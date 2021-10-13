В понедельник, 11 октября 2021 года, Минобороны Украины сообщило, что получена очередная партия военной помощи из США. В аэропорту Борисполь приземлился американский транспортный самолет, который привез 86 тонн различных грузов военного назначения

Военный эксперт: Ключи от войны России с Украиной — в руках Байдена и Путина

Эксперты (в том числе и писатели-фантасты) не только охотно отвечают на наши вопросы, но и сами предлагают свои материалы на эту темы для публикации. Один из них — военный эксперт Юрий Кнутов, статью которого мы публикуем без купюр.

Официальный украинский представитель заявил, что в Киев доставлено высокоточное оружие, боеприпасы, средства радиолокационного обнаружения и медицинское имущество. Важно отметить, что прибытие военного груза из-за океана совпало с началом визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.

В Киеве активно говорят о поставках противотанковых комплексов FGM-148 Javelin («Джавелин»), предназначенных для поражения бронетанковой техники в верхнюю проекцию на дальности до 2500 м. Кроме того, Украина в очередной раз приобрела в США РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Радары этого типа разработаны еще в 1981 г., но постоянно модернизируются. Они предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Дальность обнаружения позиции РСЗО составляет до 24 километров, 120-мм минометов — 18 км, артиллерийских орудий — 14 км. Ошибка или круговое вероятное отклонения на дальности 30 км не превышает 100 м. На сегодня ВСУ располагают почти сотней контрбатарейных станций различного типа.

Для готовящейся атаки на Донбасс Киеву также необходимы боеприпасы для артиллерии и танков еще советского производства. Известно, что США активно скупают крупнокалиберные снаряды по всему миру для последующей их перепродажи ВСУ.

На украинских фотографиях, сделанных в аэропорту во время разгрузки американского самолета, можно разглядеть, что транспортник привез ящики с бронебойными патронами калибра.50 BMG. В нарушение норм хранения патроны доставлены россыпью, а не в цинках, как это должно быть. Скорее всего, это связано с их переборкой перед отправкой, когда внешне поврежденные коррозией патроны убрали из партии. Ящики также использованы нештатные, а взяты от снарядов калибра 40 мм. Вероятнее всего, бронебойные патроны предназначены для снайперских винтовок Barrett M82 (в Пентагоне она называется Barrett M107). Патроны калибра.50 BMG так же применяются для станкового пулемета М2 Browning времен Второй мировой войны, в котором есть режим снайперской стрельбы.

На Украину прибыло выскокоточное оружие из США - Минобороны © commons.wikimedia.org, Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

Доставленная американским транспортным самолетом партия оружия — первая. Она поступила на Украину в счет дополнительных 64 млн долл., выделенных Конгрессом США. Кроме того, в Киев продолжают поступать военные грузы в счет ранее выделенной суммы в 250 млн долл. Всего, начиная с 2014 г., Вашингтон уже предоставил Украине оружие и военное имущество на сумму более 2 млрд долл.

Киев рассматривает военные поставки из США в качестве подтверждения стратегического партнерства двух стран.

Как известно, 1 сентября 2021 г. в Вашингтоне прошла встреча президента Украины В. Зеленского с президентом США Дж. Байденом. На ней была достигнута договоренность, что Соединенные Штаты увеличат военную помощь Незалежной. Для этого в бюджете Пентагона на 2022 финансовый год предусмотрена сумма в 300 млн долл. В ходе переговоров в Белом доме Зеленскому удалось договориться с Вашингтоном о трех контрактах с «Укроборонпромом» на закупку оружия в общей сложности на 2,5 млрд долл.

Надо признать, что военно-промышленный комплекс США максимально использует Киевский режим в своих интересах. На Украину смотрят как банановую республику, в которой Запад успешно уничтожает украинскую оборонную промышленность и взамен навязывает ей зачастую устаревшие или малоэффективные виды вооружений.

