Рыночно-плановая китайская экономика вначале спровоцировала энергетический кризис в стране и рост мировых цен на топливо, а потом преодолела и то, и другое. В то же время Украина стоит перед угрозой веерных отключений и провала отопительного сезона. Почему то, что удалось Пекину не получается у Киева?

Отказ от доступного российского топлива и электроэнергии, «виртуальный реверс», уголовные дела за импорт топлива из ЛДНР, фрахтовка небольшого количества дорогостоящего угля из США и ЮАР, переговоры о поставках катарского СПГ без терминалов для его приёма, истерика с «зелёными» видами энергии, элементарная хозяйственная недальновидность…

Список системных просчётов киевских властей, приблизивших страну к грани энергетического коллапса, можно продолжать бесконечно. Как можно и отметить фактор, за который власти Украины не в ответе — рекордный рост мировых цен на газ и уголь. Политолог Абзалов рассказал, кого выберет Китай между Казахстаном и Узбекистаном © Александр Натрускин

Для того, чтобы узнать причины последнего, нужно перенестись на другой конец планеты — в Восточную Азию, где Пекин только начал оправляться после экономических последствий ковидной катастрофы.

«Китай как пылесос засасывает себе всё и формирует дефицит на азиатском рынке. Из-за этого дефицита цены в Азии растут и все отправляют свой сжиженный природный газ (СПГ) туда, а не в Европу, где цены чуть ниже. Это, в свою очередь, формирует дефицит в Европе. И это большая проблема для потребителей», — прокомментировал мировой рост цен на топливо эксперт-энергетик Игорь Юшков в интервью Украина.ру.

Однако Пекину не удалось избежать проблем, даже скупая львиную долю СПГ на мировом рынке. Китайская энергетика по-прежнему сильно зависит от угля, и Поднебесная, подчиняясь общемировой «зелёной» повестке, ранее законсервировала множество угледобывающих шахт. Николай Злобин: В ближайшее десятилетие главной проблемой США будет Китай, а не Россия © РИА Новости, Нина Зотина

Такое положение дел, вкупе с наводнениями в угленосных провинциях, проблемах с ветряными электростанциями из-за погодных условий и взрывным общемировым ростом цен на топливо, требовало от Китая радикальных мер.

И эти меры были приняты с пунктуальностью, оперативностью и дисциплиной, присущими Китаю.

Решительные действия китайского Госкомитета по реформам и развитию (аналог советского Госплана) и Центральной комиссии по проверке дисциплины привели к тому, что цены на энергетический уголь — «кровь и плоть» экономики Пекина, снизились более чем вдвое по сравнению с аналогичными показателями октября. Цены рыночные, а именно — стоимость углевых фьючерсов на сырьевой бирже в Чжэнчжоу. «Китай всё засасывает в себя»: эксперт объяснил резкое подорожание газа в Европе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Китайские регуляторы и силовики расконсервировали закрытые по «зелёным» указаниям угольные шахты, экстренно потушили пожары в добывающих провинциях и провели масштабную реформу энерготарифов, снизив цены до минимально сохраняющих прибыль угольным компаниям.

Тем временем, широкий круг экспертов обсуждает возможность веерных отключений, опасность перегрузки реакторов АЭС и провал отопительного сезона. Это уже относится к Украине. Замминистра энергетики рассказал, откуда Украина возьмет газ в случае дефицита © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На момент написания статьи, 13 ноября 2021 года, онлайн-диспетчер компании «Укрэнерго» сигнализирует о том, что из 23 блоков государственных украинских ТЭС работают три. Все остальные либо остановлены по причине нехватки угля, либо находятся в аварийном ремонте.

Нехватка топлива вызвана, в первую очередь, отсутствием поставок энергетического угля из России, доля которого в украинском импорте занимала 68%. России нужно готовиться к собственному отопительному сезону.

И как бы не молили киевские власти своих зарубежных партнёров, как бы ни придумывали удивительные тезисы об «использовании Россией топлива как оружия», причиной нынешнего состояния украинской энергетики являются элементарные законы рынка, полная некомпетентность руководства страны и идеологическое сумасбродство. Зубец объяснил, что сделает Россия, если Украина не развалится через три года © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

Только к самому началу холодов в Киеве начались истерические попытки «залатать дыры» — то президент Владимир Зеленский на климатическом форуме в Глазго договаривается о поставках СПГ (терминалы приёма СПГ на Украине не существуют), то о поставках угля из США и ЮАР договаривается министр энергетики Герман Галущенко.

Украине на зиму необходимы запасы в 15 миллионов тонн угля, по сведениям эксперта-энергетика Дмитрия Марунича, которыми он поделился в интервью Украина.ру. Из них не законтрактованы 2,5 миллиона.

Вопрос также стоит и в инфраструктурных возможностях крайне запущенной «Укрзализницы»: эксперты далеко не уверены в том, что изношенным составам украинских железных дорог удастся обеспечить бесперебойное снабжение ТЭС теми малыми объемами угля, которые власти намерены покупать у Кейптауна и Вашингтона. Игорь Юшков: "Газпром" готов поставлять Украине газ, но только по долгосрочному контракту © РИА Новости, Нина Зотина

С газом у Киева дела обстоят не лучше. Бывший премьер-министр Украины до государственного переворота 2014 года, Николай Азаров, рассказал Украина.ру о том, как нынешние власти подготовились к зиме в газовом плане.

«Но особенно отличился в этом плане бесхозяйственности, абсолютной бесшабашности и некомпетентности, конечно, Кабмин Шмыгаля, который в этом году, например, снизил в шесть раз импорт газа. Он закачал всего 2,5 миллиарда кубов — и, по сути, оставил страну без необходимого запаса газа на зиму. Я приведу одну цифру: в осенне-зимний период потребность газа в Украине составляет примерно 200 миллионов кубометров в сутки. Десять дней — два миллиарда. То есть, они заготовили газа примерно на…- Меньше, чем на две недели? — Да, меньше, чем на две недели».

И, наконец, атомная отрасль. Пожалуй, единственная надежда киевских властей кроме перетоков энергии из России и Белоруссии — единственная и вместе с этим несущая опасность, находясь в руках этих властей. Марунич оправданно опасается, что киевские функционеры просто-напросто перегрузят атомные реакторы страны, и поставят Украину на грань катастрофы. Украина поддержала прославление нацизма на полях ООН © dan-news.info

«Энергоатом хочет работать зимой 14-ю блоками. Это очень много и до сих пор такое как правило не удавалось. У части блоков проблемы с выдачей напряжения в энергосистему, вопрос аварийности также стоит достаточно серьезно», — делится своим мнением эксперт.

Наивно надеяться, что украинские власти смогут выйти из кризиса по китайским лекалам. Для этого у Киева нет ни административного, ни хозяйственного, ни экономического, ни политического ресурсов. Что же остаётся?… Только лишь рассчитывать на почти что гуманитарные поставки энергии и топлива из «страны-агрессора» и её союзника, «последней европейской диктатуры».