На днях экс-спикер парламента Александр Турчинов, развязавший в 2014 году гражданскую войну на Донбассе, с экранов украинского телевидения обвинил Зеленского в потенциальной капитуляции пред российским президентом Владимиром Путиным, если состоится встреча двух лидеров, отметился он и рядом других заявлений, как и его политические партнеры

Бывшие украинские чиновники, представляющие «партию войны» в Украине, все чаще напоминают о себе, яростно критикуя Зеленского за нерешительность, недостаточный, по их мнению, «патриотизм» и отсутствие профессиональных решений в тех или иных вопросах.

Демагогическая критика Зе-команды бывшими чиновниками

Так, Турчинов полагает, что вероятная встреча глав РФ и Украины сама по себе является капитуляцией и вообще необходимо «принимать другие формы реагирования». Его недовольство вызвало то, что за последние три года «не было освобождено ни одного метра украинской земли». Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

Кроме того, действующая власть с его точки зрения сорвала выполнение программы по созданию ракет воздушного, наземного и морского базирования для защиты Украины на Чёрном и Азовском морях, которую принимали при Порошенко. Правительство после 2019 г. ее свернуло и регулярно срывает оборонный заказ из-за невежества, безответственности и коррупции, царящей при Зеленском, утверждает Турчинов. Учитывая масштабные разоблачения коррупционных схем предыдущего режима, которые сделали журналисты украинских СМИ, подобные обвинения из уст Турчинова, самого активного участника этих схем, звучат цинично.

А вот Петр Порошенко и Арсений Яценюк решили уколоть власть за ее провалы в энергетической сфере, прежде всего в обеспечении Украины необходимым для отопительного сезона объемом газа.

Порошенко во время встречи с депутатом Европейского парламента Андриусом Кубилиусом завел разговор об «энергетическом реванше» Кремля.

«Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем 2 или 3 года назад. Можем назвать это даже «зимой русского реванша». И это не только о цене российского газа. Все понимают, что Россия всегда шантажировала Украину. Они прекратили это делать только тогда, когда мы в 2015 году отказались от закупок у России газа», — утверждал на той встрече Порошенко.

Впрочем, его слова о полном отказе от российского газа — откровенная ложь. Ибо Киев осуществлял закупки методом «виртуального реверса». Выглядело это следующим образом: европейские компании прокачивали принадлежавшее «Газпрому» голубое топливо через украинскую ГТС и с их согласия «Нафтогаз» отбирал определенное количество для своих нужд. Естественно, за это Украина переплачивала минимум 20-30%, что существенно отразилось на платежках за услуги ЖКХ. Труб, по которым из ЕС могли бы осуществляться поставки газа не существует. И это хорошо известно всем украинским политикам. Но они в этом не признаются, продолжая обманывать народ «патриотической» фразеологией. А для экс-президента слова «российский реванш» стали довольно типичными, ибо он использует их повсеместно в связи с самыми разнообразными поводами.

А вот давний политический партнер Порошенко Арсений Яценюк, который в последнее время является частым гостем различных ток-шоу на канале олигарха Рината Ахметова, потребовал привлечь правительство к ответственности за то, что оно не купило газ в летний период, когда его стоимость была на низком уровне.

«Сегодня из карманов украинцев вытянут — вдумайтесь в эту цифру — $5 млрд. Это убытки государства и государственной компании НАК «Нафтогаз» из-за того, что, когда надо было покупать газ по $250 за тыс. куб. м, его не купили, а сейчас его надо покупать по $1 200», — заявил Яценюк. Россия полностью переиграла Украину на энергетическом поле - Турчинов © СНБО / СНБО / Перейти в фотобанк

Насчет убытков он во многом прав, но экс-премьер — тот еще демагог. В свое время еще до Майдана, будучи в оппозиции, политик говорил, что газ собственной украинской добычи полностью перекрывает потребности населения и тарифы нужно снижать. Именно при нем и начали реализовывать упомянутую выше грабительскую схему с «реверсом» из ЕС. При этом контракт на транзит голубого топлива между «Нафтогазом» и «Газпромом» 2019 года, который был весьма выгодным для Киева и позволил избежать энергетического коллапса, экс-премьер называл сдачей интересов страны. Нет сомнений, если Зе-команда все же решилась покупать голубое топливо летом, Яценюк их раскритиковал бы по горячим следам за какое-нибудь расточительство бюджета.