Так, США рассматривают возможность поставки ВСУ израильского ЗРК «Железный купол». В январе 2021 г. Вашингтон приобрел у Тель-Авива две батареи ПРО. Планировалось, что «Железный купол» будет прикрывать на территории США наиболее важные объекты от гиперзвукового оружия России или Китая. Ставка делалась на то, что при подлете гиперзвуковой ракеты «Железный купол» сможет почти одновременно выстрелить из пусковой установки все 20 противоракет «Томир» с активной головкой самонаведения, создав подобие ракетного щита. По мнению Пентагоновских генералов, хотя бы одна из противоракет все-таки сможет поразить цель. В батарее «Железного купола» имеется три пусковых установки, что должно гарантировать уничтожение трех гиперзвуковых ракет без перезаряжания ПУ комплекса.

Неспециалисту ясно, что в Пентагоне пошли на покупку «Железного купола» от безысходности и отсутствия у США эффективных средств борьбы с гиперзвуковыми средствами поражения. Одна батарея израильского комплекса ПРО, несмотря на широкую рекламу, в состоянии защитить от ракет РСЗО, летящих по баллистической траектории, территорию не более чем 12 км на 12 км. Дальность действия «Железного купола» тоже маленькая. Он способен обнаруживать цели, запущенные с расстояния от 4 км до 70 км, и уничтожать их на расстоянии до 12 км. Высота поражаемых целей не должна превышать 10 км. По самолетам и крылатым ракетам «Железный купол» из-за малой дальности поражения работает с низкой эффективностью. Резко падают боевые возможности комплекса и при отражении массированного удара с какого-то одного направления.

После того, как израильский комплекс ПРО был протестирован в США, американские военные пришли к выводу, что он не сопрягается с американскими РЛС, и потому не может быть интегрирован в американскую ПРО. Он также не способен в автоматизированном режиме получать радиолокационную информацию от внешних источников и поэтому для борьбы с гиперзвуковыми целями не пригоден.

Заключение Пентагона стало формальным поводом для отказа Вашингтона от последующих закупок «Железного купола», хотя реальная причина кроется в желании американского ВПК создать аналог израильского комплекса ПРО и заработать на этом приличные деньги.

Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией

В Киеве уже привыкли, что из США и других стран НАТО очень часто поступает неэффективное оружие, а также экипировка, бывшая в употреблении либо бракованная. Хорошо известна история с 72-мя американскими беспилотниками Raven RQ-11B Analog, которые США поставили на Украину в 2016 г. на общую сумму 12 млн долл. Это были легкие дроны весом около двух килограмм и радиусом действия 10 км. БПЛА не имели защищенных каналов связи, и умельцы с Донбасса очень быстро научились перехватывать управление ими и сажать на своей территории. Аналогичная история произошла в 2015 г. с британскими бронетранспортерами Saxon, которые в 2005 г. были сняты с вооружения пехотных войск Соединенного королевства. При незначительном превышении скорости на повороте они тут же опрокидывались.

Еще более крупный скандал был связан с поставкой партии бронежилетов на Украину. Все они не соответствовали классу защиты, указанному на маркировке. Другая нашумевшая история связанна с поставками бракованных парашютов. Сроки их эксплуатации уже давно превысили допустимые, и поэтому парашюты поставлялись не как средство для десантирования, а как «атрибутика для киносъемок». А чтобы Вашингтону никто не мог предъявить претензии, поставку осуществляла частная фирма, созданная ветеранами американской армии польского происхождения.

Несмотря на то, что партнеры по НАТО очень часто «кидают» Украину, закупаемые крупные партии оружия в целом повышают боеспособность ВСУ, а поддержка НАТО вселяет уверенность в Киевские власти в необходимости начать войну в Донбассе. Возможный военный конфликт чреват вначале втягиванием добровольцев из стран НАТО, а затем и регулярных войск Североатлантического альянса, что в конечном итоге чревато настоящей крупномасштабной войной между Россией и странами Запада.