Коронавирусные ограничения привели к дефициту в самых разных отраслях. Дорожают не только продукты, но и другие товары. Все это приводит к удивительным последствиям: где-то ситуация напоминает антиутопию, а где-то страдают без шампанского. Украина.ру о неожиданных итогах спада в мировой экономике

О негативных последствиях пандемии в своей свежей статье «Шесть уроков одной пандемии» рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Что происходит сейчас в мировой экономике? Ответить можно одним словом — спад. И он гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. Международные организации оценивают его масштабы в диапазоне от 3,3 процента (данные МВФ) до 3,6 процента (Всемирный Банк)», — отметил Медведев.

Среди прочего он указал и на то, что в мире наступает продовольственный кризис. Лицемерие на фоне локдауна и дефицита энергоресурсов. Что ждет Украину в ноябре © коллаж Украина.Ру

«Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — отметил Медведев.

Спорить с зампредседателя Совбеза вряд ли кто-то будет. Притом многие охотно дополнят Медведева: дорожают не только продукты, а вообще все, и по всему миру. И страдают от этого в том числе и богачи, и менее обеспеченные люди.

Шато де тетрапак

Например, в США. В конце сентября в таких американских штатах, как Вермонт, Северная Каролина, Нью-Джерси, Огайо и Пенсильвания заявили о дефиците алкоголя. С началом пандемии этот товар стал особо востребован: с его помощью люди отвлекались от грустных мыслей и коротали время взаперти.

В Пенсильвании власти и вовсе решили ввести ограничение на продажу алкоголя: не более двух бутылок в одни руки в день. При этом в перечень Совета по контролю за алкогольными напитками Пенсильвании включили весьма недешевые шампанские вина от Dom Pérignon, Moët & Chandon и Veuve Clicquot.

Американские виноделы помочь здесь не могли. У них своя печаль: дефицит стеклянной тары. Повышенный спрос на вино и крах логистических цепочек из-за пандемии привели к тому, что цена на стеклотару подскочила на 45% по сравнению с 2019 годом.

«Я не уверен, что удастся сдерживать цены [на вино] на прежнем [уровне]. Стекло — главный ингредиент для розлива вина в бутылки. Представьте, что вы компания по производству печенья и у вас нет муки», — рассказывал в интервью Business Insider Фил Лонг — владелец винодельни Longevity Wines в Калифорнии.

И он, и другие калифорнийские виноделы, отмечают: они встали перед непростым выбором. Либо дольше выдерживать вино в бочках, что может испортить вкус, либо — предлагать другую тару. «Я поразился». Запад открывает для себя российские вина © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Но беда в том, что у ценителей вина, особенно вина премиального класса, это вряд ли найдёт понимание.

Кризис с бутылками для вина затронул не только США, но и в ряде других государств, славных своими винодельческими традициями. А вот в России пока о подобном не слышно. Зато Россию затронул другой дефицит.

Что нам стоит дом построить?

В эти последние погожие осенние деньки многие закрывали или закрывают дачный сезон. Сезон, который среди прочего запомнился чудовищным ростом цен на стройматериалы.

«Подорожали абсолютно все строительные материалы. Конечно, основные рекордсмены — металл и дерево. Арматура подорожала на полгода на 20 процентов несмотря на то, что она уже до этого — к Новому Году — почти в два раза выросла. Керамический блок — 11 процентов <…> Доска подорожала на полгода на 40 процентов», — рассказывал в июне — в разгар дачного сезона — управляющий партнер компании Good Wood Александр Дубовенко.

Спустя месяц с лишним он взял интервью у своего знакомого — архитектора и преподавателя архитектуры в США Виктора Беспалова. Тот рассказал Дубовенко о том, что происходит в США. Там, по словам Беспалова, стройматериалы подорожали в пять раз.

«Древесина — более, чем в 5 раз. Древесина — от 5 до 6 раз. Все, что связано с деревом — американское слово lumber — в 2 раза подорожало во время ковида и в три — после ковида», — отметил он.

Для США — это довольно критично, ведь 98 процентов частных домов там построены из сборной панели. Эта технология подразумевает активное использование дерева.

Сам Беспалов столкнулся с подорожанием, когда по окончанию локдауна приехал в свой загородный дом в США и решил подлатать забор. Пушилин рассказал о большом строительстве, которое осуществляется сегодня в ДНР © из личного архива Дениса Пушилина

«Я еду в магазин и беру полтора десятка досок забор подлатать. Беру полтора десятка досок, шурупы. На кассе мне кассир говорит: «15 90 45». Я на него смотрю и не понимаю, что он за код мне называет: «Excuse me?». Он говорит: «15 90 45». Я опять не понимаю, думал, мне какой-то пин-код нужно ввести. Говорю: «Это что, какой-то пин-код?». «Нет, Виктор. 1590 долларов 45 центов». «За десяток досок для забора?». На меня смотрит продавец: «Тебя же не было полтора года», — описал свой опыт Беспалов.

Причины, по которым стройматериалы так подорожали: спрос на загородное жильё на фоне локдаунов, а также временное прекращение работы производителей стройматериалов в пандемию. В тех же США, по словам, Беспалова «скупили не только дома, но и сараи».

Спустя два месяца — в сентябре — Дубовенко подвёл своеобразные итоги дачного сезона в России.

«Дерево подорожало в два раза, утеплитель подорожал в полтора раза, пластиковые и деревянные окна — в полтора раза, кровля, за несколькими исключениями — в полтора раза, блоки в два раза, οsb — подорожало в 3 раза. И, естественно, все производители и строители домов пересчитали цены на дома. Стоимость строительства дома увеличилась в полтора раза», — рассказал он.

