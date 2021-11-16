В Офисе президента решения принимаются исходя не из государственных интересов, а из комплексов власть предержащих, утверждает бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Это и стало одной из причин, по которой он решил покинуть пост главы МВД

Утром во вторник, 16 ноября, в издании «Украинская правда» было опубликовано интервью с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Он более 7,5 лет возглавлял МВД, работал при двух президентах: Петре Порошенко и Владимире Зеленском и при четырёх премьер-министрах — Арсении Яценюке, Владимире Гройсмане, Алексее Гончаруке и Денисе Шмыгале.

Уход Авакова из политики стал сюрпризом для многих. Но не меньшим сюрпризом стало его возвращение в политику с резкой критикой действующих властей.

В интервью «Украинской правде» Аваков утверждает: к уходу его подтолкнула весьма нездоровая атмосфера во власти.

Критическая масса для министра Авакова

Бывший глава МВД утверждает: ему стало некомфортно находиться во власти тогда, когда около президента Украины Владимира Зеленского скопилось слишком много советчиков и донести своё видение тех или иных процессов до него стало невозможно. Аваков рассказал, что стало последней каплей для его отставки © avakov.com/Yulia Babych

«Когда я увидел, что в наших отношениях осталось мало возможности в дискуссии, увидел, что должен переступать какие-то черты, которые для меня неприемлемы. Когда увидел, что у президента тоже сложилось ощущение дискомфорта от целого ряда вещей. Когда количества посiпак (прихвостней — Ред.) и негодяев, которые в ушки вкладывают разные вещи перевалило за грань, и у президента не хватило, может быть, желания этому оппонировать — я понял, что наступил момент, когда нужно прощаться», — рассказал Аваков.

По его словам, он пришёл к Зеленскому и поговорил с ним «очень по-взрослому». После чего Аваков и ушёл.

При этом Зеленский, если верить экс-министру внутренних дел, пытался удержать Авакова.

«Президент сделал мне предложение: давай позанимаешься другой работой, назвал несколько конкретных позиций. Я сказал: «Слушайте, давайте я отдохну, может, мне понравится в отпуске. Вы, может, передумаете. Поэтому давайте подождем». Так и случилось. И я не хочу идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается. Ну и, видимо, в Офисе президента такого горячего желания не возникло», — отметил Аваков.

Рассказывая об Офисе президента, он не смог избежать разговора об Андрее Ермаке — главе ОП. Противники нынешней власти называют Ермака «серым кардиналом» и человеком, реально руководящим страной в тени президента Зеленского.

Аваков же утверждает: Ермак не лишён хороших качеств. Но глава Офиса президента, получив власть в свои руки, стал меняться к худшему.

Комплексы и достоинства Ермака

Говоря об отношениях с Ермаком, Аваков отмечал: ему сложно сказать, когда эти отношения начали портиться.

«Ермак — очень закрытый человек. Мы когда разговаривали с президентом, я говорю: «Вам тут на уши многое рассказывают. И я не только, Ермак, тебя имею в виду». Я не знаю, почему Ермак относится враждебно. Мы с ним все время относились друг к другу уважительно, осуждали Богдана в свое время за его резкость и манеру вести управление, достаточно непривычную для многих», — рассказывал Аваков.

Однако потом всё изменилось. Аваков: следующие выборы выиграет кто угодно, только не Зеленский © Yulia Babych

«А потом он стал руководителем Офиса и человек начал меняться. И пришлось знакомиться с ним заново», — отмечал экс-министр внутренних дел.

При этом в интервью Аваков признался: он никогда не был скуп на похвалу для Ермака.

«У Ермака — множество достоинств. Некоторые действительно очень сложные вещи он сделал, как, например, поменял тогда наших политзаключенных. И я ему тогда сказал: «Многие, может, этого не понимают и недооценивают, это фундаментальная сложнейшая вещь, ты большой молодец». А потом он начал быть апологетом многих вещей, которые я не поддерживаю», — указывал экс-министр.

При этом он охарактеризовал главу Офиса президента как «умного человека со своим пониманием, комплексами и целями». И понять последние Аваков был не в силах. Так, его насторожило желание забрать у МВД контроль над Национальной гвардией.

«Я им тогда сказал: «Слушайте, если вы хотите контроль, вы не можете забирать Нацгвардию, лучше поменяйте министра сразу», — рассказал он.

Аваков отметил интересную деталь: как только он покинул пост министра, в Офисе президента передумали. И Нацгвардия осталась под контролем министерства внутренних дел.

«В итоге, так и случилось: министр поменялся, испуг прошел, уже никто никуда не разделяет. Это правильно», — иронизировал Аваков.

При этом, по словам бывшего министра, в Офисе президента работают и те, с кем у Авакова установились тёплые отношения. Речь о первом помощнике президента Украины Сергее Шефире.

«В моем понимании — Шефир один из взрослых умных людей в окружении Зеленского, который понимает, как опасно не учитывать балансовые мнения, не учитывать мнения профессионалов. И он всегда такой в хорошем смысле «премудрый пескарь» Салтыкова-Щедрина», — указал Аваков.

Впрочем, Аваков это особо подчеркнул, сегодня он не назовёт Шефира ни другом, ни товарищем «чтобы не создать ему проблем, ни ему, ни многим другим». Ведь нынешняя Украина — не самое демократичная страна, уверен экс-глава МВД. Аваков назвал власть Зеленского «зеленым» коммунизмом © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

Политбюро Зеленского

Аваков с тревогой смотрит на происходящее на Украине. В интервью «Украинской правде» он отмечал: Зеленский сам загнал себя в ловушку, из которой сложно выбраться.

«Он из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений. А качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать. И начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки», — отметил Аваков.

И хотя кадровые ошибки были бы у любого человека на высоком посту, Зеленский привык увольнять и назначать людей не думая.

«И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из неё трудно выйти», — отметил Аваков. Рейтинг Зеленского остаётся минимальным, но Порошенко не любят сильнее – опрос © "Рейтинг"

Одним из свидетельств возросшего авторитаризма Зеленского Аваков назвал то, во что превратилась работа Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, «именно так Зеленский и представляет идеальную власть».

«Вы, наверное, не помните, как работало политбюро ЦК КПСС. Когда собирался пленум какого-нибудь политбюро, документики все были написаны заранее, выступающие расписаны, содержание выступлений было проговорено в райкоме партии перед этим. Если вдруг кто-то что-то высказывал — это была сенсация. Вот примерно это мне начали напоминать последние наши заседания СНБО. Когда никто не знает, какова итоговая повестка дня, когда документы уже написаны, и когда если кто-то там начинает что-нибудь не в ту степь, его одергивают или строгим взглядом смотрят, или игнорируют», — охарактеризовал Аваков работу координационного органа при президенте Украины.

И если поначалу некоторые решения СНБО бывший министр поддерживал, то после спорной попытки ввести санкции против украинских граждан, делать это он перестал.

В своём интервью Аваков коснулся и ряда других тем и вопросов. В целом же его интервью свидетельствует: безучастно наблюдать за происходящим в стране бывший министр не намерен. И это плохие новости для президента Зеленского.