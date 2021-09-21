На днях в Вашингтоне был создан новый военно-политический союз AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия, направленный главным образом против Китая. Мировые СМИ уделяют новому альянсу много внимания и места

Создание США, Великобританией и Австралией нового военного блока AUKUS, имеющего ярко выраженную антикитайскую направленность, и возмущённая реакция Франции на отказ Австралии от многомиллиардной сделки по строительству французским консорциумом подводных лодок, ставший следствием предоставляемой Австралии возможности строить собственные атомные подводные лодки в рамках AUKUS, вызывают многочисленные отклики в мировых СМИ.

Французское интернет-издание «Атлантико» публикует интервью с экспертами, один из которых предлагает в качестве ответной меры Франции на «неуклюжий и бестактный шаг» США, Великобритании и Австралии осуществить «временный выход из НАТО»:

«Как возможно оставаться в альянсе, если два его основных члена, Вашингтон и Лондон, действуют тайком, чтобы ослабить интересы Франции? Скандал с нарушением контракта… должен подтолкнуть нашего президента занять более жёсткую позицию в отношении союзников, которые его не уважают. Авторитет нашей страны в стратегической области находится под угрозой. Атаке подвергается не только политика Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, под угрозой и трансатлантические отношения, которые имеют свои пределы».

Американская газета «Вашингтон Пост» считает, что США не следует опасаться какого-либо серьёзного ответа со стороны Франции. «Стратегический эффект от этой сделки… должен перевесить краткосрочный гнев Парижа и других европейских столиц. Франция иногда говорит о поиске "среднего пути" между Китаем и Соединёнными Штатами. Но… французские официальные лица разделяют настороженность США в отношении Пекина», — полагает автор опубликованной в газете статьи. Также, по его мнению, «Франция должна была понять, что её сделка с подводными лодками оказалась в затруднительном положении в июне, когда Моррисон посетил Париж и пожаловался на высокую стоимость и неадекватные характеристики французских субмарин». Отмечая выгоды для США от создания альянса AUKUS, автор, в частности, указывает: «Команда Байдена надеется, что этот трёхсторонний технологический альянс "встряхнёт" оборонный сектор США, порой замкнутый и медленно развивающийся».

В австралийской газете «Сидней морнинг геральд» опубликована статья «Внешняя политика Австралии становится неуклюжей и высокомерной». «Депутаты правящей коалиции отмахиваются от любых предположений о том, что Австралия серьёзно навредила себе, разозлив Францию из-за отказа от… сделки с подводными лодками. Это наглый бандитский менталитет, который заключает в себе всё неправильное во внешней политике Австралии на данный момент», — указывает автор. По его мнению, тот же самый шаг мог бы быть сделан гораздо лучше:

«Во-первых, правительство Моррисона не должно было создавать у Франции впечатление, что сделка с подводными лодками за последние шесть месяцев вернулась в нормальное русло. Совсем недавно, в июне этого года, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Австралию в её обостряющейся борьбе с Китаем, стоя рядом с премьер-министром Скоттом Моррисоном во дворе Елисейского дворца в Париже. Однако Макрон не знал, что четырьмя днями ранее Моррисон использовал встречу с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения секретного плана по отказу от французских подводных лодок и созданию атомного флота при помощи США и Великобритании. Во-вторых, министр иностранных дел Мэрис Пэйн и министр обороны Питер Даттон не должны были соглашаться на значительное расширение сотрудничества в военной сфере со своими французскими коллегами менее месяца назад, когда они уже собирались объявить о прекращении сделки по подводным лодкам».

Кроме того, указывает автор статьи, Австралия «втянула своего главного союзника, США, в дипломатический скандал с Европой в то время, когда Байден пытается наладить отношения на континенте после многих лет подчёркнутого пренебрежения Дональдом Трампом своих европейских союзников». В статье отмечается важность нынешних внешнеполитических действий Австралии, и задаётся вопрос: располагает ли правительство страны необходимыми кадрами и дипломатическими навыками для проведения адекватной внешней политики?

В опубликованной на сайте американской телекомпании «Си-Эн-Эн» статье отмечается, что неожиданное подписание договора между англоязычными странами с явно враждебной позицией по отношению к Китаю создаёт стратегическую проблему для ЕС. В отличие от США, ЕС относится к Китаю как к экономическому и стратегическому партнёру, и активно стремится сотрудничать с ним. Кроме того, брюссельские чиновники надеются, что хорошие отношения с Китаем позволят ЕС играть роль «буфера» между Пекином и Вашингтоном, придавая таким образом ЕС «чёткую и важную геополитическую роль», говорится в статье. Однако последние события показывают, что Брюссель не воспринимается всерьёз в качестве геополитического игрока, указывает автор статьи.

