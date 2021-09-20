В конце сентября депутаты Верховной Рады будет голосовать во втором чтении за законопроект Владимира Зеленского №5599 о деолигархизации. Документ по задумке должен ограничить влияние самых богатых украинцев на политику и СМИ

Кива сказал, чем грозит Украине «закон об олигархах» © Илья Кива/Фейсбук

Согласно первоначальной редакции, олигархом определяется человек, который участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, является конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, стоимость его активов превышает 2 млрд 379 млн грн ($84 миллиона). Таковых на Украине более 200 человек. Вносить представления о признании кого-либо олигархом в специальный реестр могут члены СНБО, Кабмин, СБУ, Нацбанк и Антимонопольный комитет.

Фигурантам реестра олигархов запрещено будет осуществлять взносы политическим партиям, получать средства от деятельности политических СМИ, а также участвовать в приватизации. Олигархов должны обязать продать свои СМИ или придать им неполитический (развлекательный) характер.

В середине сентября комитет Рады по национальной безопасности рекомендовал принять законопроект. Как утверждает депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, законопроект могут рассматривать по новой процедуре, без права депутатов вносить поправки. И, по мнению депутата, это грубое нарушение регламента. Впоследствии, следовательно, его можно будет опротестовать, отменить и начать рассмотрение нового законопроекта, сознательно затягивая процедуру.

Законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Рады. Профильный комитет сделал вывод о том, что в законопроект нужно внести большое количество принципиальных правок. Оппозиционные депутаты утверждали, что в законопроекте нет детальной процедуры определения лица олигархом, что создает возможности для злоупотреблений — избирательного применения закона.

Тем не менее Рада приняла его за основу 1 июля 2021 года.

Омбудсмен Украины выступила против законопроекта об олигархах © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Томаш Фиала. Он крупный бизнесмен, который в последнее время активно скупает украинские медиа. В этом году он добавил к пулу своих изданий «Украинскую правду». Теперь помимо УП Фиала владеет изданием «Новое время» и экономическими сайтами Minfin.com.ua и Finance.ua. Его активы оцениваются в $426 миллионов. При этом 170 миллионов Фиала нарастил буквально за последний год.

По словам Сергея Притулы, Томаш Фиала является одним из спонсоров партии «Голос». Однако поскольку он является гендиректором инвестиционной компании Dragon Capital, а его инвестиционным партнером является фонд Джорджа Сороса (Soros Fund Management), то вряд ли мы увидим Фиалу в реестре олигархов. Вряд ли там появится и Виктор Пинчук, одного из спонсоров партии «Голос», а также программы обучения в США украинских политиков «Новые лидеры».

Под категорию олигарха подпадает и экс-президент Петр Порошенко. Его состояние — больше 84 миллионов долларов, у него есть СМИ и собственная политическая партия — «Евросолидарность».

Данный законопроект Зеленский предложил разработать на заседании СНБО еще 15 апреля, оправдывая преследование лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Затем добро на деолигархизацию дал глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев.

«Украине мешают внешние силы (Россия) и внутренние силы (олигархи, которые преследуют свои цели)», — заявил глава госдепартамента США.

Следует отметить, что в лексиконе западных политиков и СМИ термин олигарх используется в крайне негативном ключе исключительно к крупным бизнесменам из бывших советских стран. К западным миллиардерам, занимающимся лоббизмом, имеющим свои СМИ и влияние на политику, этот термин никогда не применяется. Дональда Трампа, например, даже его противники-демократы постоянно критиковали, но никогда не называли олигархом, хотя по сути он таковым является.

По мнению авторов Telegram-канала «Разведчик», именно госдепартамент США давит на Зеленского, добиваясь деолигархизации, однако сам президент очень тесно связан с олигархами.

«Госдеп США склоняет Зеленского к тому, чтобы отрезать олигархов от госпотоков, лишить их монополий, СМИ и возможности влиять на Верховную Раду через группы своих депутатов. Президент Зеленский заявил публично о начавшемся процессе деолигархизации, но он не может просто так отрезать себя от олигархов — его победа на выборах 2019 года стала возможной благодаря олигархическому консенсусу против Порошенко: Коломойский, Ахметов и Фирташ сыграли ключевую роль в этом процессе», — считает «Разведчик».

Авторы Telegram-канала «Резидент» считают, что Зеленский ограничится симуляцией борьбы с олигархами, а законопроект лишь должен создать иллюзию для западных партнеров.

«Законопроект о деолигархизации Украины не проследует цель реальной борьбы с нашими олигархами, которые контролируют инструменты влияния на общество. Для Офиса президента важно создать иллюзию обмана для украинцев и западных партнеров, а по факту дальше сотрудничать. ТВ-каналы перейдут в собственность третьих лиц и спокойно продолжат принадлежать Ахметову/Пинчуку/Фирташу/Порошенко/Коломойскому, а нам расскажут о борьбе с олигархами», — сообщает «Резидент».

Законопроект Зеленского уже раскритиковали даже на Западе. Французский бизнесмен и вице-президент компании Havas Group Стефан Фукс на конференции «Ялтинская экономическая стратегия» в Киеве сравнил его с нацистскими законами.

«Принятие закона о занесении лица в реестр потому, что он владеет СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Поэтому этот закон беспокоит нас. Он не решает реальных проблем — не усиливает демократию и верховенство права в Украине, не предотвращает коррупцию, но делит людей по признаку их привязки или владения СМИ», — считает французский бизнесмен.

«До буквы «Я» дойдем»: Данилов рассказал о планах Зеленского по борьбе с олигархами © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Нил Фергюсон на той же конференции сравнил законопроект с раскулачиванием.

«Это опасный прецедент — пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных слоев. Это уже имело плохую историю и именно в этой части мира. Я говорю о тех временах, когда различные классы использовали такие слова, как "кулаки", к этим людям относились иначе — согласно закону, действовавшему тогда. Поэтому я считаю, что это плохая идея относиться к людям по-разному в соответствии с их социальным или имущественным положением», — заявил Фергюсон.

Подвергли законопроект критике также известный русофоб из Atlantic Council Андерс Аслунд и экс-президент Польши Александр Квасневский, порекомендовав отправить законопроект на анализ в Венецианскую комиссию.

Однако депутаты, связанные с украинскими олигархами (депутатские группы «За будущее» и «Доверие»), поддержали включение законопроекта в повестку дня.

«Игорь Валерьевич [Коломойский] продолжает благословлять деолигархизацию. Так их олигархов. Так их, врагов народа», — иронизирует Telegram-канал «Недоторкани».

Спикер парламента Дмитрий Разумков 10 сентября отправил законопроект на отзыв в Венецианскую комиссию. По словам Разумкова, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия просил его этого не делать до принятия во втором чтении. Ради второго чтения, не дожидаясь выводов комиссии, собственно, и перекроили повестку парламента.

К чему же такая спешка? Его принятие с нарушениями регламента, подкрепленное затем вероятной критикой со стороны Венецианской комиссии, может привести к отмене закона. Затем начнется следующий этап имитации борьбы с олигархами — новый законопроект президента, новые чтения, новые поправки и так далее до бесконечности.