Не менее громко дал повод вспомнить о себе и бывший-министр МВД Арсен Аваков, который решил подталкивать Украину к прямому военному конфликту не только с республиками Донбасса, но и с Россией. По его мнению, очень странно, что украинский Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения утраченных территорий Донбасса и Крыма: таковой с использованием новейших вооружений непременно должен присутствовать. Также Аваков предложил закрепить на государственном уровне «стратегию деоккупации» ЛДНР, где будет отражена роль «каждого государственного института, каждого украинца». В свое время различных планов на бумаге было переписано много, но самое важное было не дать о себе забыть, передав привет Офису президента, и показав, что он — в игре. «Аж мурашки по спине»: Порошенко с ножом стал героем мемов © eurosolidarity.org

Таким образом, бывшие политические партнеры: Порошенко, Аваков, Турчинов, Яценюк начали явно скоординированную компанию политических обвинений в адрес режима Зеленского — практически одноыременно и по всем фронтам — от военного дела, до энергетики.



Что из себя представляют утратившие власть чиновники?

Все упомянутые выше персоны — профессиональные политики «майданного» лагеря, обладающие серьезным опытом и ресурсом. Порошенко — бывший президент. Он возглавляет крупнейшую партию националистической ориентации — «Европейскую солидарность». Она вобрала в себя самых отъявленных ястребов войны, прикормив немалое количество прожженных адептов майдана, бывших атошников, готовых в случае чего дать радикальный отпор претензиям Зе-команды на улице. Благодаря сохранившимся связям с западным истеблишментом, экс-президент вовсе не опасается шлейфа из более 15 уголовных дел, открытых против него украинскими правоохранителями. Несмотря на то, что «сывочолый гетьман» (так Порошенко называют верные адепты) давно не у руля государства, он ведет часто себя так, будто власть и не уходила из рук.

К слову, в рядах «ЕС» нашел себя экс-спикер Рады 2014 года (он же и.о президента) и экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов. На публике он появляется, что называется редко, но метко. Для Порошенко Турчинов представляет ценность в качестве организатора и аппаратчика. «Нация казаков и диссидентов»: Аваков призвал вернуть Крым силой и намекнул, что Зеленский строит карточный домик © Facebook, Арсен Аваков

Арсен Аваков, чьи позиции до недавних пор казались непоколебимыми — опытный интриган, после 7 лет пребывания на посту министра МВД сохранивший немалое влияние на правоохранительные органы, особенно полицию и Нацгвардию Украины. Кроме того, у него есть свои ручные радикалы — «Нацкорпус» Билецкого, которые хорошо организованы и заряжены на противостояние с Зе-командой. Экс-министр ничего не забыл и определенно не упустит шанса поквитаться со «Слугами народа», которые нарушили определенные договоренности с чиновником.

Что же касается экс-премьера Арсения Яценюка, то хотя у него нет серьезного рейтинга, он все равно находится в кадровой обойме Запада. Получив неприкосновенность к любым обвинения на Украине из самого Вашингтона, политик надеется все же «всплыть», возможно в некоем новом политическом проекте, поэтому постоянно и светится на телевидении. Пока он сохраняет влияние на некоторых региональных игроков, в частности мэра родных ему Черновцов Романа Кличука и его партию.

При этом не стоит забывать, что, не смотря на высокий антирейтинг и очень низкий рейтинг у избирателей, эта команда способна на многое. Ведь именно они (плюс, находящийся в засаде Андрей Парубий) были командирами, организаторами и основными ВИП-участниками Евромайдана.

Надежда на националистическую риторику и новый переворот

Критика систематических недочетов и провалов Зеленского со стороны потерявших власть чиновников выдержана в строгой «национал-патриотической риторике». Данные политики позиционируют себя как те, кто готовы подхватить упавшее знамя прозападного и крайне русофобского проекта, если Зе-команда перестанет быть востребованной «партнерами». Соответствующие сигналы политики шлют неоднократно как внешним силам, так и украинским олигархам. При этом касательно мира в стране в их стане наблюдается абсолютное единодушие: война до победного конца, до последнего украинца. Яценюк раскритиковал соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» © Facebook, Арсеній Яценюк

Однако важный аспект в политике Порошенко, Яценюка, Турчинова и Авакова заключается в их значительном непринятии в обществе. Главные бенефициары Майдана натворили столько бед, что антирейтинг среди граждан зашкаливает, электоральный потолок не превышает 20%. Поэтому вернуть себе власть при помощи выборов и демократических процедур они не могут.

Шанс вернуться к власти у этих экс-чиновников только в максимальном подтачивании позиций Зеленского и создании предпосылок для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. В идеале — массовые протесты и новый переворот,организовать который для них, все равно, что в баню сходить — не только привычно, но и приятно.