это провокации. Это самообман, на который или по непониманию идёт Киев, или с пониманием, но, тем не менее, этот кризис такими действиями усугубляется», — заявил депутат.

Великобритания не единственное западное государство, проявляющее в последнее время интерес к военному сотрудничеству с Украиной. Меньше месяца назад в Киев прилетал глава Пентагона Ллойд Остин примерно с той же программой, что и Уоллес сейчас: с Зеленским и министром обороны, правда, на тот момент этот пост занимал Андрей Таран, обсуждали реформы в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения её евроатлантических стремлений, а также безопасность в черноморском регионе.

На совместной пресс-конференции глава Пентагона напомнил, что с 2014 года США выделили более $2,5 млрд на нужды Вооружённых сил Украины и для обеспечения территориальной целостности и защиты территориальных вод (если в 2018 году на эту статью ушло $350 млн, в 2019-м — $250 млн, в 2020-м — $300 млн, а в 2021 финансовом году, как ожидается, составит около $400 млн). С годами Вашингтон только наращивает поставки летальных вооружений Украине и всё чаще проводит на её территории учения.

Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден в конце августа одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму $60 млн, включающий поставку противотанковых систем Javelin и «многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии». Только за октябрь Киев получил 3 партии вооружения и боеприпасов из-за океана: 10, 18 (за день до визита главы Пентагона) и 23 числа.

Сразу после отъезда Остина в Чёрном море начались незапланированные военные учения кораблей США и НАТО, которые проходили в непосредственной близости от российских границ. О поставке четвёртой партии в рамках оказания военной помощи посольство США на Украине отчиталось 14 ноября, то есть в преддверии прибытия главы британского Министерства обороны, на этот раз речь шла о 80 тонн боеприпасов. Четвёртая мировая войнушка. Украина на острие самоуничтожения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В ближайшей перспективе финансирование Украины со стороны Соединённых Штатов может ещё больше увеличиться. Внешнеполитическая доктрина администрации Байдена нацелена на сплочение коллективного запада во главе с США и оказание военной и экономической помощи странам, стремящимся к западной модели. И в эту модель как раз вписываются совместные военные учения с союзниками, частота которых за последнее время выросла в разы.

Следовательно, Киев может в дальнейшем рассчитывать на получение ещё большего количества оружия из за рубежа и проведение ещё большего количества операций в акватории Чёрного моря, что несомненно только усилит напряжённость в регионе.

Активное налаживание контактов с украинским правительством, расширение военной помощи, прибытие армий стран НАТО свидетельствует об активизации США на украинском направлении и намерении ещё активнее использовать украинский фактор в качестве рычага давления на Россию. Иными словами, подход к сдерживанию Москвы, укрепляющей своё положение на международной арене, через помощь Украине никуда не делось.

И, как сообщило агентство Bloomberg, западные страны уже готовят очередной пакет антироссийских санкций «на случай агрессивной реакции РФ».