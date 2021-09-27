Бывшего народного депутата и бывшего же журналиста Сергея Лещенко спустя день после увольнения вернули в состав наблюдательного совета национального оператора железных дорог — «Укрзализныци». Хотя эффективность работы и самого Лещенко, и органа, в котором он работал, вызывала вопросы, избавиться от героя Евромайдана компании не получилось

Нужный человек. Почему Лещенко вернули в наблюдательный совет «Укрзализныци»? © Ukraina.ru Лещенко считается в стране человеком, связанным с западными посольствами. Вернуть его в наблюдательный совет решил министр инфраструктуры Александр Кубраков, советником которого является еще один организатор Евромайдана — депутат Верховной Рады Мустафа Найем.

О результатах работы Сергея Лещенко и других членов наблюдательного совета «Укрзализныци» говорит хотя бы тот факт, что по итогам 2020 года компания получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, а ее финансовые обязательства в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн — до 58,3 млрд грн.

Государственная аудиторская служба Украины провела проверку деятельности «Укрзализныци» за 2017-2020 годы, выявив нарушений на 61,4 млрд гривен. Из них: упущенные выгоды и лишние траты — 29,9 млрд, недоработки в сфере закупок — 21,5 млрд, потенциальные риски — 1,6 млрд, неудачные финансовые решения — 1,3 млрд, все остальное — 7,2 млрд.

«Это пара траншей МВФ. Сережа Лещенко и Ко немного дороговато обходятся этой стране», — отметил по этому поводу журналист Вячеслав Чечило.

Министерство финансов прогнозирует, что «Укрзализныця» будет убыточной в 2021 году и в последующие 3 года.

«Укрзализныця» планирует уволить 70 000 своих работников, но вот отправить Сергея Лещенко из наблюдательного совета в отставку не может. Пока обычные железнодорожники работают за 5 тыс. грн (15 тыс. р.), Сергей Лещенко получал зарплату в 300 тыс., не считая бонусов и премий, хотя наблюдательный совет даже собирался в среднем не более двух раз в месяц.

Проходимцы на железной дороге. Почему разогнали наблюдательный совет «Укрзализныци» Юлия Гришина.

«Наша следственная комиссия в промежуточном отчете назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого положения "Укрзализныци". Прежде всего это топ-менеджмент этой компании, не являющийся профессиональными, квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые потери государственном перевозчику… В результате инфраструктура нашей железной дороги находится в критическом состоянии. В результате вопрос безопасности движения в Украине стал уже просто скорее чудом, чем правилом», — говорила парламентарий.

Но при этом за того же Лещенко в наблюдательном совете Гришина вступается, утверждая, что он «крутой блогер» и «топит за президента». «Слуга народа» признала, что должность члена наблюдательного совета — это фактически взятка за лояльность, и она не связана с деятельностью железной дороги. И эту информацию, вероятно, с пониманием должен воспринять дорожный рабочий, ремонтирующий пути в жару и холод за 5 тыс. грн в месяц.

Cовет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) летом инициировал введение в компании временного управления, поскольку критическое состояние компании угрожает национальной безопасности Украины. Мнения в блогосфере подтверждали, что у высших органов Украины могли быть сомнения в эффективности национального оператора железных дорог.

«Такой вот "эффективный менеджмент" по-украински от соросят и иностранцев. В любом нормальном государстве их бы не просто гнали поганой метлой, но и отправили за решетку за расхищение казенного имущества. На фоне этого Лещенко вернули на работу на госпредприятие. Поистине, текущая политическая конъюнктура делает Украину страной возможностей для всяких проходимцев», — комментирует ситуацию на «Укрзализныце» телеграм-канал «Медведь».

Решение уволить набсовет «Укрзализныци» было принято еще 3 месяца назад, но до конца сентября, как сообщают источники издания «Обозреватель», украинское руководство вело переговоры с западными партнерами, которые должны были дать свое согласие на замену. И в этом заключается своеобразный апофеоз независимости: руководство государства не может просто взять и уволить неэффективного топ-менеджера, который вгоняет компанию в убытки.

Как мы видим, избавиться от Лещенко не получилось.

Лещенко уволили из «Укрзализныци» © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Юрий Ткачев.

Деятельность наблюдательных советов, вероятно, и не предполагает эффективности предприятия. Их задачей может быть предпродажная подготовка компании. Чем хуже состояние «Укрзализныци», чем больше у нее долгов и убытков, тем дешевле она обойдется потенциальному покупателю в случае приватизации. В интересах этого покупателя может действовать наблюдательный совет и топ-менеджмент государственных компаний Украины.

Для организаторов Евромайдана в последние семь лет жизнь была неплоха. Финансировалась она за счет обычных украинцев. Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Анна Гопко, Виктория Сюмар, Егор Соболев — все организаторы свержения президента Виктора Януковича сначала прошли в парламент в списках разных партий, а затем получили высокооплачиваемые должности. Любая попытка их увольнения неизменно вызывает окрик либо из ЕС и США, либо от МВФ.

Лещенко, как и его коллега Мустафа Найем, был журналистом «Украинской правды», издания, которое служило рупором сначала оранжевой революции, а затем и Евромайдана. Вместе с Найемом проводил журналистские расследования. Затем в 2012 году его взяли на тренинги в Лондон (Фонд Джона Смита), откуда он перешел на стажировку в Стэнфордский университет США, где готовят «будущих украинских лидеров». Из Стэнфорда Лещенко забрали в Вашингтон учиться «демократии». И уже из американской столицы его десантировали назад в Киев в самом начале Евромайдана.

В 2014 году Лещенко и Найем стали депутатами от Блока Петра Порошенко, покинув партию в феврале 2019 года, когда уже стало ясно, что пятого президента Украины не переизберут на второй срок.

«Постой, паровоз, не стучите колеса». Как «варяги» «Укрзализныцю» разорили © Public domain Алены Притулы в виде беспроцентного денежного займа на 10 лет. НАБУ сообщило о наличии нарушения административного характера с признаками коррупции в приобретении этой квартиры, однако Печерский суд Киева закрыл это дело.

В 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла против Лещенко дело о получении взяток за лоббирование интересов предпринимателей. Также, судя по декларации депутата, он получал средства от Фонда Виктора Пинчука, британского издания Open Democracy и российского бизнесмена Владислава Ендржиевского. По крайней мере, для Пинчука это было выгодным вложением. В наблюдательном совете «Укрзализныци» Лещенко пролоббировал закупку у компании Пинчука «Интерпайп» железнодорожных колес по вдвое завышенной цене.

В сентябре этого года, по сообщениям украинских СМИ, блогер-депутат приобрел и двухэтажный особняк в элитном районе под Киевом. Работа в наблюдательном совете убыточной компании оказывается весьма прибыльной для Лещенко, но в Киеве с ним ничего сделать не могут.

Обозреватель американского издания The Hill Джон Соломон писал, что первую киевскую квартиру Лещенко приобрел после публикации компромата на главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Рудольф Джулиани, бывший адвокат Дональда Трампа, называл украинского журналиста одним из людей Демократической партии США.

«Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. Его имя — Лещенко», — утверждал Джулиани.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко в тот же период называл Лещенко «политическим скунсом», который «пытался помочь одному из кандидатов в президенты США в 2016 году». Следовательно, и вопрос об увольнении Лещенко за непрофессионализм или коррупцию необходимо адресовать нынешнему президенту США или Госдепу. В Киеве этот вопрос, судя по таким характеристикам, не решается.