При этом он отмечал, что и дальше ряд строительных материалов будет дорожать, а в отношении других — сложно сказать, будут ли они дорожать или нет.

В общем тем, кто дотянул со строительством загородного дома до нынешних времён что у нас, что в США — не позавидуешь.

Чипогеддон и его последствия

Ни вино не попить, ни в новеньком доме загородном не отдохнуть. Так может, хотя бы новым гаджетом себя богатому человеку побаловать? Но и здесь придется столкнуться с большими, чем до пандемии, тратами. А также — с дефицитом.

Через неделю — 8 ноября — наступит момент истины для производителей микрочипов. Именно в этот день истекает срок предоставления США информации о клиентах и цепочках поставок производителей полупроводников, разработчиков микросхем и поставщиков услуг по упаковке и тестированию интегральных схем.

Тех мировых производителей, которые не заполнят форму на сайте Federal Register, ничего хорошего не ждёт.

«У нас в арсенале есть другие инструменты для получения данных. Я надеюсь, мы к ним не прибегнем. Но если потребуется, мы пойдем на этот шаг», — пригрозила в интервью Reuters 23 сентября министр торговли США Джина Раймондо. «Убийца "Лады"». Смогут ли на Украине повторить успех легендарного «Запорожца» © commons.wikimedia.org, Navigator84

Опрос американских властей вызвал серьёзную тревогу среди производителей микросхем. Так, акционеры тайваньской компании TSMC, в числе клиентов которой такие разработчики чипов и электроники, как Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel, Sony и Nvidia, направили в местный суд прошение о том, чтобы компании запретили раскрывать США важные коммерческие секреты.

«Мы все еще на стадии предварительного изучения и оценки содержания анкеты [присланной правительством США]», — отметила главный юрисконсульт компании TSMC Сильвия Фанг.

Она пообещала, что её компания не допустит утечки конфиденциальной информации. Особенно той, что касается клиентов.

Между тем дефицит чипов бьет не только по производителям гаджетов, но и по автопрому. Так что тем, кто оттянул с покупкой машины до нынешнего момента, тоже не позавидуешь.

Природное британское состояние

Американский и британский писатель Билл Брайсон в своей книге «Заметки с маленького острова» (в России ее название перевели как «Остров Ее Величества. Маленькая Британия большого мира») подтрунивал над британцами.

«Все необходимое для установления строгой социалистической системы для бриттов — вторая натура. Прежде всего, они любят терпеть лишения. Они великолепно умеют сплачиваться, особенно перед лицом врага, ради будущего общего блага. Они будут стоять в бесконечных очередях и невозмутимо встретят введение пайков, скудную диету и внезапное исчезновение из продажи скобяных товаров — в чем может убедиться каждый, кто в субботу вечером искал хлеб по супермаркетам. Их не выводит из себя безликая бюрократия, они, как доказала миссис Тэтчер, терпимы к диктатуре. Они безропотно будут ждать годами операции или доставки купленной мебели. У них природный дар отпускать остроумные шутки о властях, не бросая тем серьезного вызова, и все как один радуются, видя богатых и могущественных поверженными в прах. Почти все, кому за двадцать пять, уже и теперь одеваются как восточные немцы. Одним словом, условия подходящие. Пожалуйста, не подумайте, будто я говорю, что Великобритания под властью коммунистов стала бы лучше и счастливее — просто британцы проделали бы все как следует», — шутил он. Беда не приходит одна. Холодная зима в Европе грозит еще и голодом © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Его книга вышла в 1995 году. Вряд ли он мог представить, что спустя 26 лет в Великобритании неожиданную популярность получит жанр советских анекдотов.

«Скажите, у вас случайно нет рыбы?» «Магазин, в котором нет рыбы — через дорогу, в нашем магазине нет мяса», — этот и многие другие советские анекдоты стали популярны в Великобритании с дефицитом в магазинах.

Сам дефицит был вызван не только пандемией, но и выходом страны из ЕС. Сочетание этих двух факторов привело к рекордному росту на цену топлива с 2012 года. Что в свою очередь «опустошило» полки британских супермаркетов.

Усугубило ситуацию и подорожание природного газа. Это сказалось среди прочего на производстве удобрений и, соответственно, на производстве углекислого газа, который необходим для производства сухого льда. А без последнего довольно сложно продлить сроки хранения пищевых продуктов.

«Наши представители говорят, что запасы остаются на срок от 5-10 до 15 дней», — заявил 20 сентября в интервью Sky News член Британской ассоциации мясопереработчиков Ник Аллен.

Ведь без углекислого газа мясопереработчики не могли работать.

«Животные должны оставаться на ферме. Они вызовут у фермеров огромные проблемы с содержанием, а британская свинина и британская птица исчезнут с прилавков», — описал последствия Аллен.

Позже правительство Великобритании предоставило временную помощь компаниям-производителям углекислого газа. Но аграрии уже предупредили британцев о росте цен на мясо к Рождеству.

В общем, те богачи из постсоветских государств, кто покупал недвижимость в Лондоне и отправлял своих детей учиться в британские вузы, поневоле почувствовали себя как в голодной молодости.

И хотя пандемия сделала некоторых богатейших людей планеты ещё богаче, даже тем, у кого достаток выше среднего, сегодня приходится если не затягивать пояса, то ограничивать себя в потреблении.

А эксперты предупреждают: это ещё не конец. И кто знает, какие кризисы ждут человечество в новую волну пандемии.