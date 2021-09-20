С 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В эти дни многие жители Донецкой Народной Республики - граждане РФ - отправились на избирательные участки в Ростовской области, чтобы проголосовать очно

Выборы в Госдуму: пять вопросов по Украине © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

«Признаюсь, что испытываю гордость за то, что мы вместе с соотечественниками определяем судьбу России, — сказал глава ДНР Денис Пушилин, — это наша общая большая победа».

Эти выборы для граждан республик — первые, в которых мы принимали участие. Волнительно ли это было? Безусловно. Не покривлю душой, если скажу, что многим из нас было невероятно важно проголосовать. Тот голос, который был у нас отнят в 2014 году и, казалось, никому уже не будет нужен, оказался важен. Важен прежде всего для нас, как символ победы, как символ гражданской свободы, как символ оказанного доверия и единения.

О своих ощущениях рассказывают жители Донбасса.

Владислав Русанов, депутат Народного Совета ДНР, заместитель председателя Союза писателей ДНР:

«Полномасштабное участие граждан России, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, в выборах в Государственную Думу Российской Федерации показывает всему миру, что мы обладаем всей полнотой гражданских прав, закреплённых в Конституции РФ. И не только прав, но и обязанностей, ведь участвовать в избирательном процессе того государства, гражданином которого ты являешься, это ещё и обязанность, — гражданский долг.

У нас уже был первый опыт голосования, когда на всенародное одобрение выносились изменения в Конституцию Российской Федерации, но сейчас благодаря возможности дистанционного голосования и грамотно организованной логистике выезда на территорию России возможность принять участие в избирательном процессе получили все желающие.

Вице-спикер Рады потребовал от украинских парламентариев оценить выборы в Госдуму РФ © Facebook, Ruslan Stefanchuk

Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе:

«Донбасс в российских выборах голосовал впервые. И это опасный, но осознанный шаг для жителей воюющих территорий.

Наверняка против кого-то, а может, и многих за этот шаг будут введены украинские санкции, и если он окажется на контролируемой Киевом территории, то ему будет грозить уголовное преследование со вполне реальными тюремными сроками, которые, к примеру, получили сотни участников и организаторов референдума в мае 2014-го. Но это ответственный шаг в сторону внутренних российских политических процессов с надеждой, что в Думу придут люди, которые найдут в себе политическую волю на принятие политических решений по Донбассу. Решений о признании, об интеграции, о восстановлении миллионов дончан и луганчан в политических и гражданских правах, которых нас лишила Украина.

Это сейчас в Донбассе 650 тысяч российских граждан, но к концу года их может быть уже миллион и дальше больше. Донбасс будет самым крупным образованием, где компактно проживает такое количество российских граждан за границей, для которых одним из главных вопросов остаётся, как долго они ещё будут оставаться за границей?!»

Юрий Кот, лидер движения русских украинцев «Парус»:

«Что касается участия в выборах граждан России, живущих в народных республиках, надо сказать, что это историческое событие, потому что люди, наконец, получили возможность волеизъявления, живя уже восемь лет под тотальным поражением прав, гражданских прав со стороны Киева, со стороны Украины. Этот факт наверняка уже вошёл в историю!

Если же говорить об организации самого процесса, то процесс этот был организован блестяще. Была и возможность приехать на автобусе в близлежащие регионы России, и была возможность проголосовать дистанционно. Всё это было замечательно организовано. Я очень надеюсь, что люди, за которых проголосовали жители народных республик, достойно будут представлять интересы русских людей, живущих в тяжёлом нашем крае, русском крае, Донбассе, Донецкой и Луганской народных республиках».

Святослав Рыбас, русский писатель и общественный деятель, почётный гражданин города Донецка:

«Сегодня Россия вышла на стратегическую развилку: старая либерально-патриотическая позиция исчерпала себя. Впереди ужесточение авторитаризма либо очередная горбачёвская оттепель с дальнейшей дезинтеграцией. Донбасс это чувствует своей израненной кожей».

Леонард Свидовсков, журналист:

«Две, казалось бы, рядовые «картинки» из луганской жизни. Воскресенье, 19 сентября 2021 года. Раннее утро. Группа молодых людей проходит по улице имени Коцюбинского, через эстакаду. Из разговора понятно, что они отправляются в Донецк Ростовской области. Едут голосовать. Настроение приподнятое. Обсуждают: не глобальные политические вопросы, даже не партийные списки, а то, что им предоставлено право голоса. Они теперь — полноправные граждане Российской Федерации, от которых зависит будущее огромной страны. И пусть со временем жизнь поправит их восторженные представления, но в этот день и в этот час они представляют себя настоящими хозяевами Великой России. Этим осознанием они живут!

Буквально через час из подъезда самого длинного в Луганске дома на тысячу квартир, называемого «Китайской стеной», на улицу имени Коцюбинского выходит пожилая пара.

Донбасс на «удалёнке». ДНР и ЛНР получили возможность проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тогда они надеялись, что путь к полноценному российскому гражданству будет несколько короче, что украинское государство не станет по ним стрелять. Стрелять прицельно, на уничтожение. Что они не окажутся всеми отвергнутыми или же даже «отверженными». Не останутся без света, без воды, без всяких средств к существованию и в осаде. Они всё вынесли, пережили. И теперь уверенно идут исполнять свой гражданский долг. Они — часть Великой России. Теперь уже навсегда. А молодые люди, которые примерно в это же время подъезжали к избирательному участку в Донецке Ростовской области, другого будущего себе уже не представляют. В этом вся ценность…»

Действительно, именно в этом вся ценность. Сегодня даже люди, которые приезжают в ДНР в гости часто произносят фразу, что донбассовцы даже более русские, чем те, кто постоянно проживает в России. Связана эта видимая выпуклая русскость с тем, что вот уже восьмой год Донбасс — передовая Русского мира. Мы вынуждены держать эту оборону.

Я, как и все донбассовцы, искренне надеюсь, что после выборов для всех нас наступит новый этап, что последуют более решительные шаги по интеграции нашего региона.