На сайте американского телевизионного канала «Эн-Би-Си» опубликована статья «Китай и Франция в ярости от нового альянса безопасности США с Австралией и Великобританией».

Эксперт из Франции, к которому канал обратился за комментарием, заявил, что, даже больше, чем финансовые потери, которые понесёт Париж, «отодвинутый в сторону» созданием альянса AUKUS, разочаровывает «растущее недоверие между администрацией Байдена и, по крайней мере, некоторыми членами ЕС, включая Францию».

Что касается реакции Китая, то в статье отмечается: «Отношения между Пекином и Канберрой развиваются по нисходящей спирали, и союзник США становится основным оплотом в усилиях Запада по борьбе с растущим влиянием Китая. Китай, крупнейший торговый партнер Австралии, в ответ начал торговую войну».

Китайская газета «Глобал Таймс» считает предоставление Австралии возможности иметь собственные ядерные подводные лодки опасным прецедентом покупки подобного вооружения и соответствующей технологии. «Поскольку Вашингтон провоцирует конкуренцию между великим державами, всё больше регионов будет вовлекаться в растущую напряжённость. Владение атомными подлодками станет всеобщим искушением. Миру необходимо готовиться к возникновению "лихорадки атомных подлодок"», — считает газета.

«Глобал Таймс» далее пишет, что Австралия остаётся «цепным псом» США. «Мы советуем Канберре не думать, что она сможет запугать Китай, если приобретёт атомные подлодки и наступательные ракеты. Если из-за этого Австралия осмелится ещё наглее провоцировать Китай,… Китай неотвратимо и безжалостно её накажет», — утверждает газета.

«Недавно некоторые в Канберре предложили создать австралийскую систему противоракетной обороны. Мы считаем, что такая мера действительно необходима, поскольку Канберра намерена послать войска в Тайваньский пролив, если там начнётся война…. Как только австралийская армия вступит в бой с Народно-освободительной армией Китая в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море, военные объекты Австралии неизбежно станут целью китайских ракет. Так как Австралия стала остриём анти-китайского копья, этой стране необходимо готовится к худшему», — предупреждает «Глобал Таймс».

«Дипломат», американское издание, специализирующееся на освещении событий в Индо-Тихоокеанском регионе, замечает, что образование блока AUKUS будет встречено неоднозначно в Юго-Восточной Азии, регионе, не желающем новой «холодной войны». Частично создание блока отражает разочарование американцев тем фактом, что страны Юго-Восточной Азии «далеки от стремления присоединиться к усилиям США по созданию региональной антикитайской коалиции», утверждается в статье. Хотя у этих стран есть определённые точки напряженности в отношениях с Китаем, например, территориальные споры и претензии к Пекину по поводу его связей с зарубежными китайскими диаспорами, однако они получают большую выгоду от торговли с Китаем и от прямых инвестиций китайских фирм, отмечает издание.

Точка зрения издания «Дипломат» находит подтверждение в сообщении агентства «Блумберг». Оно информирует, что Индонезия и Малайзия обеспокоены тем, что создание альянса AUKUS может вызвать гонку ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, в телефонном разговоре между австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном и его малайзийским коллегой Исмаилом Сабри Якобом последний выразил тревогу по поводу того, что создание AUKUS может «спровоцировать другие державы на более агрессивные действия в регионе, в частности, в Южно-Китайском море». Ранее Индонезия выразила «глубокую обеспокоенность» продолжением гонки вооружений в регионе и призвала Австралию выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, указывает агентство.

Британская газета «Гардиан» замечает: рано утверждать, что инициатива по созданию блока AUKUS увенчается успехом. «В конце концов, четыре года президентства Трампа показали партнёрам Америки, как многосторонние инициативы могут в одночасье развалиться в результате смены власти в Вашингтоне», — пишет газета. Также автор напоминает, что был момент, когда Канберра вышла из «Четырёхстороннего диалога по безопасности» — стратегического альянса с участием США, Японии и Индии (выход Австралии из этого альянса привёл к остановке его работы на 10 лет — Ред.).

Это же издание отмечает, что Тайвань приветствует создание альянса, и информирует, что в минувшую пятницу министры США и Австралии в совместном заявлении отметили своё намерение «укреплять связи с Тайванем», который они назвали «ведущей демократией и важнейшим партнёром для обеих стран». В ответ министерство иностранных дел Тайваня «искренне поблагодарило» США и Австралию за их «твердую и открытую» поддержку, указывает «Гардиан».

Подводя итоги, можно отметить, что образование нового военного блока вызвало явно негативную реакцию Китая, настороженную — стран Юго-Восточной Азии, а также показало, насколько новая американская администрация «считается» со своими основными союзниками.