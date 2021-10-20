Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне». Это выпад против постоянных членов Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН). Резолюции этого органа по Сирии часто не устраивают официальную Анкару

Почти одновременно с выступлением Эрдогана появились кадры бронетехники на Ближнем Востоке. СМИ уверяли, что это колонны сирийской армии, которые двигаются навстречу турецким силам в провинции Алеппо. Несколькими днями ранее Дамаск направил в зону боевых действий на севере Арабской республики танки, реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки.

Этому предшествовало сообщение издания Turkiye, что турецкие силы завершили подготовку к операции в районе сирийских городов Манбидж, Тель-Тамир, Айн Иса и Тель-Рыфат. «Если эти места будут очищены от террористов, по меньшей мере два миллиона сирийцев вернутся домой», — цитировало СМИ бывшего главу совета Тель-Рифата Махмуд Алито. Под террористами Анкара понимает курдские формирования. Эксперт рассказал, что Турция сделает с Украиной через 5 лет, если ее не остановить © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

До того глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу возложил ответственность за нападения курдов на Москву и Вашингтон. «Россия и США должны были передислоцировать этих террористов на 30 километров к югу (от рубежей Турции. — Ред.). Россия должна была очистить от них города Манбидж и Телль-Рифат. Россия и США несут ответственность за нападения», — утверждал Чавушоглу.

Причиной такого высказывания министра иностранных дел послужил обстрел турецкой бронемашины в зоне проведения операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. В результате были убиты два бойца полицейского спецназа, еще двое ранены. Эрдоган назвал эту атаку «последней каплей». В Анкаре считают, что за курдами стоит Вашингтон. Он же обещал, что теперь борьба его страны в Сирии будет совсем другой.

В администрации США выразили соболезнования турецким властям в связи с гибелью полицейских. «Осуждаем трансграничные нападения на нашего союзника по НАТО — Турцию», — сказал официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

За этим последовал пассаж о ценности Ак Сарая (резиденции турецкого президента) для Белого дома. «Турция — наш важный союзник по НАТО, и у нас есть общие интересы во многих областях, от борьбы с терроризмом до прекращения конфликта в Сирии. Мы продолжим проводить тесные консультации с Анкарой по политике в отношении Сирии» — говорил дипломат успокаивающие слова.

На этом же брифинге Прайсу пришлось говорить и о поставке Турции истребителей F-16, представитель Госдепа отказался от комментариев, сославшись на то, что сделкой должен заняться в первую очередь Конгресс.

Сообщения о том, что турецкие власти зондируют почву на предмет возможного приобретения боевых самолетов, появились в издании Al-Monitor, которое сослалось на свои источники в Анкаре. Якобы ближневосточный союзник США проверяет, готовы ли Соединенные Штаты делать шаги навстречу Турции.

Является ли это вбросом или нет, судить сложно. Ранее США исключили Турцию из программы создания истребителя F-35, чтобы наказать за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Так что отношения между двумя формальными союзниками по НАТО складываются напряженно не только в Сирии. Сергей Станкевич: Почти все, о чем договариваются Путин и Эрдоган, остается в тени © РИА Новости, Владимир Песня

На Ближнем же Востоке Анкара и Вашингтон разошлись давно. В 2017-м издание The National Interest объясняло, почему США сделали ставку на курдов. Их формирования оказались самыми боеспособными, готовыми и умеющими сражаться с боевиками ИГ (Исламского государства, группировки, признанной террористической/экстремистской и запрещенной в России).

Турция же в этом время поддерживала парамилитарные отряды, связанные с религиозными экстремистами. Это вызвало такое раздражение администрации США, что она ввела санкции против своего союзника по Североатлантическому альянсу.

Ограничения были продлены в начале октябре 2021-го. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, объясняя этот шаг, заявил, что действия турецких сил на севере Сирии мешают борьбе других стран с ИГ (признана террористической/экстремистской и запрещена в России).

Хотя несколько дней спустя после резких слов Байдена появилась информация, что турецкие спецслужбы были причастны к поимке в Сирии заместителя главы ИГ (признана террористической/экстремистской и запрещена в России) Сами Джасима, который занимался финансовым обеспечением группировки. Он был задержан иракской разведкой.

Сложные отношения Турции, США и России в Сирии вылились в противоречия, и раздражение Эрдогана ролью Совбеза ООН ожидаемо — Анкаре мешают действия других держав в регионе.

Историк, специалист по Турции Станислав Тарасов напоминает, что Анкара в «числе победителей во Второй мировой войне оказалась по протекции [британского премьер-министра Уинстона] Черчилля».

«Турция вступила в войну в самом конце, формально, в боевых действиях не участвовала. Поэтому уже кому-кому, а Анкаре стоило бы помолчать на эту тему, что она ранее и делала», — дополняет собеседник издания. Обращение Эрдогана к щекотливым вопросам истории вызвано чисто практическими причинами — оставить заявку на расширение постоянной пятерки Совбеза ООН. Или побудить тот же Совбез принять постановление по курдскому вопросу. «Это выход на проблему Сирии. Хотя до сих пор не вполне понятно, зачем Анкаре эта головная боль: втягивание в ближневосточную войну. Разве что для реализации проекта неосманизма, но попытка эффективно влезть куда-то — и в Сирии, и в Ливии, и в Ираке — везде провалилась», — рассуждает Тарасов. Маркедонов рассказал, почему к словам Эрдогана нельзя относиться пренебрежительно © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ударом для Эрдогана стала 76-я Генеральная ассамблея ООН, где ему не удалось лично пообщаться с президентом США Джо Байденом, полагает эксперт. Ранее турецкий лидер в диалоге с Москвой намекал на поддержку Вашингтона, но на этот раз стало очевидно, что даже моральной помощи из-за океана нет. «Обострилась и внутриполитическая ситуация — в стране его партия не имеет большинства. По всем этим причинам Эрдогану нужно делать громкие заявления, которых обычно избегают крупные политики», — заключает востоковед. Политику нужны победы, а побед нет.