Во вторник, 28 сентября, на заседании конституционной комиссии в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: в рамках грядущей конституционной реформы на отдельный референдум стоит вынести и вопрос сохранения смертной казни в республике

Лукашенко согласился вынести на референдум вопрос смертной казни © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко не стал вести республику по пути соседних стран, которые поочередно начали вводить мораторий на смертную казнь в связи с присоединением к Совету Европы, а дал возможность решить судьбу исключительной меры наказания белорусскому населению, назначив референдум. По итогам общенародного голосования в 1996 году 80,44% проголосовавших выступило против отмены смертной казни.

С тех пор в республике казнили несколько сотен человек. Наибольшее число было в 1990-х — тогда количество расстрелянных достигало по несколько десятков в год. Но с начала нового века исключительную меру наказания стали применять все реже и реже — по несколько раз в год, а 2012 и 2014 годы прошли и вовсе без единого расстрела.

Уголовный кодекс Белоруссии закрепляет, что к расстрелу человека могут приговорить за особо тяжкое преступление: убийство с отягчающими обстоятельствами, терроризм, развязывание либо ведение агрессивной войны, диверсию, применение оружия массового поражения и т.д. При этом мера наказания может быть применена только к мужчинам в возрасте 18-65 лет.

Среди наиболее известных смертных казней в 1990-х можно вспомнить расстрелы серийных убийц Игоря Миренкова, осужденного за изнасилование и убийство 6 мальчиков, Эдуарда Лыкова, убившего 5 человек и Александра Сергейчика, признанного виновным в убийстве 6 человек.

В 2006 году было вынесено сразу 9 смертных приговоров по громкому делу о банде Сергея Морозова — последней крупной организованной преступной группировки, существовавшей в Белоруссии с 1990-х годов. Широкий резонанс вызвало назначение высшей меры наказания Владиславу Ковалеву и Дмитрию Коновалову в 2011 году. Их признали виновными в организации серии терактов — в том числе в Минском метрополитене, повлекшей гибель 15 человек.

В Белоруссии впервые за много лет суд отменил смертельный приговор © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

При этом проводившийся в 2016 году опрос крупнейшего оппозиционного портала Белоруссии TUT.BY, который читает в основном городская молодежь (наиболее либеральная часть общества), показал, что 51,5% белорусов поддерживают применение высшей меры наказания.

Внешнее и внутреннее давление

Несмотря на легитимность и законность сохранения смертной казни в законодательстве Белоруссии, а также на общественное мнение (что в условиях демократии должно учитываться в первую очередь), Минск постоянно испытывает давление со стороны Запада и прозападного гражданского общества.

Наличие смертной казни как меры наказания в республике регулярно осуждают в Совете Европы и ПАСЕ. Из-за применения исключительной меры наказания Минск не может присоединится к этим организациям. До недавнего времени тема смертной казни регулярно поднималась и во взаимоотношениях белорусской власти с западными государствами. В ЕС называли вопрос отмены этого вида наказания «неотъемлемым шагом по направлению к демократизации» и ставили условие Минску, что для дальнейшего сближения нужно двигаться в этом направлении.

Одновременно с этим борьбу со смертной казнью активно вели и внутри республики. Так, в 2016 году в Минске прошли две международные конференции по вопросу отмены смертной казни с участием как белорусских, так и зарубежных общественных, научных и государственных деятелей. Там был представлен доклад «Смертная казнь в Белоруссии: убийства на (не)законных основаниях», где правозащитники отметили многочисленные нарушения прав человека при вынесении и исполнении смертного приговора. В 2017 году в администрацию президента были поданы 18 тысяч подписей за отмену смертной казни, собранные в рамках глобальной акции Amnesty International.

В Белоруссии предложили отменить смертную казнь © СС0, Pixabay Александром Ван дер Белленом заявил:

«Только референдум может ее [смертную казнь] отменить. Мы в этом направлении двигаемся. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить».

Перспективы отмены смертной казни

После начала политического кризиса в Белоруссии в августе прошлого года и последовавшего за ним резкого охлаждения отношений Минска с Западом «совместная работа с белорусским обществом» по этому вопросу, вероятно, сошла на нет. Вопрос смертной казни полностью снят с повестки дня. Таким образом, сегодня на белорусскую власть ничего не давит в сфере отмены исключительной меры наказания.

Если в ближайшее время провести референдум по этому вопросу, белорусское общество наверняка выскажется за сохранение этой меры наказания. Правда, результат может быть гораздо скромнее, чем 25 лет назад. Поэтому, вероятнее всего, что в ближайшее время Белоруссия останется единственной страной Европы и СНГ, где применяется смертная казнь.