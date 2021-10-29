Вечером в среду, 27 октября, бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о готовящемся политическом альянсе, направленном против президента Украины Владимира Зеленского. Состав альянса пестр и неоднозначен

Свое заявление Луценко сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«[Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий] Разумков на сегодняшний день стал альтернативой для электората Зеленского. И, инсайд, он ведет плодотворные, по моим данным, переговоры доктором Комаровским и господином Гордоном. Это трио будет очень сереёзным магнитом для разочарованного в Зеленском электорате «Слуги народа», — заявил бывший генеральный прокурор. Атака на президента Украины. Разумков уже в пятерке лидеров © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На замечание журналистки Натальи Влащенко о том, что ее коллега — Дмитрий Гордон — заявлял, будто не будет заниматься политикой, Луценко возразил.

«Гордон уже занимается политикой и будет заниматься политикой. Правда, как человек, который уже стал политиком, он умеет придавать словам разные значения», — рассмеялся Луценко.

Однако журналист продолжает утверждать: в политику он не ходок. А вот с другими участниками гипотетического альянса пока не всё ясно.

Пестрая компания

Дмитрий Гордон — эпатажный украинский журналист и издатель. Некоторые его высказывания уже стали мемами. Так, во время перепалки с националистами из ВО «Свобода» Гордон обратился к своим оппонентам с довольно жесткой речью.

«Ты мне не попадайся на глаза. Я тебе кадык вырву, сука», — заявил он.

Несмотря на такой боевой задор в политику журналист не спешит. Поэтому новость о возможном альянсе с популярным педиатром Евгением Комаровским и бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым Гордона повеселила.

«Я в тысячный раз могу сказать, что я не собираюсь в политику. Меня это совершенно не интересует. Я счастлив в своей работе. А политики — это люди, которые становятся несчастными после того, как туда (в политику — Ред.) попадают. Я не собираюсь свою жизнь бросать под ноги интригам, дрязгам, «разборкам». Никаких переговоров со мной Разумков не вел, и я не планирую в них участвовать. Я перебросил эту информацию (о переговорах — Ред.) доктору Комаровскому. Мы только посмеялись. Он мне даже написал: «А зачем нам третий?» — рассказал он в комментарии изданию «Страна».

Что касается его собеседника, то сам Евгений Комаровский пока молчит. Несмотря на то, что он, как и Гордон, до сих пор не демонстрировал желания участвовать в политике, Комаровский подчас делает заявления, которые можно считать политическими. «Не с Зеленским». Кость Бондаренко о том, с кем на самом деле воюет Разумков © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Мне казалось, что перед президентом Владимиром Зеленским стоит очень понятная, очень значительная задача — вернуть в общество мораль…Итак, "слуги" нам вроде как показали, что вот он — социальный лифт. Вот мы набрали людей по новым правилам. Это честные люди и так далее. И вдруг выясняется через 2,5 года ради сохранения благ они готовы за секунду предать первого номера своей партии», — заявил он 18 октября, через несколько дней после отставки спикера Верховной Рады и бывшего лидера «Слуги народа» Дмитрия Разумкова.

А до этого Комаровский, рассказывая о своих встречах с президентом Владимиром Зеленским и предложениях возглавить Минздрав или стать народным депутатом, раскритиковал кадровую политику власти.

«Когда начались кадровые назначения и когда я увидел, что все назначения делаются не по принципу профессионализма, а по признаку личной преданности вождю, то я понял, что мне тут, конечно, однозначно делать нечего», — указал он.

В общем, исключать политическое будущее Комаровского нельзя. Но вот говорить об уже складывающемся альянсе — рано. Тем более еще один член предполагаемого союза — бывший спикер Разумков — об этом объединении и о своих «переговорах» с популярным журналистом и не менее популярным педиатром.

«Я не встречался в последнее время ни с Дмитрием Ильичом (Гордоном — Ред.), ни с господином Комаровским. Поэтому точно еще никто никуда никого не приглашал. Откуда такая информация у Юрия Витальевича — я не готов ответить», — рассказал Разумков в комментарии каналу «Украина 24».

Это высказывание наверняка раздосадовало «порохоботов», которые уже придумали обидное прозвище альянсу экс-спикера, журналиста и педиатра: «ГордоРаКом»

В то же время Разумков, в отличие от Гордона, не стал отрицать своего желания побороться за власть. «Стало меньше свободного времени»: Разумков рассказал, чем занимается после увольнения © Facebook, Дмитро Разумков

… и его команда

В интервью каналу «Украина 24» Разумков указал: на создание политсилы у него «время есть, желание есть, команда есть».

«Сегодня, я думаю, есть достаточно коллег, которые, как и я, переживают за государство, и в парламенте, и вне него. Мы точно готовы двигаться вперед», — отметил он.

Под местоимением «мы» он понимает и некоторых народных депутатов Украины.

«Я думаю, если говорить о парламенте, это в первую очередь те, кто меня поддержал три недели назад. Это был серьезный выбор. Это же не секрет, и об этом говорили в эфире вашего канала, что приглашали на Банковую и убеждали, как надо голосовать. Но почти три десятка народных депутатов только из «Слуги народа» за это не проголосовали и принципиальную позицию заняли. Я понимаю, что на следующий день приходили другие коллеги, которые извинялись и говорили, мол, так вышло, мы должны были, на нас давили… Но ты же должен оценивать людей по делам, а не словам», — рассказал Разумков.

Таким образом недостатка в участниках в политсиле Разумкова не будет. Уже можно назвать и тех, кто войдет в руководство партии. Наверняка это будут народные депутаты Нелли Яковлева и Василий Мокан. Именно с ними — молодыми политологами — в 2014 году Разумков основал компанию «Украинская политконсалтинговая группа».

И именно Яковлева и Мокан осмелились в глаза возражать президенту Зеленскому на съезде партии в Трускавце, где обсуждалась будущая отставка Разумкова с поста спикера.

Так, Яковлева заявила, что знает Разумкова 10 лет и уверена, что это порядочный человек. А Мокан отметил, что когда из фракции «Слуги народа» исключали нардепа Александра Дубинского, тот хотя бы мог побеседовать с Зеленским при остальных нардепах и защитить свою позицию. Погребинский рассказал, в каком случае рейтинг Разумкова составит около 15% © Facebook, Дмитро Разумков

Пока политсила Разумкова не создана. Но бывший спикер уже представляет серьезную угрозу президенту. Так, согласно опубликованным 26 октября данным опроса «Центра Разумкова» (исследовательская организация, названная в честь отца бывшего главы ВР), рейтинг президента составляет 25,7 процента. Второй по популярности на Украине политик — предшественник Зеленского на президентском посту Пётр Порошенко с 14 процента. А вот сам Разумков — замыкает пятерку лидеров с результатом в 8,8 процента.

Конечно, это рейтинг можно упрекнуть в нерезультативности, предвзятости.

Но результаты исследования Киевского международного института социологии, опубликованные 19 октября, также свидетельствуют о том, что Разумков — узнаваемый политик. На выборах его, по данным КМИС, готовы поддержать 7,1 процента избирателей. В то время как Зеленского — 24,7 процента.

Всё это — хороший задел для создания политической партии. Тем более сам Зеленский и его «Слуга народа» не устают разочаровывать украинцев. А на носу — крайне холодная зима, которую это государство может перенести с большим трудом.